أزمة المصرف المركزي الليبي.. تفاؤل ومخاوف وعراقيل

عاد التفاؤل إلى الشارع الليبي بعد الحديث عن تسجيل تقدم في المشاورات المتعلقة بحل قضية المصرف المركزي، إذ قال عضو مجلس النواب وممثله في المشاورات، عبد المنعم العرفي، أن وفدي مجلسي النواب والدولة اتفقا على تشكيل لجنة من 3 أعضاء لقيادة مصرف ليبيا المركزي، قبل تعيين محافظ جديد على أن تتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.

وأضاف أن الاتفاق ينص على تسمية أعضاء اللجنة المؤقتة من قبل مجلسي النواب والدولة في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتفاق يلزم المجلسين بألا تتجاوز فترة تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ونائبه 20 يوماً من تاريخ اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، بقرار من رئاسة مجلس النواب.

بدوره، دعا ممثل المجلس الرئاسي في اجتماعات البعثة المتعلقة بالمصرف المركزي، زياد دغيم، إلى وضع آليات جادة لانتخاب محافظ جديد بشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المتفق عليها 3 أكتوبر المقبل، ما يشير وفق مراقبين، إلى رفض المجلس الرئاسي إمكانية عودة المحافظ المقال الصديق الكبير لإدارة المصرف لفترة مؤقتة، قبل التوافق بين مجلسي النواب والدولة على انتخابات محافظ جديد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن وفدي مجلسي النواب والدولة أحرزا تقدماً بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، موضحة أنها ستواصل مساعيها الهادفة لمساعدة الليبيين على إيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي.

عقبة

في المقابل، رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، أن عدم وضوح المجتمع الدولي في خلاف مصرف ليبيا المركزي، لاسيما بعد توحيد المصرف واعتماد ميزانية موحدة والتمسك بحكومة منتهية الولاية، يعتبر عقبة أمام الانتخابات، معتبراً أن اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات ليست من اختصاصه تعقيد للأزمة الليبية بتدخلات خارجية تدير الأزمة ولا تريد حلها.

وترى أوساط ليبية مطلعة، أن التدخلات الإقليمية والدولية لا تزال تلقي بظلالها على أزمة مركزي ليبيا، وأن هناك أطرافاً دولية غير راضية على توصل الفرقاء الليبيين على اختيار محافظ للمصرف من دون التشاور مع العواصم الغربية، لاسيما التي ينصب اهتمامها في ليبيا على مؤسستين لا ثالث هما وهما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

محاولات تدخل

ويؤكد المحلل السياسي بشير الصويعي في تصريحات لـ((البيان))، أن الفرقاء الليبيين يدركون جيداً وجود محاولات دولية للتدخل في اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي، لاسيما من قبل واشنطن والعواصم الغربية الأوروبية التي تحاول بسط نفوذها على القرار المالي والاقتصادي الليبي، الأمر الذي يخشى منه الليبيون أن ينعكس على المشاورات الدائرة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، لاسيما في ظل حالة الانقسام التي باتت تخيم على مجلس الدولة.

في الأثناء، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل المجلس الرئاسي، الصديق الكبير، أن اقتحام وحدة المعلومات المالية في طرابلس، يهدد سرية البيانات الموجودة هناك، ويهدد علاقة البلاد مع البنوك الدولية وشبكة المراسلين، مشيراً إلى أنه ليس متمسكاً بالمنصب بل بتطبيق التشريعات والاتفاق السياسي المتوافق عليه من جميع الأطراف.