الناشطة عائشة نور توارى الثرى اليوم في تركيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬والدها‭ ‬محمد‭ ‬سوات‭ ‬إيغي‭ ‬البالغ‭ ‬ستين‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬يقيم،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬ستوارى‭ ‬الثرى‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ديدم‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬بحر‭ ‬إيجه‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬160‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬إزمير‭. ‬وقال‭ ‬الوالد‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬عائشة‭ ‬شخصا‭ ‬مميزا‭ ‬جدا‭.

‬كانت‭ ‬متعاطفة‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الطبيعة،‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬ورحب‭ ‬بقرار‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬بدء‭ ‬تحقيق‭ ‬حول‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاغتيال‭ ‬التعسفي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬يلماز‭ ‬تونج‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تبلغت‭ ‬أن‭ ‬دولتنا‭ ‬ستتابع‭ ‬هذا‭ ‬الاغتيال‭ ‬التعسفي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭. ‬أتوقع‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لأن‭ ‬عائشة‭ ‬نور‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬عندما‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬والدي‭ ‬الشابة‭ ‬البالغة‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬وصل‭ ‬شريك‭ ‬حياتها‭ ‬إلى‭ ‬ديدم‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يقيم‭ ‬جدها‭ ‬وأحد‭ ‬أعمامها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وقد‭ ‬منعت‭ ‬الشرطة‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬احترازي‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬فيه‭ ‬منزل‭ ‬العائلة‭ ‬ونُصبت‭ ‬فيه‭ ‬خيمة‭ ‬عزاء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وفي‭ ‬المقبرة‭ ‬تم‭ ‬حفر‭ ‬القبر‭ ‬حيث‭ ‬سيوارى‭ ‬جثمانها‭ ‬السبت‭. ‬