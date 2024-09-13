((قبلة)) الكرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقاً‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ ‬تحدث‭ ‬ديباي‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬له‭ ‬كلاعب‭ ‬لفريق‭ ‬كورنثيانز‭ ‬البرازيلي،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬سبب‭ ‬قدومه‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقال‭ ‬ديباي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ (‬نيوكوميكا‭ ‬أرينا‭): ‬‮«‬الأمر‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬يأتون‭ ‬من‭ ‬البرازيل،‭ ‬إنها‭ ‬قبلة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬بها‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هناك‭ ‬بإعجاب‭ ‬شديد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬كنا‭ ‬دائماً‭ ‬نقوم‭ ‬بضم‭ ‬المواهب‭ ‬البرازيلية‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬لأن‭ ‬لديهم‭ ‬إمكانيات‭ ‬مميزة،‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الأضواء‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يخض‭ ‬ديباي‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬منذ‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬استرجاع‭ ‬الأسلوب‭ ‬والنسق‭ ‬الذي‭ ‬كنت‭ ‬ألعب‭ ‬به،‭ ‬رونالد‭ ‬كومان‭ (‬مدرب‭ ‬هولندا‭) ‬سيتابع‭ ‬الدوري‭ ‬وسيعلم‭ ‬أنه‭ ‬تنافسي‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬ديباي‭ ‬عن‭ ‬تلقيه‭ ‬نصيحة‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬من‭ ‬نيمار‭ ‬وفينسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬والطاهي‭ ‬البرازيلي‭ ‬الخاص‭ ‬به‭.‬

وقال‭ ‬ديباي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يعلمون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬إنهم‭ ‬فقط‭ ‬يتابعون‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لمشاهدة‭ ‬إمكانيات‭ ‬البرازيليين‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬البطولة‭ ‬ستثير‭ ‬اهتمام‭ ‬الجزء‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لإظهار‭ ‬إمكانيات‭ ‬تلك‭ ‬البطولة‭ ‬وسنرى‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬