وفاة سائق دراجة نارية في حادث مروري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث مروري وقع في وقت مبكر صباح أمس قرب ميناء سلمان. كان الوافد الفلبيني رونالد دي جوزمان فرنانديز (43 سنة) يقود دراجته النارية إلى جانب سبعة دراجين آخرين في مسيرة بالدراجات النارية صباح أمس الجمعة تنظمها مجموعة «بينوي رايدرز جروب» عندما فقد السيطرة على دراجته النارية واصطدم بشاحنة بيك أب.
ولم يعلن رسميا السبب الحقيقي للحادث، لكن شهود عيان قالوا إن زيتا مسكوبا على الطريق أدى إلى وقوع الكارثة. وكانت المسيرة قد بدأت من محطة توبلي للوقود في الساعة الخامسة والنصف صباحا وكانت تقترب من منطقة أم الحصم تحت جسر سترة عندما وقع الحادث. وأبلغ حسن مراد وهو أحد المشاركين في المسيرة الزميلة «جلف ديلي نيوز» أن دراجة رونالد انزلقت على الزيت وأن رأسه ارتطم بالجانب الأيسر من خلفية الشاحنة ففقد الوعي. وقد نقل المصاب إلى مجمع السلمانية الطبي وحاول الأطباء إنعاشه لكنه توفي متأثرا بإصابته حوالي الساعة 7:22 صباحا.
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