أوروبا وآسيا في مهب الفيضانات والأعاصير

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستعد دول أوروبا الوسطى لفيضانات شديدة يتوقع أن تضرب جمهورية التشيك وبولندا والنمسا وألمانيا وسلوفاكيا والمجر خلال نهاية الأسبوع. وأقامت السلطات التشيكية حواجز معدنية أو جدراناً وقائية من أكياس الرمل، فيما تم إطلاق المياه من السدود لتوفير مساحة في الخزانات.
وتم تحذير السكان للاستعداد لعمليات إخلاء محتملة. وتم بناء على طلب السلطات إلغاء بعض الفعاليات العامة في أنحاء البلاد كان من المقرر إقامتها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يقول خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يتسبب نظام الضغط المنخفض القادم من شمال إيطاليا في هطول مستويات عالية من الأمطار على معظم أنحاء التشيك، بما في ذلك العاصمة والمناطق الحدودية مع النمسا وألمانيا في الجنوب وبولندا في الشمال.
وأطلقت الإدارات المحلية في ولايات النمسا تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في المناطق المرتفعة، وحدوث انهيارات طينية وفيضانات.
تحذيرات
ودعت بولندا مواطنيها إلى اتخاذ إجراءات احترازية ضد الفيضانات المتوقعة خلال الساعات المقبلة، والاستعداد لانقطاعات محتملة في الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب، فيما يستمر هطول الأمطار الغزيرة على مدنها. كما حذرت السلطات اليونانية من مخاطر اندلاع حرائق فئة الخطر 4 في مناطق بوسط وغرب البلاد.
انهيارات
وفي آسيا، قالت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام، أمس، إن حصيلة قتلى الإعصار ياغي وما تسبب فيه من انهيارات أرضية وفيضانات ارتفعت إلى 254، في الوقت الذي تنحسر فيه مياه الفيضانات وتتواصل جهود البحث. وذكرت الوكالة أن أكثر من 820 شخصاً أصيبوا وأن 82 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
إلى ذلك، ذكر مسؤولون أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة في منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنغلاديش. وذكرت خدمة الإطفاء الوطنية في ميانمار، أمس، أن ما لا يقل عن 19 شخصاً لقوا حتفهم بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة نايبيداو والمناطق المحيطة.
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