تعزيز التعاون بين «الشؤون الإسلامية» و«الإحسان الخيرية»

بحث الشيخ راشد بن محمد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أوجه التعاون وتعزيز التواصل والتنسيق، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة في أبوظبي، ضرورة الارتقاء بالأهداف المشتركة نحو خدمة المجتمع، وتوحيد الرؤى والأهداف تحت مظلة استراتيجية دولة الإمارات الإنسانية وتوجيهاتها ومبادراتها التي تستهدف تحقيق السعادة لكل أفراد المجتمع.

من ناحيته أشاد الشيخ راشد بن محمد النعيمي، بمهنية الهيئة وارتقاء رسالتها وخدماتها، مثمناً مبادراتها الرائدة وحرصها على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية للدين الحنيف والعادات السمحة لمجتمعنا لتتوارثها الأجيال عبر الأزمنة.

من جهته ثمن الدكتور عمر حبتور الدرعي، دور جمعية الإحسان الخيرية وتعاونها مع الهيئة في إنجاح فعالياتها ومبادراتها، التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع على مستوى إمارات الدولة.