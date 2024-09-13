وزيرة الشرطة البريطانية تتعرض للسرقة أثناء إلقائها خطابا أمام كبار ضباط الشرطة حول السرقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووقعت‭ ‬السرقة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فاخر‭ ‬ذي‭ ‬أربع‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬كينيلورث،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مليئًا‭ ‬بكبار‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬أمنية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قامت‭ ‬شرطة‭ ‬وارويكشاير‭ ‬باعتقال‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬56‭ ‬عامًا‭ ‬بتهمة‭ ‬السرقة،‭ ‬وتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬بكفالة‭.‬

وتزامنت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬مع‭ ‬كلمة‭ ‬الوزيرة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬انتقدت‭ ‬فيها‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬السرقة‭ ‬والنهب،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬التعامل‭ ‬الجاد‭ ‬مع‭ ‬الجريمة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭.‬

وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬يعمل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لتقليل‭ ‬أي‭ ‬مخاطر‭ ‬محتملة‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬خطابها،‭ ‬حذرت‭ ‬السيدة‭ ‬ديانا‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬معدلات‭ ‬السرقات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬لكبار‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة‭: ‬‮«‬تم‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬المدن‭ ‬والشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.. ‬السلوكيات‭ ‬المعادية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬والسرقة،‭ ‬ونهب‭ ‬المتاجر،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يضر‭ ‬بمجتمعاتنا‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬السماح‭ ‬باستمراره‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬هناك‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬والعاملين‭ ‬الداعمين‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بعمل‭ ‬رائع،‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نواجه‭ ‬الواقع،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬السلوكيات‭ ‬المعادية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بأنه‭ ‬عندما‭ ‬يتصلون‭ ‬بالشرطة‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يستمع‭ ‬لهم،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يأتي‭ ‬إلى‭ ‬الموقع،‭ ‬ولا‭ ‬يُتخذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭.‬