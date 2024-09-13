شرطة دبي والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الأمني

بحث معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مع بنيامين دي كاسترو أبالوس جونيور، الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها الوزير الفلبيني إلى القيادة العامة لشرطة دبي.

تناول اللقاء، مناقشة العلاقات الأمنية المشتركة، وتبادل الخبرات في مكافحة الجرائم، وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من كبار الضباط.

واستعرض الجانبان، إنجازات شرطة دبي في مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، بجانب مناقشة التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

جهود

واطلع الوزير الفلبيني على عرض تفصيلي للإحصائيات المتعلقة بجهود شرطة دبي في هذا المجال. واطلع وزير الداخلية الفلبيني، خلال جولة في مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، على أحدث التقنيات التي تستخدمها شرطة دبي، لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما في ذلك نظام ((الدرون بوكس)) الذي يسهم في تقليص زمن الاستجابة إلى دقيقة واحدة فقط. وقدم معالي الفريق عبدالله المري درعاً تذكارية للوزير الفلبيني، عبارة عن مجسم لمركز شرطة نايف، أول مركز شرطة تم افتتاحه في إمارة دبي.