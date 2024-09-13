Saturday, 14 September 2024 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حميد النعيمي: علماء الدين السند في حفظ المجتمعات ونشر القيم

9/13/2024 7:23:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه في الديوان الأميري أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فضيلة الشيخ القارئ ناصر القطامي من المملكة العربية السعودية، ضيف برنامج ((المسجد العامر)) في عجمان.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالشيخ القطامي، مؤكداً الدور الكبير الذي يقوم به علماء الدين في نشر قيم وتعاليم الإسلام الأصيلة في المجالات كافة وعلى مختلف الصعد، مبيناً أن العلماء هم رصيد الأمة الباقي، والسند في حفظ المجتمعات ومبادئ الدين وتعاليمه وترسيخ الفضائل والأخلاق الحميدة.

وقال سموه: إن المنتظر من علماء الدين والوعاظ والأئمة كثير وكبير، خلال هذه المرحلة المهمة من حياتنا، في ظل التحديات التي تواجهنا، مشيداً بفضيلة الشيخ القطامي، وما قدمه عبر السنوات من الإشراف والتدريس في حلقات تحفيظ القرآن، وتقديم الخطب والمحاضرات والكلمات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

وعبّر فضيلة الشيخ القطامي عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثنياً على جهود سموهما في العناية بكتاب الله وطباعته ونشره، وخدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته والاهتمام بالعلم والعلماء.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

MENAFN13092024000110011019ID1108672437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث