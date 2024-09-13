تعزيز التعاون بين «الشؤون الإسلامية» و«الإحسان الخيرية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث الشيخ راشد بن محمد النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أوجه التعاون وتعزيز التواصل والتنسيق، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة في أبوظبي، ضرورة الارتقاء بالأهداف المشتركة نحو خدمة المجتمع، وتوحيد الرؤى والأهداف تحت مظلة استراتيجية دولة الإمارات الإنسانية وتوجيهاتها ومبادراتها التي تستهدف تحقيق السعادة لكل أفراد المجتمع.
من ناحيته أشاد الشيخ راشد بن محمد النعيمي، بمهنية الهيئة وارتقاء رسالتها وخدماتها، مثمناً مبادراتها الرائدة وحرصها على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية للدين الحنيف والعادات السمحة لمجتمعنا لتتوارثها الأجيال عبر الأزمنة.
من جهته ثمن الدكتور عمر حبتور الدرعي، دور جمعية الإحسان الخيرية وتعاونها مع الهيئة في إنجاح فعالياتها ومبادراتها، التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع على مستوى إمارات الدولة.
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