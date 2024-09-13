وفاة سائق دراجة نارية في حادث مروري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولم‭ ‬يعلن‭ ‬رسميا‭ ‬السبب‭ ‬الحقيقي‭ ‬للحادث،‭ ‬لكن‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬زيتا‭ ‬مسكوبا‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬الكارثة‭. ‬وكانت‭ ‬المسيرة‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬توبلي‭ ‬للوقود‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭ ‬وكانت‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬تحت‭ ‬جسر‭ ‬سترة‭ ‬عندما‭ ‬وقع‭ ‬الحادث‭. ‬وأبلغ‭ ‬حسن‭ ‬مراد‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الزميلة‭ ‬‮«‬جلف‭ ‬ديلي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬دراجة‭ ‬رونالد‭ ‬انزلقت‭ ‬على‭ ‬الزيت‭ ‬وأن‭ ‬رأسه‭ ‬ارتطم‭ ‬بالجانب‭ ‬الأيسر‭ ‬من‭ ‬خلفية‭ ‬الشاحنة‭ ‬ففقد‭ ‬الوعي‭. ‬وقد‭ ‬نقل‭ ‬المصاب‭ ‬إلى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬وحاول‭ ‬الأطباء‭ ‬إنعاشه‭ ‬لكنه‭ ‬توفي‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬22‭ ‬صباحا‭. ‬