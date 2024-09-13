السجن 16 شهرا لشرطي بريطاني سابق على خلفية السرقة من رجل متوفى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر حكم قضائي بسجن شرطي سابق في لندن مدة 16 شهرا بعدما أدين بسرقة بعض المال من رجل توفي إثر سقوطه فجأة.
وسرق كريج كارتر (51 عاما) حوالي 115 جنيها استرلينيا من المخرج والممثل الإيطالي كلاوديو جايتاني بين 7 و14 سبتمبر 2022، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) أمس.
ومثل كارتر، الذي كان يعمل ضمن وحدة قيادة المنطقة الشمالية في شرطة العاصمة، أمام محكمة وود جرين أمس.
ووصفت القاضية كالياني كاول حياة كارتر العملية ولفتت إلى تربيته لابنتين ورابطة زواجه «القوية» بقرينته التي تهتم به.
وخاطبت القاضية كارتر قائلة: «في السابع من سبتمبر قبل عامين، تخليت عن كل هذا، وخذلت قوة الشرطة التي تعمل بها، وخذلت مجتمعك».
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