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معرض ((المتاهة)) للشيخ راشد آل خليفة في فيينا

9/13/2024 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يقوم‭ ‬خبراء‭ ‬الفن‭ ‬الأوروبيون‭ ‬بجولات‭ ‬افتراضية‭ ‬في‭ ‬أرقة‭ ‬البحرين‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬بالحجم‭ ‬الطبيعي‭ ‬للشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون،‭ ‬حيث‭ ‬أزاح‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬متعدد‭ ‬الألوان‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬مجسما‭ ‬لعمل‭ ‬فني‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬المتاهة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية‭ ‬فيينا‭. ‬وقالت‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬الخليفة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬مستلهم‭ ‬من‭ ‬أزقة‭ ‬البحرين‭ ‬القديمة‭ ‬ويقف‭ ‬شاهدا‭ ‬ومعبرا‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬الطرقات‭ ‬المخفية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البيوت‭ ‬التقليدية‭ ‬والقرى‭ ‬حول‭ ‬البحرين‭.‬

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