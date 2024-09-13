اليوم افتتاح دوري خالد بن حمد لكرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تفتتح اليوم السبت منافسات الجولة الأولى من دوري خالد بن حمد لكرة اليد 2024-2025، بإقامة مباراة واحدة تجمع بين سماهيج والبحرين عند الساعة 6:30 مساءً.
وتقام يوم غد الأحد مواجهتان، الأولى بين الأهلي والاتفاق عند الساعة 5:30 مساءً، والثانية بين الدير وتوبلي عند الساعة 7:15 مساءً، وتختتم الجولة يوم الاثنين بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين الشباب والاتحاد، والثانية النجمة والتضامن.
وينص النظام الجديد للمسابقة على خوض الفرق منافسات الدور التمهيدي بطريقة دوري من دور واحد لتحديد المراكز 1-11، وأصحاب المراكز 1-8 سوف يتأهلون إلى الدور الرئيسي، حيث يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين B و A ، وتضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز (8.5.4.1)، بينما المجموعة الثانية تضم مراكز (7.6.3.2)، وستلعب كل مجموعة دوريا من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور النصف نهائي.
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