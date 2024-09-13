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ناشئونا المحاربون إلى كأس العالم 2025‎

9/13/2024 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الخامسة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أطاح‭ ‬بمنافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬بنتيجة‭ (‬39-45‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬–‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بنتيجة‭ (‬19-20‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬تمكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تفوقه‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الخامسة‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬


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