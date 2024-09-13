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السجن 16 شهرا لشرطي بريطاني سابق على خلفية السرقة من رجل متوفى

9/13/2024 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬بسجن‭ ‬شرطي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬مدة‭ ‬16‭ ‬شهرا‭ ‬بعدما‭ ‬أدين‭ ‬بسرقة‭ ‬بعض‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬توفي‭ ‬إثر‭ ‬سقوطه‭ ‬فجأة‭. ‬

وسرق‭ ‬كريج‭ ‬كارتر‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬حوالي‭ ‬115‭ ‬جنيها‭ ‬استرلينيا‭ ‬من‭ ‬المخرج‭ ‬والممثل‭ ‬الإيطالي‭ ‬كلاوديو‭ ‬جايتاني‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬و14‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭. ‬أيه‭. ‬ميديا‭) ‬أمس‭. ‬

ومثل‭ ‬كارتر،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬وحدة‭ ‬قيادة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة،‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬وود‭ ‬جرين‭ ‬أمس‭. ‬

ووصفت‭ ‬القاضية‭ ‬كالياني‭ ‬كاول‭ ‬حياة‭ ‬كارتر‭ ‬العملية‭ ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬تربيته‭ ‬لابنتين‭ ‬ورابطة‭ ‬زواجه‭ ‬‮«‬القوية‮»‬‭ ‬بقرينته‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬به‭. ‬

وخاطبت‭ ‬القاضية‭ ‬كارتر‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬تخليت‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬هذا،‭ ‬وخذلت‭ ‬قوة‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بها،‭ ‬وخذلت‭ ‬مجتمعك‮»‬‭. ‬

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