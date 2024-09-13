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الإعلام الخليجي.. و((الذباب الإلكتروني))

9/13/2024 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يقول‭ ‬المثل‭ ‬الإفريقي‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬يصبح‭ ‬للحماقة‭ ‬جماهير‭.. ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأنها‭ ‬حكمة‮»‬‭.. ‬ومع‭ ‬تطور‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬ومنابر‭ ‬الإعلام‭ ‬الحديث،‭ ‬برزت‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬الخليجية‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬الذباب‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الإساءة‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخليجية،‭ ‬ونشر‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬أخلاقية،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬انسلاخ‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭ ‬عن‭ ‬قيم‭ ‬المجتمع،‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والانتماء‭ ‬الخليجي‭ ‬العربي‭. ‬

وقد‭ ‬شهدنا‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬إماراتية‭ ‬لمكافحة‭ ‬‮«‬الذباب‭ ‬الإلكتروني‮»‬،‭ ‬دشنها‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬بطي‭ ‬آل‭ ‬حامد‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للإعلام‭ ‬الإماراتي،‭ ‬لمواجهة‭ ‬الحسابات‭ ‬المزيفة‭ ‬والمبرمجة،‭ ‬لنشر‭ ‬معلومات‭ ‬مغلوطة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬هدم‭ ‬قيم‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬المجتمعات‭.‬

‮«‬أرجو‭ ‬منكم‭ ‬حظر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يسيء‭ ‬لأي‭ ‬عربي‭ ‬أينما‭ ‬كان‭.. ‬إيماننا‭ ‬بأصالتنا‭ ‬وعروبتنا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يمنحنا‭ ‬هذا‭ ‬الدافع‭.. ‬كلهم‭ ‬نفس‭ ‬الأشخاص،‭ ‬يعيدون‭ ‬إنشاء‭ ‬حسابات‭ ‬للنميمة‭ ‬والتفرقة‭.. ‬مهنة‭ ‬مسلية‭ ‬تملأ‭ ‬الفراغ‭ ‬أحياناً،‭ ‬صيد‭ ‬الذباب‮»‬‭.. ‬هكذا‭ ‬أعلن‭ ‬المسؤول‭ ‬الإعلامي‭ ‬حملته،‭ ‬التي‭ ‬لاقت‭ ‬التجاوب‭ ‬والتفاعل‭ ‬من‭ ‬شريحة‭ ‬خليجية‭ ‬وعربية‭ ‬كبيرة‭ ‬واسعة‭.‬

ودعما‭ ‬للحملة،‭ ‬قال‭ ‬معالي‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬قرقاش‭ ‬المستشار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬بالإمارات‭: ‬‮«‬جهود‭ ‬مهمة‭ ‬وجادة‭ ‬للتصدي‭ ‬للحسابات‭ ‬المسيئة‭ ‬لدولنا‭ ‬الخليجية،‭ ‬والساعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬مختلفة،‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬الفتنة،‭ ‬وخلخلة‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الخليجي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬معالي‭ ‬المستشار‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الترفيه‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬دعمه‭ ‬ومساندته‭ ‬للحملة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬خطورة‭ ‬الانتشار‭ ‬الواسع‭ ‬للحسابات‭ ‬الوهمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتي‭ ‬تروج‭ ‬للإساءات‭ ‬وتثير‭ ‬الفتن‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬الخليجية‭.‬

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أكد‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬تعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬متميزًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭.. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬الإعلام‭ ‬الخليجي‭ ‬بمختلف‭ ‬وسائله‭ ‬ومنصاته‭ ‬دوره‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجمعنا‭ ‬كدول‭ ‬خليجية،‭ ‬ونبذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المساس‭ ‬بنسيجنا‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الخليجي‮»‬‭.‬

وأتمنى‭ ‬من‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬عموما،‭ ‬وأصحاب‭ ‬المنصات‭ ‬والمواقع‭ ‬الالكترونية‭ ‬خصوصا،‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمكافحة‭ ‬‮«‬الذباب‭ ‬الالكتروني‮»‬،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الطرح‭ ‬والتناول،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التراشق‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقع،‭ ‬والانزلاق‭ ‬نحو‭ ‬هاوية‭ ‬الهدم‭ ‬والانتصار‭ ‬للذات،‭ ‬وإغفال‭ ‬حجم‭ ‬الهجوم‭ ‬والتحركات‭ ‬ضد‭ ‬دولنا‭ ‬الخليجية‭.‬

ربما‭ ‬كان‭ ‬الاهتمام‭ ‬الإعلام‭ ‬الخليجي‭ ‬الرسمي‭ ‬حاليا‭ ‬موجها‭ ‬نحو‭ ‬مكافحة‭ ‬‮«‬التنمر‭ ‬الإلكتروني‮»‬،‭ ‬ومكافحة‭ ‬‮«‬الابتزاز‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭ ‬وتوعية‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭ ‬والناشئة‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬محمود‭ ‬ومطلوب،‭ ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬يصاحبه‭ ‬كذلك‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمكافحة‭ ‬‮«‬الذباب‭ ‬الإلكتروني‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المصالح‭ ‬الخليجية‭ ‬واللحمة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتلك‭ ‬مسؤولية‭ ‬رسمية‭ ‬ومجتمعية‭.‬

خليجنا‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭.. ‬وما‭ ‬تسعى‭ ‬له‭ ‬منصات‭ ‬‮«‬الذباب‭ ‬الإلكتروني‮»‬،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.. ‬وسواء‭ ‬المعلنة‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬المخفية‭ ‬هويتها‭ ‬بشكل‭ ‬رمزي‭.. ‬فإن‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ ‬واجب‭ ‬وطني‭ ‬وخليجي‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭.‬

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