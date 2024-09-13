25 مليون درهم إنفاق «الأعمال الخيرية العالمية» في الصيف

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، ختام حملة الصيف ((بردوا عليهم)) لعام 2024، إذ نفذت مشروعات بقيمة 25 مليون درهم داخل الدولة وخارجها. ومن بين المشروعات التي نفذتها الهيئة، سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المتعففة، وحفر وصيانة الآبار السطحية والارتوازية، إلى جانب توفير الأجهزة الكهربائية للأسر المتعففة، وغيرها من المشروعات.

وتوجه الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، بالشكر الجزيل للمحسنين والمحسنات، لدورهم في تحقيق مستهدفات الحملة، وتخفيف معاناة الكثير من الأسر المتعففة داخل وخارج الدولة، وتحسين ظروف المجتمعات خصوصاً في فصل الصيف.

وأشار إلى استمرار الهيئة في حملاتها الموسمية، بالتنسيق مع فروعها ومكاتبها ومناطق عملها، مجدداً الدعوة للمساهمة فيها مادياً وعينياً، خصوصاً حملة المدارس لعام 2024، التي تهدف لدعم المشروعات التعليمية، ومساعدة الأسر المتعففة بتجهيز أبنائها للالتحاق بالمدارس، ودعم الطلبة المتعثرين لا سيما الأيتام منهم، إضافة لكفالة المعلمين والطلبة في المناطق النائية والمحتاجة.