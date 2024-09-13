نحو حكومات مرنة.. واتصال مبتكر 3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

صناعة محتوى الطفل مهمة وطنية نبيلة

من‭ ‬متابعاتي‭ ‬لجلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬ومختلف‭ ‬أنشطته‭ ‬وما‭ ‬طرح‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬وجرى‭ ‬من‭ ‬مناقشات،‭ ‬أستطيع‭ ‬القول‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬إجماع‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬مستقبل‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬العاصفة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬متوقف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالأطفال،‭ ‬والشباب،‭ ‬ومدى‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اجتذاب‭ ‬المواهب‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬كلمات‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬طرحت‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬سنعرض‭ ‬لأهمها‭.‬









أي‭ ‬محتوى‭ ‬للأطفال؟





شهد‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬ناقشت‭ ‬قضايا‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬عدة،‭ ‬لكن‭ ‬القضية‭ ‬الأكبر‭ ‬كانت‭ ‬قضية‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬للأطفال،‭ ‬كيف‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون،‭ ‬ومن‭ ‬المسؤول‭.. ‬وهكذا‭. ‬أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬طرحها‭ ‬الخبراء‭ ‬وطرحها‭ ‬الأطفال‭ ‬أنفسهم‭ ‬سنتوقف‭ ‬عندها‭.‬

في‭ ‬احدى‭ ‬الجلسات‭ ‬أثيرت‭ ‬قضية‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬محتوى‭ ‬الأطفال‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬قالت‭ ‬إيناس‭ ‬يعقوب‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬عقل‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬الإبداع‭ ‬البشري‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬الرقابة‭ ‬الأسرية‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المحتوى‭ ‬المناسب‭ ‬للأطفال‭ ‬وتجنب‭ ‬الاتجاه‭ ‬إلى‭ ‬محتوى‭ ‬غير‭ ‬هادف‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المحتوى‭ ‬المناسب‭ ‬للأطفال‭ ‬وربطه‭ ‬بالعادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬وأن‭ ‬التنشئة‭ ‬السليمة‭ ‬تساعد‭ ‬الأهل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الرقابة‭ ‬الذاتية‭. ‬وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬أن‭ ‬التلفاز‭ ‬ومنصات‭ ‬المشاهدة‭ ‬تظل‭ ‬نوافذ‭ ‬للأطفال‭ ‬على‭ ‬عوالم‭ ‬جديدة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬نوعية‭ ‬المحتوى‭ ‬المقدم‭.‬

من‭ ‬اهم‭ ‬الجلسات‭ ‬عن‭ ‬الطفل‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬محتوى‭ ‬الطفل‭.. ‬بين‭ ‬التنافسية‭ ‬والقيم‭ ‬الثقافية‮»‬‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬أكد‭ ‬خبراء‭ ‬إعلام‭ ‬وعلم‭ ‬نفس‭ ‬أن‭ ‬صناعة‭ ‬محتوى‭ ‬الطفل‭ ‬مهنة‭ ‬نبيلة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬مهنة‭ ‬المعلمين‭ ‬والتربويين،‭ ‬لأنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬غرس‭ ‬القيم‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأطفال‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حمايتهم‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬المختلفة‭ ‬كالتنمر،‭ ‬والضغط،‭ ‬والتوتر،‭ ‬والإساءة‭.‬

‭ ‬الدكتورة‭ ‬فهدة‭ ‬باوزير‭ ‬أخصائي‭ ‬نفسي‭ ‬أول‭ ‬اكلينيكي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬قدرة‭ ‬أفلام‭ ‬الكرتون‭ ‬والرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬على‭ ‬زرع‭ ‬القيم‭ ‬الإيجابية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأطفال،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬الاستكشاف‭ ‬المعرفي‭ ‬والتفكير‭ ‬الطموح،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف،‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الشخصية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬تحديد‭ ‬نوعية‭ ‬البرامج‭ ‬بطريقة‭ ‬تراعي‭ ‬المحتوى‭ ‬الجامع‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬والترفيه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فتح‭ ‬بوابة‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الخيال‭ ‬والإبداع،‭ ‬وضمان‭ ‬تسريع‭ ‬وتسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬الأهل‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬أطفالهم‭ ‬كيفية‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬واعية‭.‬

واستعرضت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فهدة‭ ‬باوزير‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والمهارات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للأطفال‭ ‬تعلمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفلام‭ ‬ومسلسلات‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة،‭ ‬منها‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬والأكل‭ ‬الصحي،‭ ‬وتقنيات‭ ‬التنفس‭ ‬بطريقة‭ ‬سهلة‭ ‬ومبسطة،‭ ‬وأساسيات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬والهدوء،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الوقت،‭ ‬والروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والصداقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنمية‭ ‬ملكة‭ ‬الخيال‭ ‬والإبداع‭ ‬والكتابة،‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬معينة‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬الطفل‭ ‬لإثراء‭ ‬فكره،‭ ‬وسلوكياته،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬الصدمات‭ ‬النفسية‭ ‬ومشاعر‭ ‬الخوف‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الطفل‭ ‬جراء‭ ‬مشاهدة‭ ‬محتوى‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬لفئته‭ ‬العمرية‭.‬

شادي‭ ‬شرايحة‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ديجيتيلز‮»‬،‭ ‬تحدث‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬لأفلام‭ ‬ومسلسلات‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬على‭ ‬الطفل،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬صانع‭ ‬محتوى‭ ‬متخصص‭ ‬بمضمون‭ ‬الطفل‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬مسؤوليته،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬منافسة‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يتدفق‭ ‬إلى‭ ‬شاشاتنا‭ ‬ومنصاتنا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬صناعة‭ ‬الأنيميشن‭ ‬هي‭ ‬صناعة‭ ‬ناشئة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬يقضيها‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬5‭ ‬ساعات‭ ‬مقابل‭ ‬5.5‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وأكد‭ ‬شادي‭ ‬شرايحة‭ ‬أن‭ ‬صناع‭ ‬محتوى‭ ‬الطفل‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬الربحية‭ ‬السريعة‭ ‬مخطئون،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحديات‭ ‬إنتاج‭ ‬محتوى‭ ‬قيّم‭ ‬يسرد‭ ‬قصصنا‭ ‬ويستعرض‭ ‬قيمنا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬الفكر‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬المحطات‭ ‬وصناع‭ ‬محتوى‭ ‬الطفل‭ ‬لنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬محتوى‭ ‬قيّم‭ ‬للأطفال‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الأرباح‭ ‬السريعة‭ ‬لأن‭ ‬الأرباح‭ ‬ستأتي‭ ‬عاجلاً‭ ‬أو‭ ‬آجلاً‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المحتوى‭ ‬مفيداً‭.‬

وحول‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬صناع‭ ‬محتوى‭ ‬الطفل،‭ ‬صرح‭ ‬شرايحة‭ ‬بأن‭ ‬أبرزها‭ ‬يشمل‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬المحتوى‭ ‬الجاذب‭ ‬والرسالة‭ ‬التي‭ ‬نريد‭ ‬إيصالها،‭ ‬ضمن‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬التي‭ ‬يستطيع‭ ‬الطفل‭ ‬التركيز‭ ‬فيها،‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬شد‭ ‬انتباهه،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬صناعة‭ ‬محتوى‭ ‬علمي‭ ‬دقيق‭ ‬ومتطور‭ ‬تكنولوجياً‭ ‬يواكب‭ ‬التقدم‭ ‬التقني‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬الهائل،‭ ‬حيث‭ ‬تتوجه‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬العالمية‭ ‬المخصصة‭ ‬للطفل‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬مسح‭ ‬الكود‭ ‬عن‭ ‬القصة‭ ‬فتظهر‭ ‬الشخصية‭ ‬وتبدأ‭ ‬برواية‭ ‬الحكاية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬تأسيس‭ ‬منصة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬المحتوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭.‬





للأطفال‭ ‬رأي‭ ‬مهم





من‭ ‬اهم‭ ‬الجلسات‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬الطفل‭ ‬جلسة‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬محتوى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬

الأهمية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لهذه‭ ‬الجلسة‭ ‬ان‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬فيها‭ ‬هم‭ ‬الأطفال‭ ‬أنفسهم،‭ ‬وتحديدا‭ ‬15‭ ‬طفلاً‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬‮«‬شورى‭ ‬أطفال‭ ‬الشارقة‮»‬‭. ‬الجلسة‭ ‬ناقشت‭ ‬تأثير‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتسارعة،‭ ‬وعبروا‭ ‬عن‭ ‬آرائهم‭ ‬ومخاوفهم‭ ‬تجاه‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬بشكل‭ ‬يوميّ‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

في‭ ‬الجلسة‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬مجموعة‭ ‬تساؤلات‭ ‬مهمة‭ ‬ومحورية‭ ‬عن‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يستهلكه‭ ‬الطفل‭ ‬الإماراتي‭ ‬يومياً،‭ ‬حيث‭ ‬أجاب‭ ‬الأطفال‭ ‬المشاركون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المحتوى‭ ‬سلاح‭ ‬ذو‭ ‬حدين،‭ ‬فكما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬وعي‭ ‬الطفل‭ ‬ويعرفه‭ ‬على‭ ‬عوالم‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬عنها‭ ‬شيئاً،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغرس‭ ‬فيه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬المتناقضة‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬مجتمعنا‭ ‬العربي‭ ‬وتقاليده‭ ‬وعاداته‭. ‬وأجمع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬احتياطاتها‭ ‬وتقوم‭ ‬بمراقبة‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬ينشر‭ ‬للطفل،‭ ‬ويكون‭ ‬هناك‭ ‬إنتاج‭ ‬إعلامي‭ ‬ضخم‭ ‬يستهدف‭ ‬الأطفال‭ ‬واهتماماتهم،‭ ‬ويتفوق‭ ‬في‭ ‬جودته‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭ ‬الأجنبي‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬سؤال‭: ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬صناعة‭ ‬محتوى‭ ‬جذاب‭ ‬للأطفال؟‭ ‬وكانت‭ ‬ردود‭ ‬الأطفال‭ ‬ملهمة،‭ ‬فرأى‭ ‬مجموعة‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬شيء‭ ‬جاذب‭ ‬في‭ ‬المحتوى‭ ‬هو‭ ‬ألوانه‭ ‬الزاهية‭ ‬والإكثار‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة،‭ ‬ووضع‭ ‬موسيقى‭ ‬جذابة،‭ ‬ورأى‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬القصص‭ ‬سهلة‭ ‬الفهم‭ ‬وذات‭ ‬الحبكة‭ ‬الواضحة‭ ‬تجذب‭ ‬الأطفال‭ ‬سريعاً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬شخصيات‭ ‬محببة‭ ‬يمكن‭ ‬التعلق‭ ‬بها،‭ ‬وأهمية‭ ‬تغذية‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالمحتوى‭ ‬التعليمي‭ ‬المشوق‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الجلسة‭ ‬ناقش‭ ‬الأطفال‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلعبه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬محتوى‭ ‬الأطفال،‭ ‬وإيجابيات‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وسلبياتها،‭ ‬حيث‭ ‬أجمع‭ ‬معظمهم‭ ‬على‭ ‬الإيجابيات‭ ‬كالاستكشاف‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ألعاب‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي،‭ ‬وعن‭ ‬المخاطر‭ ‬كان‭ ‬معظم‭ ‬الحديث‭ ‬حول‭ ‬التعرض‭ ‬لمحتوى‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬للطفل،‭ ‬ومسألة‭ ‬التنمر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وفقدان‭ ‬الخصوصية،‭ ‬والإدمان‭ ‬الرقمي،‭ ‬واقترحوا‭ ‬مجموعة‭ ‬حلول‭ ‬مدهشة،‭ ‬أهمها‭ ‬تقليل‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬والابتعاد‭ ‬عنها‭ ‬تماماً‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬بثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬والرقابة‭ ‬الأسرية،‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المباشرة‭ ‬لتقليل‭ ‬الاحتكاك‭ ‬الرقمي‭ ‬الزائد‭.‬





قضايا‭ ‬الشباب





كما‭ ‬ذكرت‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬اعتبروا‭ ‬ان‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالشباب‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬أعمدة‭ ‬المستقبل‭.‬

وعبر‭ ‬عدة‭ ‬جلسات‭ ‬أثيرت‭ ‬قضايا‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭: ‬

1-‭ ‬الاهتمام‭ ‬بإعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬وتدريبهم‭ ‬كي‭ ‬يكونوا‭ ‬مواكبين‭ ‬للعصر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

2-‭ ‬ضرورة‭ ‬تبني‭ ‬المواهب‭ ‬والمبدعين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬واعطائهم‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا‭.‬

3-‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬انه‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬الشباب‭ ‬للمستقبل‭.‬

‭ ‬جون‭ ‬رينفورد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ستروبري‭ ‬فيلدز‮»‬‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬محتوى‭ ‬تعليمي‭ ‬شامل‭ ‬حول‭ ‬دمج‭ ‬التفكير‭ ‬المنطقي‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬واستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬رسم‭ ‬الخرائط‭ ‬الذهنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي‭. ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬التواصل‭ ‬وتزويد‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬بالأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بطرق‭ ‬مفيدة‭ ‬وذات‭ ‬مغزى‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬رينفورد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إدراج‭ ‬التفكير‭ ‬المنطقي‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬قدرات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات،‭ ‬وإحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬التعليم،‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬جوستين‭ ‬لين‭ ‬في‭ ‬خطابٍ‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أينشتاين‭ ‬وفولتير‭ ‬للحكومات‭: ‬بذور‭ ‬الموهبة‭ ‬تزدهر‭ ‬بالتعليم‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأهم‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬حكومة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬به‭. ‬التعليم‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مواهب‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهو‭ ‬عامل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬يجعل‭ ‬الناس‭ ‬أكثر‭ ‬ابتكاراً،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يُقلّل‭ ‬من‭ ‬الفروقات‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬لأنه‭ ‬يُمكّن‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دخلٍ‭ ‬مناسب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يسهم‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانسجام‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامن‭ ‬لأنه‭ ‬يجعل‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬مساعدة‭ ‬الآخرين،‭ ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬امتيازاً‭ ‬شخصياً‭ ‬ولكنه‭ ‬خيرٌ‭ ‬عام‭.‬

بدوره‭ ‬أشار‭ ‬رشيد‭ ‬يزمي‭ ‬بروفيسور‭ ‬ومهندس‭ ‬مغربي‭ ‬وعالم‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬المواد‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬التعليم‭ ‬يشكل‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬العقول‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬تكييفه‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ثقافة‭ ‬الدول‭ ‬حتى‭ ‬يُحدِث‭ ‬التأثير‭ ‬المطلوب‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بسبب‭ ‬الاتجاهات‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬بات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬يعزفون‭ ‬عن‭ ‬التعليم‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬الربح‭ ‬المادي‭ ‬أصبح‭ ‬متاحاً‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬للتعليم،‭ ‬وهنا‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬لغرس‭ ‬قيمة‭ ‬التعليم‭ ‬واحترام‭ ‬القيم‭. ‬ويُمكن‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة‭ ‬للأطفال‮»‬‭.‬





اجتذاب‭ ‬المواهب





اجتذاب‭ ‬المواهب‭ ‬قضية‭ ‬احتلت‭ ‬حيزا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬اهتمامات‭ ‬المنتدى،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬استقطاب‭ ‬الأفراد‭ ‬الموهوبين‭ ‬والمتميزين‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للدول‭.‬

جلسة‭ ‬مهمة‭ ‬ناقشت‭ ‬قضية‭ ‬اجتذاب‭ ‬المواهب‭.‬

الدكتور‭ ‬ثاني‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الزيودي‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجيّة،‭ ‬الوزير‭ ‬المكلّف‭ ‬باستقطاب‭ ‬واستبقاء‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإمارات‭ ‬للدواء‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬ملف‭ ‬المواهب‭ ‬يعد‭ ‬حيوياً‭ ‬حيث‭ ‬أولت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬أهمية‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكّر‭ ‬واستطاعت‭ ‬بناء‭ ‬اقتصادات‭ ‬كبرى‭ ‬بفضل‭ ‬هجرة‭ ‬العقول،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬عند‭ ‬تقييم‭ ‬أهم‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬تتصدّر‭ ‬الدول‭ ‬الغربيّة‭ ‬قائمة‭ ‬الأفضل‭ ‬عالمياً‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ22‭ ‬عالمياً‭ ‬ولدينا‭ ‬خطّة‭ ‬استراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬السبع‭ ‬المقبلة،‭ ‬وقد‭ ‬بدأنا‭ ‬بذلك‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬ونتبنى‭ ‬حوكمة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬عشوائياً‮»‬‭.‬

بشكل‭ ‬عام‭ ‬أكد‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬أهمية‭ ‬تبني‭ ‬الحكومات‭ ‬سياسات‭ ‬مرنة‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬اتصال‭ ‬فعالة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وجعل‭ ‬التعليم‭ ‬جزءاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬المحلية،‭ ‬وضرورة‭ ‬إقناع‭ ‬أصحاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬بمميزات‭ ‬استقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالتوظيف‭ ‬فقط‭. ‬









نادي الشارقة للصحافة.. حضور بارز وفاعل











نادي‭ ‬الشارقة‭ ‬للصحافة‭ ‬له‭ ‬حضور‭ ‬كبير‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬الامارات‭. ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬تولت‭ ‬أسماء‭ ‬الجويعد‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬النادي‭ ‬أطلق‭ ‬مبادرات‭ ‬كثيرة‭ ‬وقام‭ ‬بأنشطة‭ ‬متعددة‭ ‬لها‭ ‬أكبر‭ ‬الأكثر‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالصحفيين‭ ‬والنهوض‭ ‬بالصحافة‭.‬

النادي‭ ‬أطلق‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬معنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬لقاءات‭ ‬منتظمة‭ ‬بين‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬او‭ ‬عقبات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حلها‭.‬

كما‭ ‬أطلق‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬اثمار‮»‬‭ ‬والهدف‭ ‬منها‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬والمواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬وتستهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬الى‭ ‬17‭ ‬عاما‭.‬

وينظم‭ ‬النادي‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬للصحفيين‭.‬

ويصدر‭ ‬النادي‭ ‬دراسات‭ ‬إعلامية‭ ‬متخصصة‭.‬

في‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الأخير،‭ ‬كان‭ ‬لنادي‭ ‬الشارقة‭ ‬للصحافة‭ ‬حضور‭ ‬مميز‭ ‬فاعل‭.‬

النادي‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬أطار‭ ‬المنتدى‭ ‬3‭ ‬جلسات‭ ‬مهمة‭. ‬

الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬السرد‭ ‬القصصي‭.. ‬تواصل‭ ‬إنساني‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الرقمنة‮»‬،‭ ‬واستعرضت‭ ‬المتحدثات‭ ‬تجارب‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬ووكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬والعمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمواطنين،‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬السرد‭ ‬القصصي‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرواية‭ ‬القصصية‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬التسويق‭ ‬والإعلام،‭ ‬ودمج‭ ‬الإعلام‭ ‬التقليدي‭ ‬والرقمي‭ ‬لنشر‭ ‬الرواية‭ ‬الحكومية‭ ‬فيما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ«الإعلام‭ ‬الهجين‮»‬‭.‬

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‬ونظم‭ ‬النادي‭ ‬ندوة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الصحافة‭ ‬الروبوتية‭.. ‬عندما‭ ‬تكتب‭ ‬الآلات‭ ‬الأخبار‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتحدثين،‭ ‬وشهدت‭ ‬نقاشا‭ ‬مفتوحا‭ ‬تناول‭ ‬أبعاد‭ ‬ازدياد‭ ‬استخدام‭ ‬الروبوتات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬الأخبار،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬شكل‭ ‬الصحافة‭ ‬التقليدية‭. ‬وناقشت‭ ‬تأثير‭ ‬الصحافة‭ ‬الروبوتية‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬الصحفيين‭ ‬التقليديين،‭ ‬وعلى‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭ ‬والإبداع‭ ‬البشري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مستقبل‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

ندوة‭ ‬اخرة‭ ‬نظمها‭ ‬النادي‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الإذاعة‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬البودكاست‭: ‬تكامل‭ ‬أم‭ ‬تنافس؟‮»‬‭ ‬استعرضت‭ ‬المناظرة‭ ‬طبيعة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البودكاست‭ ‬والإذاعة،‭ ‬وكيف‭ ‬يؤثر‭ ‬البودكاست‭ ‬على‭ ‬الإذاعة‭ ‬التقليدية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كيفية‭ ‬استفادة‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬من‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬وتقنيات‭ ‬مخاطبة‭ ‬الجماهير،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مدى‭ ‬موثوقية‭ ‬البودكاست‭ ‬كمصدر‭ ‬للمعلومات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالإذاعة‭ ‬التقليدية،‭ ‬وأثر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬البودكاست‭ ‬والإذاعة‭.‬

ونظم‭ ‬النادي‭ ‬ورشتين‭ ‬شهدتا‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭. ‬الأولى،‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬وإعداد‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‮»‬‭. ‬والثانية‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬التقديم‭ ‬الإذاعي‭ ‬الناجح‮»‬‭.‬