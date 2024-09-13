الأمين العام للأعلى للمرأة تصدر قرارا بتشكيل لجنة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة القرار رقم (25) لسنة 2024 بتشكيل لجنة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة.
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته، وعلى قرار صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (12) لسنة 2024 بشأن لجنة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة، تشكل اللجنة على النحو التالي:
1. سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة -رئيسة اللجنة
2. السيدة مريم أحمد جمعان عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيس مجلس إدارة بهيئة تنظيم الاتصالات -عضو
3. السيد إبراهيم علي آل بورشيد الوكيل المساعد للتعليم بوزارة التربية والتعليم -عضو
4. السيد مروان خالد طبارة شريك إداري بشركة ستراتم للاستشارات -عضو
5. الدكتور أحمد عبدالغني الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية -عضو
6. السيدة علياء علي العالي مدير تنفيذي -الاستراتيجية والتحول بصندوق العمل «تمكين» -عضو
7. الآنسة ياسمين مرتضى آل شرف رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي -عضو
ونص القرار على أن مدة العضوية في اللجنة تكون سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى، بناء على توصية رئيسة اللجنة وموافقة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ويصدر بهم قرار من الأمين العام، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات سنويًا وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيسة اللجنة.
كما جاء في القرار أن اللجنة ترفع تقريرًا سنويًا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها إلى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال الأمين العام للمجلس لاعتمادها وإصدار القرار النهائي بذلك، ويشكل فريق عمل فني من موظفي الأمانة العامة للقيام بأعمال السكرتارية وتقديم الدعم الفني واللوجستي لأعمال هذه اللجنة.
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