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وفاة سائق دراجة نارية في حادث مروري

9/13/2024 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لقي‭ ‬سائق‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬مصرعه‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬قرب‭ ‬ميناء‭ ‬سلمان‭. ‬كان‭ ‬الوافد‭ ‬الفلبيني‭ ‬رونالد‭ ‬دي‭ ‬جوزمان‭ ‬فرنانديز‭ (‬43‭ ‬سنة‭) ‬يقود‭ ‬دراجته‭ ‬النارية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سبعة‭ ‬دراجين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬بالدراجات‭ ‬النارية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬تنظمها‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بينوي‭ ‬رايدرز‭ ‬جروب‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬دراجته‭ ‬النارية‭ ‬واصطدم‭ ‬بشاحنة‭ ‬بيك‭ ‬أب‭.‬

ولم‭ ‬يعلن‭ ‬رسميا‭ ‬السبب‭ ‬الحقيقي‭ ‬للحادث،‭ ‬لكن‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬زيتا‭ ‬مسكوبا‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬الكارثة‭. ‬وكانت‭ ‬المسيرة‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬توبلي‭ ‬للوقود‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬وكانت‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬تحت‭ ‬جسر‭ ‬سترة‭ ‬عندما‭ ‬وقع‭ ‬الحادث‭. ‬وأبلغ‭ ‬حسن‭ ‬مراد‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الزميلة‭ ‬‮«‬جلف‭ ‬ديلي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬دراجة‭ ‬رونالد‭ ‬انزلقت‭ ‬على‭ ‬الزيت‭ ‬وأن‭ ‬رأسه‭ ‬ارتطم‭ ‬بالجانب‭ ‬الأيسر‭ ‬من‭ ‬خلفية‭ ‬الشاحنة‭ ‬ففقد‭ ‬الوعي‭. ‬وقد‭ ‬نقل‭ ‬المصاب‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬وحاول‭ ‬الأطباء‭ ‬إنعاشه‭ ‬لكنه‭ ‬توفي‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬22‭ ‬صباحا‭. ‬

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