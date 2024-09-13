ترامب يرفض مناظرة ثانية مع هاريس واستطلاع للرأي يظهر تقدمها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ترامب‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬فيها‭ ‬هاريس‭ ‬والرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬نوقشت‭ ‬بتفصيل‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬المناظرة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬بايدن،‭ ‬والمناظرة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬مرشحة‭ ‬اليسار‭ ‬الراديكالي‭ ‬للديمقراطيين‭ ‬الرفيقة‮»‬‭ ‬هاريس‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يخسر‭ ‬ملاكم‭ ‬محترف‭ ‬معركة‭ ‬فإن‭ ‬الكلمات‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬فمه‭ ‬هي‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬مباراة‭ ‬العودة‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬أظهرت‭ ‬بوضوح‭ ‬أنني‭ ‬فزت‭ ‬في‭ ‬المناظرة‭ ‬ضد‭ ‬هاريس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مناظرة‭ ‬ثالثة‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قالت‭ ‬هاريس‭ ‬إنني‭ ‬ودونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مدينان‭ ‬للناخبين‭ ‬بإجراء‭ ‬مناظرة‭ ‬رئاسية‭ ‬أخرى‭. ‬وقد‭ ‬أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬وشركة‭ ‬إبسوس‭ ‬تقدم‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬بـ5‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭. ‬ووفقا‭ ‬للاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬أمس‭ ‬فإن‭ ‬47 % ‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬المستطلعة‭ ‬آراؤهم‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬لهاريس،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬42 % ‭ ‬إنهم‭ ‬سيصوتون‭ ‬لترامب‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬53 % ‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬المسجلين‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬هاريس‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تفوقت‭ ‬خلال‭ ‬المناظرة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬مقابل‭ ‬24 % ‭ ‬رأوا‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬كان‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬فيها‭.‬

وبعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬مناظرتهما‭ ‬يعود‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬وهاريس‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتأرجحة‭ ‬لاستمالة‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الولايات‭ ‬الحاسمة‭ ‬للفوز‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية‭.‬

فقد‭ ‬نقلت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬حملة‭ ‬هاريس‭ ‬أنها‭ ‬ستبدأ‭ ‬حملة‭ ‬انتخابية‭ ‬وصفتها‭ ‬بالأكثر‭ ‬شراسة‭ ‬بعد‭ ‬المناظرة‭. ‬وقالت‭ ‬الحملة‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬هاريس‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين‭ ‬إلى‭ ‬ولايتي‭ ‬كارولينا‭ ‬الشمالية‭ ‬وبنسلفانيا‭ ‬حيث‭ ‬ستحاول‭ ‬الاستفادة‭ ‬مما‭ ‬وصفته‭ ‬بانتصارها‭ ‬الحاسم‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬المناظرة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يعقد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬أبلى‭ ‬بلاء‭ ‬حسنا‭ ‬في‭ ‬المناظرة‭ ‬مهرجانا‭ ‬انتخابيا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا‭ ‬الحدودية،‭ ‬ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬الهجرة‭ ‬ومخاطر‭ ‬تدفق‭ ‬اللاجئين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭.‬