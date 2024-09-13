Saturday, 14 September 2024 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نحو حكومات مرنة.. واتصال مبتكر 3

9/13/2024 7:20:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأطفال.. الشباب.. المواهب.. كلمات سر المستقبل

صناعة محتوى الطفل مهمة وطنية نبيلة

من‭ ‬متابعاتي‭ ‬لجلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬ومختلف‭ ‬أنشطته‭ ‬وما‭ ‬طرح‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬وجرى‭ ‬من‭ ‬مناقشات،‭ ‬أستطيع‭ ‬القول‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬إجماع‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬مستقبل‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬العاصفة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬متوقف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالأطفال،‭ ‬والشباب،‭ ‬ومدى‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اجتذاب‭ ‬المواهب‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬كلمات‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬طرحت‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬سنعرض‭ ‬لأهمها‭.‬



أي‭ ‬محتوى‭ ‬للأطفال؟


شهد‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬ناقشت‭ ‬قضايا‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬عدة،‭ ‬لكن‭ ‬القضية‭ ‬الأكبر‭ ‬كانت‭ ‬قضية‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬للأطفال،‭ ‬كيف‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون،‭ ‬ومن‭ ‬المسؤول‭.. ‬وهكذا‭. ‬أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬طرحها‭ ‬الخبراء‭ ‬وطرحها‭ ‬الأطفال‭ ‬أنفسهم‭ ‬سنتوقف‭ ‬عندها‭.‬

في‭ ‬احدى‭ ‬الجلسات‭ ‬أثيرت‭ ‬قضية‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬محتوى‭ ‬الأطفال‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬قالت‭ ‬إيناس‭ ‬يعقوب‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬عقل‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬الإبداع‭ ‬البشري‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬الرقابة‭ ‬الأسرية‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المحتوى‭ ‬المناسب‭ ‬للأطفال‭ ‬وتجنب‭ ‬الاتجاه‭ ‬إلى‭ ‬محتوى‭ ‬غير‭ ‬هادف‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المحتوى‭ ‬المناسب‭ ‬للأطفال‭ ‬وربطه‭ ‬بالعادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬وأن‭ ‬التنشئة‭ ‬السليمة‭ ‬تساعد‭ ‬الأهل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الرقابة‭ ‬الذاتية‭. ‬وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬أن‭ ‬التلفاز‭ ‬ومنصات‭ ‬المشاهدة‭ ‬تظل‭ ‬نوافذ‭ ‬للأطفال‭ ‬على‭ ‬عوالم‭ ‬جديدة،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬نوعية‭ ‬المحتوى‭ ‬المقدم‭.‬

من‭ ‬اهم‭ ‬الجلسات‭ ‬عن‭ ‬الطفل‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬محتوى‭ ‬الطفل‭.. ‬بين‭ ‬التنافسية‭ ‬والقيم‭ ‬الثقافية‮»‬‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬أكد‭ ‬خبراء‭ ‬إعلام‭ ‬وعلم‭ ‬نفس‭ ‬أن‭ ‬صناعة‭ ‬محتوى‭ ‬الطفل‭ ‬مهنة‭ ‬نبيلة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬مهنة‭ ‬المعلمين‭ ‬والتربويين،‭ ‬لأنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬غرس‭ ‬القيم‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأطفال‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حمايتهم‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬المختلفة‭ ‬كالتنمر،‭ ‬والضغط،‭ ‬والتوتر،‭ ‬والإساءة‭.‬

‭ ‬الدكتورة‭ ‬فهدة‭ ‬باوزير‭ ‬أخصائي‭ ‬نفسي‭ ‬أول‭ ‬اكلينيكي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬قدرة‭ ‬أفلام‭ ‬الكرتون‭ ‬والرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬على‭ ‬زرع‭ ‬القيم‭ ‬الإيجابية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأطفال،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬الاستكشاف‭ ‬المعرفي‭ ‬والتفكير‭ ‬الطموح،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف،‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الشخصية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬تحديد‭ ‬نوعية‭ ‬البرامج‭ ‬بطريقة‭ ‬تراعي‭ ‬المحتوى‭ ‬الجامع‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬والترفيه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فتح‭ ‬بوابة‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الخيال‭ ‬والإبداع،‭ ‬وضمان‭ ‬تسريع‭ ‬وتسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬الأهل‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬أطفالهم‭ ‬كيفية‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬واعية‭.‬

واستعرضت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فهدة‭ ‬باوزير‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والمهارات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للأطفال‭ ‬تعلمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفلام‭ ‬ومسلسلات‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة،‭ ‬منها‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬والأكل‭ ‬الصحي،‭ ‬وتقنيات‭ ‬التنفس‭ ‬بطريقة‭ ‬سهلة‭ ‬ومبسطة،‭ ‬وأساسيات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية،‭ ‬والهدوء،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الوقت،‭ ‬والروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والصداقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنمية‭ ‬ملكة‭ ‬الخيال‭ ‬والإبداع‭ ‬والكتابة،‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬معينة‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬الطفل‭ ‬لإثراء‭ ‬فكره،‭ ‬وسلوكياته،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬الصدمات‭ ‬النفسية‭ ‬ومشاعر‭ ‬الخوف‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الطفل‭ ‬جراء‭ ‬مشاهدة‭ ‬محتوى‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬لفئته‭ ‬العمرية‭.‬

شادي‭ ‬شرايحة‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ديجيتيلز‮»‬،‭ ‬تحدث‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬لأفلام‭ ‬ومسلسلات‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬على‭ ‬الطفل،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬صانع‭ ‬محتوى‭ ‬متخصص‭ ‬بمضمون‭ ‬الطفل‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬مسؤوليته،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬منافسة‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يتدفق‭ ‬إلى‭ ‬شاشاتنا‭ ‬ومنصاتنا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬صناعة‭ ‬الأنيميشن‭ ‬هي‭ ‬صناعة‭ ‬ناشئة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬يقضيها‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬5‭ ‬ساعات‭ ‬مقابل‭ ‬5.5‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وأكد‭ ‬شادي‭ ‬شرايحة‭ ‬أن‭ ‬صناع‭ ‬محتوى‭ ‬الطفل‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬الربحية‭ ‬السريعة‭ ‬مخطئون،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحديات‭ ‬إنتاج‭ ‬محتوى‭ ‬قيّم‭ ‬يسرد‭ ‬قصصنا‭ ‬ويستعرض‭ ‬قيمنا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬الفكر‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬المحطات‭ ‬وصناع‭ ‬محتوى‭ ‬الطفل‭ ‬لنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬محتوى‭ ‬قيّم‭ ‬للأطفال‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الأرباح‭ ‬السريعة‭ ‬لأن‭ ‬الأرباح‭ ‬ستأتي‭ ‬عاجلاً‭ ‬أو‭ ‬آجلاً‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المحتوى‭ ‬مفيداً‭.‬

وحول‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬صناع‭ ‬محتوى‭ ‬الطفل،‭ ‬صرح‭ ‬شرايحة‭ ‬بأن‭ ‬أبرزها‭ ‬يشمل‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬المحتوى‭ ‬الجاذب‭ ‬والرسالة‭ ‬التي‭ ‬نريد‭ ‬إيصالها،‭ ‬ضمن‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬التي‭ ‬يستطيع‭ ‬الطفل‭ ‬التركيز‭ ‬فيها،‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬شد‭ ‬انتباهه،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬صناعة‭ ‬محتوى‭ ‬علمي‭ ‬دقيق‭ ‬ومتطور‭ ‬تكنولوجياً‭ ‬يواكب‭ ‬التقدم‭ ‬التقني‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬الهائل،‭ ‬حيث‭ ‬تتوجه‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬العالمية‭ ‬المخصصة‭ ‬للطفل‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬ويتم‭ ‬فيها‭ ‬مسح‭ ‬الكود‭ ‬عن‭ ‬القصة‭ ‬فتظهر‭ ‬الشخصية‭ ‬وتبدأ‭ ‬برواية‭ ‬الحكاية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬تأسيس‭ ‬منصة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬المحتوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬والتربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭.‬


للأطفال‭ ‬رأي‭ ‬مهم


من‭ ‬اهم‭ ‬الجلسات‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬الطفل‭ ‬جلسة‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬محتوى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬

الأهمية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لهذه‭ ‬الجلسة‭ ‬ان‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬فيها‭ ‬هم‭ ‬الأطفال‭ ‬أنفسهم،‭ ‬وتحديدا‭ ‬15‭ ‬طفلاً‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬‮«‬شورى‭ ‬أطفال‭ ‬الشارقة‮»‬‭. ‬الجلسة‭ ‬ناقشت‭ ‬تأثير‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتسارعة،‭ ‬وعبروا‭ ‬عن‭ ‬آرائهم‭ ‬ومخاوفهم‭ ‬تجاه‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يتعرضون‭ ‬له‭ ‬بشكل‭ ‬يوميّ‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

في‭ ‬الجلسة‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬مجموعة‭ ‬تساؤلات‭ ‬مهمة‭ ‬ومحورية‭ ‬عن‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يستهلكه‭ ‬الطفل‭ ‬الإماراتي‭ ‬يومياً،‭ ‬حيث‭ ‬أجاب‭ ‬الأطفال‭ ‬المشاركون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المحتوى‭ ‬سلاح‭ ‬ذو‭ ‬حدين،‭ ‬فكما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬وعي‭ ‬الطفل‭ ‬ويعرفه‭ ‬على‭ ‬عوالم‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬عنها‭ ‬شيئاً،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغرس‭ ‬فيه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬المتناقضة‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬مجتمعنا‭ ‬العربي‭ ‬وتقاليده‭ ‬وعاداته‭. ‬وأجمع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬احتياطاتها‭ ‬وتقوم‭ ‬بمراقبة‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬ينشر‭ ‬للطفل،‭ ‬ويكون‭ ‬هناك‭ ‬إنتاج‭ ‬إعلامي‭ ‬ضخم‭ ‬يستهدف‭ ‬الأطفال‭ ‬واهتماماتهم،‭ ‬ويتفوق‭ ‬في‭ ‬جودته‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭ ‬الأجنبي‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬سؤال‭: ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬صناعة‭ ‬محتوى‭ ‬جذاب‭ ‬للأطفال؟‭ ‬وكانت‭ ‬ردود‭ ‬الأطفال‭ ‬ملهمة،‭ ‬فرأى‭ ‬مجموعة‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬شيء‭ ‬جاذب‭ ‬في‭ ‬المحتوى‭ ‬هو‭ ‬ألوانه‭ ‬الزاهية‭ ‬والإكثار‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة،‭ ‬ووضع‭ ‬موسيقى‭ ‬جذابة،‭ ‬ورأى‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬القصص‭ ‬سهلة‭ ‬الفهم‭ ‬وذات‭ ‬الحبكة‭ ‬الواضحة‭ ‬تجذب‭ ‬الأطفال‭ ‬سريعاً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬شخصيات‭ ‬محببة‭ ‬يمكن‭ ‬التعلق‭ ‬بها،‭ ‬وأهمية‭ ‬تغذية‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالمحتوى‭ ‬التعليمي‭ ‬المشوق‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الجلسة‭ ‬ناقش‭ ‬الأطفال‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلعبه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬محتوى‭ ‬الأطفال،‭ ‬وإيجابيات‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وسلبياتها،‭ ‬حيث‭ ‬أجمع‭ ‬معظمهم‭ ‬على‭ ‬الإيجابيات‭ ‬كالاستكشاف‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ألعاب‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي،‭ ‬وعن‭ ‬المخاطر‭ ‬كان‭ ‬معظم‭ ‬الحديث‭ ‬حول‭ ‬التعرض‭ ‬لمحتوى‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬للطفل،‭ ‬ومسألة‭ ‬التنمر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وفقدان‭ ‬الخصوصية،‭ ‬والإدمان‭ ‬الرقمي،‭ ‬واقترحوا‭ ‬مجموعة‭ ‬حلول‭ ‬مدهشة،‭ ‬أهمها‭ ‬تقليل‭ ‬وقت‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬والابتعاد‭ ‬عنها‭ ‬تماماً‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬بثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬والرقابة‭ ‬الأسرية،‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المباشرة‭ ‬لتقليل‭ ‬الاحتكاك‭ ‬الرقمي‭ ‬الزائد‭.‬


قضايا‭ ‬الشباب


كما‭ ‬ذكرت‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬اعتبروا‭ ‬ان‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالشباب‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬أعمدة‭ ‬المستقبل‭.‬

وعبر‭ ‬عدة‭ ‬جلسات‭ ‬أثيرت‭ ‬قضايا‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭: ‬

1-‭ ‬الاهتمام‭ ‬بإعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬وتدريبهم‭ ‬كي‭ ‬يكونوا‭ ‬مواكبين‭ ‬للعصر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

2-‭ ‬ضرورة‭ ‬تبني‭ ‬المواهب‭ ‬والمبدعين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬واعطائهم‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا‭.‬

3-‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬انه‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬الشباب‭ ‬للمستقبل‭.‬

‭ ‬جون‭ ‬رينفورد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ستروبري‭ ‬فيلدز‮»‬‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬محتوى‭ ‬تعليمي‭ ‬شامل‭ ‬حول‭ ‬دمج‭ ‬التفكير‭ ‬المنطقي‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬واستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬رسم‭ ‬الخرائط‭ ‬الذهنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي‭. ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬التواصل‭ ‬وتزويد‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬بالأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بطرق‭ ‬مفيدة‭ ‬وذات‭ ‬مغزى‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬رينفورد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إدراج‭ ‬التفكير‭ ‬المنطقي‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬قدرات‭ ‬حل‭ ‬المشكلات،‭ ‬وإحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬التعليم،‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬جوستين‭ ‬لين‭ ‬في‭ ‬خطابٍ‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أينشتاين‭ ‬وفولتير‭ ‬للحكومات‭: ‬بذور‭ ‬الموهبة‭ ‬تزدهر‭ ‬بالتعليم‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأهم‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬حكومة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬به‭. ‬التعليم‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مواهب‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهو‭ ‬عامل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬يجعل‭ ‬الناس‭ ‬أكثر‭ ‬ابتكاراً،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يُقلّل‭ ‬من‭ ‬الفروقات‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬لأنه‭ ‬يُمكّن‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دخلٍ‭ ‬مناسب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يسهم‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانسجام‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتضامن‭ ‬لأنه‭ ‬يجعل‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬مساعدة‭ ‬الآخرين،‭ ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬امتيازاً‭ ‬شخصياً‭ ‬ولكنه‭ ‬خيرٌ‭ ‬عام‭.‬

بدوره‭ ‬أشار‭ ‬رشيد‭ ‬يزمي‭ ‬بروفيسور‭ ‬ومهندس‭ ‬مغربي‭ ‬وعالم‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬المواد‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬التعليم‭ ‬يشكل‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬العقول‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬تكييفه‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬ثقافة‭ ‬الدول‭ ‬حتى‭ ‬يُحدِث‭ ‬التأثير‭ ‬المطلوب‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بسبب‭ ‬الاتجاهات‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬بات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬يعزفون‭ ‬عن‭ ‬التعليم‭ ‬بحجة‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬الربح‭ ‬المادي‭ ‬أصبح‭ ‬متاحاً‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬ولا‭ ‬داعي‭ ‬للتعليم،‭ ‬وهنا‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬لغرس‭ ‬قيمة‭ ‬التعليم‭ ‬واحترام‭ ‬القيم‭. ‬ويُمكن‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة‭ ‬للأطفال‮»‬‭.‬


اجتذاب‭ ‬المواهب


اجتذاب‭ ‬المواهب‭ ‬قضية‭ ‬احتلت‭ ‬حيزا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬اهتمامات‭ ‬المنتدى،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬استقطاب‭ ‬الأفراد‭ ‬الموهوبين‭ ‬والمتميزين‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للدول‭.‬

جلسة‭ ‬مهمة‭ ‬ناقشت‭ ‬قضية‭ ‬اجتذاب‭ ‬المواهب‭.‬

الدكتور‭ ‬ثاني‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الزيودي‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجيّة،‭ ‬الوزير‭ ‬المكلّف‭ ‬باستقطاب‭ ‬واستبقاء‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإمارات‭ ‬للدواء‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬ملف‭ ‬المواهب‭ ‬يعد‭ ‬حيوياً‭ ‬حيث‭ ‬أولت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬أهمية‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكّر‭ ‬واستطاعت‭ ‬بناء‭ ‬اقتصادات‭ ‬كبرى‭ ‬بفضل‭ ‬هجرة‭ ‬العقول،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬عند‭ ‬تقييم‭ ‬أهم‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬تتصدّر‭ ‬الدول‭ ‬الغربيّة‭ ‬قائمة‭ ‬الأفضل‭ ‬عالمياً‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ22‭ ‬عالمياً‭ ‬ولدينا‭ ‬خطّة‭ ‬استراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬السبع‭ ‬المقبلة،‭ ‬وقد‭ ‬بدأنا‭ ‬بذلك‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬ونتبنى‭ ‬حوكمة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬عشوائياً‮»‬‭.‬

بشكل‭ ‬عام‭ ‬أكد‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬أهمية‭ ‬تبني‭ ‬الحكومات‭ ‬سياسات‭ ‬مرنة‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬اتصال‭ ‬فعالة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وجعل‭ ‬التعليم‭ ‬جزءاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬المحلية،‭ ‬وضرورة‭ ‬إقناع‭ ‬أصحاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬بمميزات‭ ‬استقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬وعدم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالتوظيف‭ ‬فقط‭. ‬



نادي الشارقة للصحافة.. حضور بارز وفاعل




نادي‭ ‬الشارقة‭ ‬للصحافة‭ ‬له‭ ‬حضور‭ ‬كبير‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬الامارات‭. ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬تولت‭ ‬أسماء‭ ‬الجويعد‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬النادي‭ ‬أطلق‭ ‬مبادرات‭ ‬كثيرة‭ ‬وقام‭ ‬بأنشطة‭ ‬متعددة‭ ‬لها‭ ‬أكبر‭ ‬الأكثر‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالصحفيين‭ ‬والنهوض‭ ‬بالصحافة‭.‬

النادي‭ ‬أطلق‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬معنية‭ ‬بتنظيم‭ ‬لقاءات‭ ‬منتظمة‭ ‬بين‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬او‭ ‬عقبات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حلها‭.‬

كما‭ ‬أطلق‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬اثمار‮»‬‭ ‬والهدف‭ ‬منها‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬والمواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬وتستهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬الى‭ ‬17‭ ‬عاما‭.‬

وينظم‭ ‬النادي‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬للصحفيين‭.‬

ويصدر‭ ‬النادي‭ ‬دراسات‭ ‬إعلامية‭ ‬متخصصة‭.‬

في‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الأخير،‭ ‬كان‭ ‬لنادي‭ ‬الشارقة‭ ‬للصحافة‭ ‬حضور‭ ‬مميز‭ ‬فاعل‭.‬

النادي‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬أطار‭ ‬المنتدى‭ ‬3‭ ‬جلسات‭ ‬مهمة‭. ‬

الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬السرد‭ ‬القصصي‭.. ‬تواصل‭ ‬إنساني‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الرقمنة‮»‬،‭ ‬واستعرضت‭ ‬المتحدثات‭ ‬تجارب‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬ووكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬والعمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمواطنين،‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬السرد‭ ‬القصصي‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرواية‭ ‬القصصية‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬التسويق‭ ‬والإعلام،‭ ‬ودمج‭ ‬الإعلام‭ ‬التقليدي‭ ‬والرقمي‭ ‬لنشر‭ ‬الرواية‭ ‬الحكومية‭ ‬فيما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ«الإعلام‭ ‬الهجين‮»‬‭.‬


‬ونظم‭ ‬النادي‭ ‬ندوة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الصحافة‭ ‬الروبوتية‭.. ‬عندما‭ ‬تكتب‭ ‬الآلات‭ ‬الأخبار‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتحدثين،‭ ‬وشهدت‭ ‬نقاشا‭ ‬مفتوحا‭ ‬تناول‭ ‬أبعاد‭ ‬ازدياد‭ ‬استخدام‭ ‬الروبوتات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬الأخبار،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬شكل‭ ‬الصحافة‭ ‬التقليدية‭. ‬وناقشت‭ ‬تأثير‭ ‬الصحافة‭ ‬الروبوتية‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬الصحفيين‭ ‬التقليديين،‭ ‬وعلى‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭ ‬والإبداع‭ ‬البشري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مستقبل‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

ندوة‭ ‬اخرة‭ ‬نظمها‭ ‬النادي‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الإذاعة‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬البودكاست‭: ‬تكامل‭ ‬أم‭ ‬تنافس؟‮»‬‭ ‬استعرضت‭ ‬المناظرة‭ ‬طبيعة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البودكاست‭ ‬والإذاعة،‭ ‬وكيف‭ ‬يؤثر‭ ‬البودكاست‭ ‬على‭ ‬الإذاعة‭ ‬التقليدية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كيفية‭ ‬استفادة‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬من‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬وتقنيات‭ ‬مخاطبة‭ ‬الجماهير،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مدى‭ ‬موثوقية‭ ‬البودكاست‭ ‬كمصدر‭ ‬للمعلومات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالإذاعة‭ ‬التقليدية،‭ ‬وأثر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬البودكاست‭ ‬والإذاعة‭.‬

ونظم‭ ‬النادي‭ ‬ورشتين‭ ‬شهدتا‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭. ‬الأولى،‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬وإعداد‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‮»‬‭. ‬والثانية‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬التقديم‭ ‬الإذاعي‭ ‬الناجح‮»‬‭.‬

MENAFN13092024000055011008ID1108672428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث