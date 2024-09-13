معرض ((المتاهة)) للشيخ راشد آل خليفة في فيينا

معرض ((المتاهة)) للشيخ راشد آل خليفة في فيينا
التاريخ
9/13/2024 7:20:40 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يقوم خبراء الفن الأوروبيون بجولات افتراضية في أرقة البحرين القديمة من خلال أعمال فنية بالحجم الطبيعي للشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون، حيث أزاح الشيخ راشد الستار عن عمل متعدد الألوان يحتوي على 12 مجسما لعمل فني باسم «المتاهة» في إطار معرض فني العاصمة النمساوية فيينا. وقالت مؤسسة راشد الخليفة في بيان إن هذا العمل مستلهم من أزقة البحرين القديمة ويقف شاهدا ومعبرا على الشبكة الواسعة من الطرقات المخفية التي تربط بين البيوت التقليدية والقرى حول البحرين.
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