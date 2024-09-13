«تريندز» يدشن مكتبه الثامن عالمياً في سيئول

دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبه الثامن على مستوى العالم، في مدينة سيئول عاصمة جمهورية كوريا، وذلك في إطار خطته للعام 2024 والتي تشمل تدشين 15 مكتباً.

جاء ذلك خلال احتفالية عقدت في مقر المكتب في سيئول، والذي يقع ضمن حرم كوريا وبالشراكة معها، وذلك خلال جولة آسيوية ثانية لـ ((تريندز)) هذا العام، بحضور جمع من المسؤولين والباحثين والأكاديميين ومسؤولي الجامعة.

ويهدف مكتب ((تريندز سيئول)) إلى تأكيد الأولوية التي يعطيها ((تريندز)) لقضايا التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها من المحركات الأساسية للمستقبل العالمي، وفتح مجال للحوار العلمي البناء مع الجماعة العلمية الكورية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي يخلفها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني في المستقبل.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ((تريندز)) خلال كلمة دشن فيها المكتب، إن مكتب سيئول يأتي ضمن حلقة متواصلة من مكاتب ((تريندز)) حول العالم لتعزيز التبادل العلمي والفكري بين الباحثين والخبراء.

وأضاف إن المكتب في سيئول، والذي يقام بالشراكة مع جامعة كوريا، سيضم نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، خصوصاً من الجامعة التي تضم أكثر من 150 معهداً للأبحاث المتنوعة، مما يشكل إضافة نوعية لمجتمع الباحثين والخبراء في ((تريندز))، ويعزز إنتاج بحوث ودراسات علمية وازنة، خصوصاً في مجال الدراسات الاستراتيجية ودعم استراتيجية ((تريندز)) باعتباره جسراً معرفياً عالمياً.

وفي أول نشاط لمكتب ((تريندز سيئول))، تم إطلاق كتاب: ((الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي))، الذي أعده الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني.