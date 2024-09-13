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اجتماع وزاري في إسبانيا بشأن حل الدولتين

9/13/2024 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استضافت‭ ‬مدريد‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعا‭ ‬لوزراء‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬إسلامية‭ ‬وأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لمناقشة‭ ‬كيفية‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬على‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬معا،‭ ‬نريد‭ ‬تحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬الملموسة‭ ‬التي‭ ‬ستمكننا‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬نحو‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الاشتراكي‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬خطوة‭ ‬حاسمة‭ ‬نحو‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬ودائم‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭. ‬

ورحب‭ ‬سانشيز‭ ‬بالمشاركين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬الرسمي‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وسط‭ ‬مدريد‭ ‬بضيافة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬خوسيه‭ ‬مانويل‭ ‬ألباريس‭. ‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬مصطفى‭ ‬ووزراء‭ ‬خارجية‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬وقطر‭ ‬والسعودية‭ ‬وتركيا،‭ ‬وجميعهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الاتصال‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشأن‭ ‬غزة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭. ‬

ومثّل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وزير‭ ‬خارجيته‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل،‭ ‬بينما‭ ‬حضر‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬إيرلندا‭ ‬والنروج‭ ‬وسلوفينيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوزير‭ ‬الإسباني‭ ‬المضيف‭. ‬

وقال‭ ‬ألباريس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تطبيق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لضمان‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والآمن‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬ودولة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬دعوة‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬لأنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬ولا‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬الاتصال‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬سعيدا‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬شاركت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬

وتزايدت‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وبرزت‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬كأحد‭ ‬الأصوات‭ ‬الأكثر‭ ‬انتقاداً‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لحكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭. ‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬مايو،‭ ‬اعترفت‭ ‬حكومة‭ ‬سانشيز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬إيرلندا‭ ‬والنروج،‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أثارت‭ ‬غضب‭ ‬إسرائيل‭. ‬

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