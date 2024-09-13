بوتين يحذر الغرب من السماح بضرب بلاده بصواريخ بعيدة المدى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حال سمح الغربيون لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها كييف لضرب الأراضي الروسية، فإن ذلك يعني أن «دول حلف شمال الأطلسي في حرب ضد روسيا».
وقال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس في مقطع مصور نشره صحفي مقرب من الرئاسة الروسية على تلغرام «إذا اتخذ هذا القرار (سماح الغرب لأوكرانيا بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى)، فإن ذلك سيعني على الأقل ضلوعاً مباشراً لدول الناتو في الحرب في أوكرانيا. هذا الأمر سيغير طبيعة النزاع نفسها. هذا سيعني أن دول الناتو هي في حرب ضد روسيا».
وتطالب أوكرانيا داعميها الغربيين بالسماح لها بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ تسلمتها منهم.
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