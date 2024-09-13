أولياء أمور يشتكون من غلاء الزي المدرسي و«هيئة المعرفة»: «الرسوم» متفق عليها

أفادت إدارات خاصة أن مهلة السماح التي منحتها للطلاب الذين لم يجدوا مقاسات الزي المدرسي المناسبة أو الذين لم يشتروا الزي بعد، ستنتهي هذا الأسبوع، مشددة على أنها ستبدأ في تطبيق قواعد صارمة بشأن الزي المدرسي اعتباراً من الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في وقت عبّر فيه أولياء أمور عن استيائهم من الزيادات في أسعار الزي المدرسي، حيث لا تقتصر المشكلة على ارتفاع الأسعار فحسب، بل تشمل حصرية شراء الزي من المدرسة، كما يعاني أولياء الأمور من عدم توفر المقاسات المناسبة، ما يضطرهم لشراء المقاس المتوفر، وإجراء التعديلات عليه.

ومن جانبها قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي رداً على استفسار ((البيان)) أن جميع الرسوم المدرسية، بما في ذلك الزي المدرسي، موضحة في العقد المبرم بين المدرسة وولي الأمر.

وقالت الهيئة: ((يتضمن العقد المبرم بين المدرسة وولي الأمر جميع الرسوم المدرسية المتوقعة خلال العام الدراسي، وتم اعتماد بنود الرسوم من الهيئة مسبقاً، بما فيها تلك المتعلقة بالزي المدرسي والخدمات الاختيارية)).

وأضافت أن المعلومات التفصيلية حول الرسوم مدرجة ضمن بطاقة الرسوم المدرسية الخاصة بكل مدرسة، ومتاحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها على الهواتف الذكية، وشددت على أن جميع أولياء الأمور لديهم حق الاطلاع على هذه المعلومات في أي وقت، لضمان الشفافية فيما يتعلق بالرسوم المدرسية، مشيرة إلى أن أي زيادة في الرسوم تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المعنية.

وأكدت إدارات مدارس أن الهدف من هذه السياسات هو توفير زي مدرسي بجودة عالية، يتناسب مع المعايير المطلوبة، مؤكدين أنه يتم اختيار الأقمشة بجودة عالية، لضمان راحة الطلاب، وهذا قد يبرر جزءاً من ارتفاع الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية.

ويرى أولياء الأمور أن الحل يكمن في تقديم خيارات متعددة لأولياء الأمور، ويمكن للمدارس أن تقدم عروضاً للزي المدرسي، من خلال أكثر من مورد، مع تحديد معايير الجودة، التي يجب الالتزام بها، بحيث تكون الخيارات متاحة للأهالي، وفقاً لقدراتهم المالية، كما يمكن تعزيز التواصل بين أولياء الأمور والمدارس، لضمان حل المشكلات المتعلقة بالمقاسات، والتوفر بشكل أسرع وأكثر فاعلية.