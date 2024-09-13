حميد النعيمي: علماء الدين السند في حفظ المجتمعات ونشر القيم

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه في الديوان الأميري أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فضيلة الشيخ القارئ ناصر القطامي من المملكة العربية السعودية، ضيف برنامج ((المسجد العامر)) في عجمان.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالشيخ القطامي، مؤكداً الدور الكبير الذي يقوم به علماء الدين في نشر قيم وتعاليم الإسلام الأصيلة في المجالات كافة وعلى مختلف الصعد، مبيناً أن العلماء هم رصيد الأمة الباقي، والسند في حفظ المجتمعات ومبادئ الدين وتعاليمه وترسيخ الفضائل والأخلاق الحميدة.

وقال سموه: إن المنتظر من علماء الدين والوعاظ والأئمة كثير وكبير، خلال هذه المرحلة المهمة من حياتنا، في ظل التحديات التي تواجهنا، مشيداً بفضيلة الشيخ القطامي، وما قدمه عبر السنوات من الإشراف والتدريس في حلقات تحفيظ القرآن، وتقديم الخطب والمحاضرات والكلمات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

وعبّر فضيلة الشيخ القطامي عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثنياً على جهود سموهما في العناية بكتاب الله وطباعته ونشره، وخدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته والاهتمام بالعلم والعلماء.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.