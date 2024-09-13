بوتين يحذر الغرب من السماح بضرب بلاده بصواريخ بعيدة المدى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭

‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬نشره‭ ‬صحفي‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اتخذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ (‬سماح‭ ‬الغرب‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بضرب‭ ‬روسيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬سيعني‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ضلوعاً‭ ‬مباشراً‭ ‬لدول‭ ‬الناتو‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيغير‭ ‬طبيعة‭ ‬النزاع‭ ‬نفسها‭. ‬هذا‭ ‬سيعني‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الناتو‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وتطالب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬داعميها‭ ‬الغربيين‭ ‬بالسماح‭ ‬لها‭ ‬بضرب‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬باستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬تسلمتها‭ ‬منهم‭.‬