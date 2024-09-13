((قبلة)) الكرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال الهولندي ممفيس ديباي، إنه يتوقع قدوم العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية، لينضموا إليه في الدوري البرازيلي قبل انطلاق كأس العالم 2026.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية تحدث ديباي (30 عاماً) في أول مؤتمر صحفي له كلاعب لفريق كورنثيانز البرازيلي، لكنه لم يحدد سبب قدومه للعب في أمريكا الجنوبية.
وقال ديباي في ملعب (نيوكوميكا أرينا): «الأمر أكبر من كرة القدم، العديد من النجوم يأتون من البرازيل، إنها قبلة كرة القدم والأطفال في أوروبا ينظرون إلى البرازيل والطريقة التي تلعب بها كرة القدم هناك بإعجاب شديد».
وأضاف: «إنها لحظة مهمة من أجل سد الفجوة في ذلك الجزء من العالم، كنا دائماً نقوم بضم المواهب البرازيلية إلى أوروبا لأن لديهم إمكانيات مميزة، الدوري البرازيلي يحتاج إلى تسليط الأضواء عليه».
ولم يخض ديباي أي مباراة منذ بطولة أمم أوروبا في يوليو الماضي، حيث خرج منتخب هولندا من الدور نصف النهائي على يد المنتخب الإنجليزي.
وأوضح «أريد استرجاع الأسلوب والنسق الذي كنت ألعب به، رونالد كومان (مدرب هولندا) سيتابع الدوري وسيعلم أنه تنافسي للغاية».
وكشف ديباي عن تلقيه نصيحة اللعب في البرازيل من نيمار وفينسيوس جونيور والطاهي البرازيلي الخاص به.
وقال ديباي «في الجزء الآخر من العالم لا يعلمون كل ما يحدث في البرازيل، إنهم فقط يتابعون الأندية الأوروبية، حان الوقت لمشاهدة إمكانيات البرازيليين الاستثنائية، أعتقد أن تلك البطولة ستثير اهتمام الجزء الآخر من العالم، حان الوقت لإظهار إمكانيات تلك البطولة وسنرى ما سيحدث في السنوات المقبلة».
MENAFN13092024000055011008ID1108672419
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.