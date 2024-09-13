العثور على لوحة ((فتاة مع بالون)) المسروقة للفنان بانكسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتصور‭ ‬اللوحة‭ ‬فتاة‭ ‬صغيرة‭ ‬تحاول‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بالون‭ ‬أحمر‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قلب،‭ ‬وهناك‭ ‬عدة‭ ‬جداريات‭ ‬بنفس‭ ‬الصورة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى‭. ‬

وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬اللوحة‭ ‬هي‭ ‬القطعة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬سُرقت‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬وأنها‭ ‬ستعيدها‭ ‬إلى‭ ‬المعرض‭. ‬

ووجهت‭ ‬السلطات‭ ‬إلى‭ ‬الرجلين،‭ ‬اللذين‭ ‬يبلغان‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬47‭ ‬و53‭ ‬عاما،‭ ‬اتهامات‭ ‬بالسرقة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬

ومثلا‭ ‬بالفعل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬أفرجت‭ ‬عنهما‭ ‬بكفالة،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يمثلا‭ ‬أمام‭ ‬قاض‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭. ‬

وظهرت‭ ‬لوحة‭ ‬‮«‬فتاة‭ ‬مع‭ ‬بالون‮»‬‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬حي‭ ‬شورديتش‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عام‭ ‬2002‭. ‬وقام‭ ‬بانكسي‭ ‬برسم‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬اللوحة‭ ‬في‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬وعلى‭ ‬جدار‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬

واشتهر‭ ‬بانكسي‭ ‬برسوماته‭ ‬الجدارية‭ ‬الساخرة‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬مواضيع‭ ‬سياسية‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬فنانا‭ ‬جرافيتيا‭ ‬صغيرا‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بريستول‭ ‬البريطانية،‭ ‬أصبحت‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬وقيمة‭ ‬كبيرتين‭. ‬