Saturday, 14 September 2024 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة الشرطة البريطانية تتعرض للسرقة أثناء إلقائها خطابا أمام كبار ضباط الشرطة حول السرقة

9/13/2024 7:20:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرضت‭ ‬وزيرة‭ ‬الشرطة‭ ‬ديانا‭ ‬جونسون‭ ‬لسرقة‭ ‬حقيبتها‭ ‬أثناء‭ ‬إلقائها‭ ‬خطابًا‭ ‬أمام‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬جمعية‭ ‬المشرفين‭ ‬على‭ ‬الشرطة‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ميدلاندز‭ ‬

ووقعت‭ ‬السرقة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فاخر‭ ‬ذي‭ ‬أربع‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬كينيلورث،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مليئًا‭ ‬بكبار‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬أمنية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قامت‭ ‬شرطة‭ ‬وارويكشاير‭ ‬باعتقال‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬56‭ ‬عامًا‭ ‬بتهمة‭ ‬السرقة،‭ ‬وتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬بكفالة‭.‬

وتزامنت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬مع‭ ‬كلمة‭ ‬الوزيرة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬انتقدت‭ ‬فيها‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬السرقة‭ ‬والنهب،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬التعامل‭ ‬الجاد‭ ‬مع‭ ‬الجريمة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭.‬

وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬يعمل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لتقليل‭ ‬أي‭ ‬مخاطر‭ ‬محتملة‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬خطابها،‭ ‬حذرت‭ ‬السيدة‭ ‬ديانا‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬معدلات‭ ‬السرقات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬لكبار‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة‭: ‬‮«‬تم‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬المدن‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.. ‬السلوكيات‭ ‬المعادية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬والسرقة،‭ ‬ونهب‭ ‬المتاجر،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يضر‭ ‬بمجتمعاتنا‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬السماح‭ ‬باستمراره‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬هناك‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬والعاملين‭ ‬الداعمين‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بعمل‭ ‬رائع،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نواجه‭ ‬الواقع،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬السلوكيات‭ ‬المعادية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بأنه‭ ‬عندما‭ ‬يتصلون‭ ‬بالشرطة‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يستمع‭ ‬لهم،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يأتي‭ ‬إلى‭ ‬الموقع،‭ ‬ولا‭ ‬يُتخذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭.‬

MENAFN13092024000055011008ID1108672426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث