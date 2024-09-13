أوروبا وآسيا في مهب الفيضانات والأعاصير

تستعد دول أوروبا الوسطى لفيضانات شديدة يتوقع أن تضرب جمهورية التشيك وبولندا والنمسا وألمانيا وسلوفاكيا والمجر خلال نهاية الأسبوع. وأقامت السلطات التشيكية حواجز معدنية أو جدراناً وقائية من أكياس الرمل، فيما تم إطلاق المياه من السدود لتوفير مساحة في الخزانات.

وتم تحذير السكان للاستعداد لعمليات إخلاء محتملة. وتم بناء على طلب السلطات إلغاء بعض الفعاليات العامة في أنحاء البلاد كان من المقرر إقامتها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يقول خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يتسبب نظام الضغط المنخفض القادم من شمال إيطاليا في هطول مستويات عالية من الأمطار على معظم أنحاء التشيك، بما في ذلك العاصمة والمناطق الحدودية مع النمسا وألمانيا في الجنوب وبولندا في الشمال.

وأطلقت الإدارات المحلية في ولايات النمسا تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في المناطق المرتفعة، وحدوث انهيارات طينية وفيضانات.

تحذيرات

ودعت بولندا مواطنيها إلى اتخاذ إجراءات احترازية ضد الفيضانات المتوقعة خلال الساعات المقبلة، والاستعداد لانقطاعات محتملة في الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب، فيما يستمر هطول الأمطار الغزيرة على مدنها. كما حذرت السلطات اليونانية من مخاطر اندلاع حرائق فئة الخطر 4 في مناطق بوسط وغرب البلاد.

انهيارات

وفي آسيا، قالت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام، أمس، إن حصيلة قتلى الإعصار ياغي وما تسبب فيه من انهيارات أرضية وفيضانات ارتفعت إلى 254، في الوقت الذي تنحسر فيه مياه الفيضانات وتتواصل جهود البحث. وذكرت الوكالة أن أكثر من 820 شخصاً أصيبوا وأن 82 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

إلى ذلك، ذكر مسؤولون أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنغلاديش. وذكرت خدمة الإطفاء الوطنية في ميانمار، أمس، أن ما لا يقل عن 19 شخصاً لقوا حتفهم بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة نايبيداو والمناطق المحيطة.