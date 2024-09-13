الناشطة عائشة نور توارى الثرى اليوم في تركيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ديدم - (أ ف ب): وصل جثمان الناشطة الأمريكية-التركية عائشة نور إزغي إيغي التي قتلت خلال تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة صباح الجمعة قبل الماضية إلى تركيا حيث ستقام جنازتها اليوم السبت في ديدم مسقط رأس عائلتها في جنوب غرب البلاد. وكان في استقبال جثمان الناشطة الشابة في مطار إسطنبول محافظ المدينة الذي ترأس مراسم مقتضبة مع ممثلين عن الحزب الحاكم على ما أورد مكتبه عبر منصة اكس. وسينقل جثمانها إلى إزمير في غرب تركيا التي تعتبر ثالث مدن البلاد.
وأكد والدها محمد سوات إيغي البالغ ستين عاما الذي أتى من الولايات المتحدة حيث يقيم، مساء الخميس أنها ستوارى الثرى السبت في ديدم على ساحل بحر إيجه على بعد 160 كيلومترا جنوب إزمير. وقال الوالد: «كانت عائشة شخصا مميزا جدا.
كانت متعاطفة مع حقوق الإنسان قريبة من الطبيعة، من كل شيء». ورحب بقرار السلطات التركية بدء تحقيق حول «هذا الاغتيال التعسفي» الذي أعلنه وزير العدل يلماز تونج.
وأضاف: «تبلغت أن دولتنا ستتابع هذا الاغتيال التعسفي من خلال فتح تحقيق. أتوقع الشيء نفسه من الحكومة الأمريكية لأن عائشة نور كانت تبلغ 10 أشهر عندما وصلت إلى الولايات المتحدة». إضافة إلى والدي الشابة البالغة 26 عاما، وصل شريك حياتها إلى ديدم حيث لا يزال يقيم جدها وأحد أعمامها على الأقل. وقد منعت الشرطة الخميس في إجراء احترازي حركة المرور في الشارع الذي يقع فيه منزل العائلة ونُصبت فيه خيمة عزاء على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وفي المقبرة تم حفر القبر حيث سيوارى جثمانها السبت.
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