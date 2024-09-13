وزيرة الشرطة البريطانية تتعرض للسرقة أثناء إلقائها خطابا أمام كبار ضباط الشرطة حول السرقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعرضت وزيرة الشرطة ديانا جونسون لسرقة حقيبتها أثناء إلقائها خطابًا أمام كبار ضباط الشرطة في مؤتمر جمعية المشرفين على الشرطة الذي عُقد في منطقة ميدلاندز
ووقعت السرقة في فندق فاخر ذي أربع نجوم في كينيلورث، الذي كان مليئًا بكبار ضباط الشرطة، ما دفع وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الحادثة وسط مخاوف من وجود «مخاطر أمنية».
وفي هذا السياق قامت شرطة وارويكشاير باعتقال رجل يبلغ من العمر 56 عامًا بتهمة السرقة، وتم الإفراج عنه بكفالة.
وتزامنت هذه الحادثة مع كلمة الوزيرة الجديدة التي انتقدت فيها ارتفاع معدلات السرقة والنهب، حيث أكدت ضرورة التعامل الجاد مع الجريمة، مشيرة إلى أهمية «إعادة بناء الثقة» في جهاز الشرطة.
وذكر مصدر أن «أمن وزارة الداخلية يعمل مع الشركاء لتقليل أي مخاطر محتملة». وخلال خطابها، حذرت السيدة ديانا من تصاعد معدلات السرقات في السنوات الأخيرة.
وقالت الوزيرة لكبار ضباط الشرطة: «تم الاستحواذ على العديد من مراكز المدن والشوارع الرئيسية في البلاد.. السلوكيات المعادية للمجتمع، والسرقة، ونهب المتاجر، هو ما يضر بمجتمعاتنا ولا يمكن السماح باستمراره».
وأضافت: هناك الآلاف من ضباط الشرطة والعاملين الداعمين الذين يقومون بعمل رائع، لكن علينا أن نواجه الواقع، حيث لا يزال هناك العديد من ضحايا السلوكيات المعادية للمجتمع الذين يشعرون بأنه عندما يتصلون بالشرطة لا أحد يستمع لهم، ولا أحد يأتي إلى الموقع، ولا يُتخذ أي إجراء.
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