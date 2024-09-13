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«ساعدني لأسمع» مبادرة مجانية تعيد الأمل لـ 130 طفلاً

9/13/2024 7:23:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

((ساعدني لأسمع)) مبادرة حكومية أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أسهمت في تمكين 130 طفلاً من استعادة قدرتهم على السمع، خلال 6 سنوات، بتكلفة بلغت 19 مليوناً و500 ألف درهم. المبادرة تهدف إلى علاج الأطفال فاقدي السمع من جميع الجنسيات، حيث تتكلف زراعة القوقعة الواحدة نحو 150 ألف درهم، إضافة إلى برنامج تأهيلي مصاحب للعملية.

وقال الدكتور حسين الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة: يمكن للراغبين من ذوي الدخل المحدود الاستفادة من المبادرة من خلال التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للأطفال من كافة الأعمار، حيث يتم إخضاعهم للفحص وإجراء العملية ومتابعتها عبر برنامج المتابعة الذي يمتد حتى التأكد من نجاح العملية 100 %، لافتاً إلى أن المبادرة مستمرة، وعلى استعداد لمساعدة المزيد من الأطفال فاقدي السمع، وذلك في إطار رؤية دولة الإمارات، ونهجها، القائمين على القيم الإنسانية النبيلة، وتقديم يد العون للمحتاجين من جميع الجنسيات.

وأشار الرند أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة عام 2018، استفاد منها أطفال من جنسيات مختلفة من المقيمين على أرض الدولة، وجميع العمليات تجرى في قسم الأنف والأذن الحنجرة في مستشفى القاسمي بالشارقة، بالتعاون مع مجموعة من الجراحين والأطباء المختصين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المنتجة للغرسات السمعية والهلال الأحمر الإماراتي والعديد من الجمعيات الخيرية، وذلك وفقاً لاستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحقيق صحة مستدامة للمجتمع.

وأكد الرند أن المبادرة تعد من أوائل المبادرات على مستوى المنطقة، وتم إطلاقها تجسيداً لرؤية الإمارات الإنسانية، وانعكاساً لنهجها العالمي في العطاء والخير.

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