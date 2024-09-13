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بوتين يحذر الغرب من السماح بضرب بلاده بصواريخ بعيدة المدى

9/13/2024 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سمح‭ ‬الغربيون‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬باستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬كييف‭ ‬لضرب‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وقال‭
‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬نشره‭ ‬صحفي‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اتخذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ (‬سماح‭ ‬الغرب‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بضرب‭ ‬روسيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬سيعني‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ضلوعاً‭ ‬مباشراً‭ ‬لدول‭ ‬الناتو‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيغير‭ ‬طبيعة‭ ‬النزاع‭ ‬نفسها‭. ‬هذا‭ ‬سيعني‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الناتو‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وتطالب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬داعميها‭ ‬الغربيين‭ ‬بالسماح‭ ‬لها‭ ‬بضرب‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬باستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬تسلمتها‭ ‬منهم‭.‬

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