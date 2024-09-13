العثور على لوحة ((فتاة مع بالون)) المسروقة للفنان بانكسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت الشرطة أمس إن لوحة (فتاة مع بالون)، إحدى أشهر لوحات فنان الشارع البريطاني بانكسي، عثر عليها بعد سرقتها من معرض في لندن الأسبوع الماضي، وتم توجيه اتهامات بالسرقة الى رجلين.
وتصور اللوحة فتاة صغيرة تحاول الوصول إلى بالون أحمر على شكل قلب، وهناك عدة جداريات بنفس الصورة في لندن وأماكن أخرى.
وذكرت الشرطة أن اللوحة هي القطعة الوحيدة التي سُرقت في الثامن من سبتمبر وأنها ستعيدها إلى المعرض.
ووجهت السلطات إلى الرجلين، اللذين يبلغان من العمر 47 و53 عاما، اتهامات بالسرقة يوم الخميس.
ومثلا بالفعل أمام المحكمة التي أفرجت عنهما بكفالة، ومن المقرر أن يمثلا أمام قاض في التاسع من أكتوبر المقبل.
وظهرت لوحة «فتاة مع بالون» لأول مرة في شوارع حي شورديتش في لندن عام 2002. وقام بانكسي برسم نسخ من اللوحة في ساوث بانك في لندن عام 2004 وعلى جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة عام 2005.
واشتهر بانكسي برسوماته الجدارية الساخرة التي تتناول مواضيع سياسية. وبعد أن كان فنانا جرافيتيا صغيرا من مدينة بريستول البريطانية، أصبحت أعماله الفنية تحظى بشعبية وقيمة كبيرتين.
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