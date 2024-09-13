اليوم افتتاح دوري خالد بن حمد لكرة اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬مواجهتان،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتفاق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬الدير‭ ‬وتوبلي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬15‭ ‬مساءً،‭ ‬وتختتم‭ ‬الجولة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬والاتحاد،‭ ‬والثانية‭ ‬النجمة‭ ‬والتضامن‭.‬

وينص‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬للمسابقة‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬الفرق‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بطريقة‭ ‬دوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬لتحديد‭ ‬المراكز‭ ‬1‭-‬11،‭ ‬وأصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬1‭-‬8‭ ‬سوف‭ ‬يتأهلون‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الفرق‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬ B ‭ ‬و A ،‭ ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ (‬8.5.4.1‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬تضم‭ ‬مراكز‭ (‬7.6.3.2‭)‬،‭ ‬وستلعب‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬دوريا‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬لتحديد‭ ‬المراكز،‭ ‬ويتأهل‭ ‬أصحاب‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للدور‭ ‬النصف‭ ‬نهائي‭.‬



