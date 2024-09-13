MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

} في‭ ‬الماضي‭ ‬القريب‭ ‬لم‭ ‬يكُن‭ ‬ممكنا‭ ‬للمرأة‭ ‬أن‭ ‬تتبوأ‭ ‬مكانا‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭ ‬كلاعبة،‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬كرياضية؛‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬التقاليد‭ ‬والاعراف‭ ‬لم‭ ‬تكُن‭ ‬تسمح‭ ‬لهن،‭ ‬لأن‭ ‬البحرين‭ ‬بلد‭ ‬محافظ؛‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الحاجز‭ ‬كُسر‭ ‬مع‭ ‬تمثُل‭ ‬منتخبات‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بعنصر‭ ‬نسوي‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العربية‭ ‬والاسيوية‭! ‬كالشيخة‭ ‬حياة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومنى‭ ‬سلوم‭ ‬وعلوية‭ ‬خليل‭ .‬





} وهذا‭ ‬التواجد‭ ‬تطوّر‭ ‬مع‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬وبُزوغ‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت،‭ ‬وحيث‭ ‬بدأت‭ ‬تُنظم‭ ‬بطولات‭ ‬نسوية‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬مثل‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والسلة؛‭ ‬وتستقبل‭ ‬اليها‭ ‬جماهير‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬وهجها،‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬وهج‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسوية‭ ‬عبر‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬عبر‭ ‬البطلة‭ ‬رقية‭ ‬الغسرة‭.‬





} ولعل‭ ‬اهتمام‭ ‬بعض‭ ‬الاندية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬ان‭ ‬برزت‭ ‬اسماء‭ ‬دفعها‭ ‬طموحها‭ ‬الى‭ ‬التألق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضمحل‭ ‬وهج‭ ‬المنافسات‭ ‬وتدخل‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬التاريخ؛‭ ‬لكن‭ ‬برأيي‭ ‬ان‭ ‬بروز‭ ‬الأخت‭ ‬البطلة‭ ‬رقية‭ ‬الغسرة‭ ‬وحدها‭ ‬للذهب‭ ‬الآسيوي‭ ‬كان‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤسس‭ ‬لغزو‭ ‬نسوي‭ ‬للرياضة‭ ‬كلاعبات؛‭ ‬ولكن‭ ‬التحول‭ ‬أن‭ ‬صار‭ ‬الغزو‭ ‬النسوي‭ ‬إداريا‭!‬





} ولا‭ ‬نختلف‭ ‬ان‭ ‬الاخوات‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬والأستاذة‭ ‬سوسن‭ ‬تقوي‭ ‬أن‭ ‬تمثلنا‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجالس‭ ‬ادارات‭ ‬اتحادات‭ ‬رياضية؛‭ ‬وامتد‭ ‬بهن‭ ‬الطموح‭ ‬الى‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬اتحادات‭ ‬خارجية‭ (‬عربية‭ ‬وقارية‭)‬؛‭ ‬لأنهن‭ ‬وجدن‭ ‬تشجيعا‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والاتحادات‭ ‬على‭ ‬ذلك؛‭ ‬وكان‭ ‬أن‭ ‬امتد‭ ‬الامر‭

‬الى‭ ‬الغسرة‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭.‬





} هذا‭ ‬الغزو‭ ‬النسوي‭ ‬كلاعبات‭ ‬برز‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وحيث‭ ‬ان‭ (‬فيفا‭) ‬يدعم‭ ‬الاتحادات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسوية‭ ‬وتشجعها،‭ ‬وهو‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬الأخت‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بحماستها‭ (‬وأن‭ ‬خفّت‭ ‬حاليّا‭) ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬دوري‭ ‬نسوي‭ ‬ومنتخب‭ ‬شارك‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬القارية‭ ‬والدولية؛‭ ‬وتراجع‭ ‬بريقه‭ ‬بتراجع‭ ‬حماسة‭ ‬رئيسه‭!‬





} والغزو‭ ‬النسوي‭ ‬حاليّا‭ ‬نراه‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاداري‭ ‬النادوي‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬مجالس‭ ‬ادارات‭ ‬الاندية‭ ‬وبدأته‭ ‬الأخت‭ ‬سعاد‭ ‬ياسين‭ ‬لاعبة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬سابقا‭ ‬كنائب‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬والأخت‭ ‬نورية‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬سترة،‭ ‬والأخت‭ ‬مشاعل‭ ‬فيروز‭ ‬المترشحة‭ ‬لإدارة‭ ‬نادي‭ ‬المنامة،‭ ‬والأخت‭ ‬زهراء‭ ‬خليل‭ ‬الفائزة‭ ‬بعضوية‭ ‬ادارة‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بالتزكية‭!‬





} وايضا‭ ‬هناك‭ ‬غزو‭ ‬نسوي‭ ‬في‭ ‬التحكيم؛‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬لافت‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬وبشكل‭ ‬بارز؛‭ ‬داخليا‭ ‬وخارجيا،‭ ‬وفي‭ ‬تزايد؛‭ ‬وقد‭ ‬يُخيف‭ ‬المحكمين‭ ‬الرجال؛‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يخافوا‭ ‬منه‭ ‬أكثر‭ ‬أن‭ ‬النسوة‭ ‬صرن‭ ‬يغزون‭ ‬ميادين‭ ‬التدريب‭ ‬وبالذات‭ ‬في‭ ‬أكاديميات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭. ‬