ناشئونا المحاربون إلى كأس العالم 2025‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تأهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم 2025، بعد حصوله على البطاقة الخامسة والمؤهلة لبطولة العالم، بعد أن أطاح بمنافسه المنتخب الإيراني بنتيجة (39-45)، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد، التي تقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين 3 – 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات تحديد المركزين الخامس والسادس.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة (19-20)، وقد تمكن منتخبنا من المحافظة على تفوقه وحصوله على البطاقة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2025.
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