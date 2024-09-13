واشنطن تعلن زيادة بنسبة 100% على رسوم السيارات الكهربائية الصينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100
% على المركبات الكهربائية و25
% على بطارياتها، وستدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.
وجاء قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد فترة سُمح خلالها بالتعليق على إعلان سابق عن الرسوم الجمركية.
وقالت كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية إن الزيادات النهائية «ستستهدف سياسات وممارسات جمهورية الصين الشعبية الضارة التي تؤثر على العمال والشركات الأمريكية».
MENAFN13092024000055011008ID1108672427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.