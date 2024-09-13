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الأمين العام للأعلى للمرأة تصدر قرارا بتشكيل لجنة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

9/13/2024 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬لولوة‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والعلوم‭ ‬الحديثة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الأميري‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بإنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬قرار‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والعلوم‭ ‬الحديثة،‭ ‬تشكل‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

1‭. ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ -‬رئيسة‭ ‬اللجنة

2‭. ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬جمعان‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ -‬عضو

3‭. ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬بورشيد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتعليم‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ -‬عضو

4‭. ‬السيد‭ ‬مروان‭ ‬خالد‭ ‬طبارة‭ ‬شريك‭ ‬إداري‭ ‬بشركة‭ ‬ستراتم‭ ‬للاستشارات‭ -‬عضو

5‭. ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغني‭ ‬الشيخ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ -‬عضو

6‭. ‬السيدة‭ ‬علياء‭ ‬علي‭ ‬العالي‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ -‬الاستراتيجية‭ ‬والتحول‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ -‬عضو

7‭. ‬الآنسة‭ ‬ياسمين‭ ‬مرتضى‭ ‬آل‭ ‬شرف‭ ‬رئيسة‭ ‬وحدة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والابتكار‭ ‬بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ -‬عضو

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬تكون‭ ‬سنتين‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬مدة‭ ‬أخرى،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬وموافقة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ويصدر‭ ‬بهم‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام،‭ ‬وتعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬اجتماعات‭ ‬سنويًا‭ ‬وتكون‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬صحيحة‭ ‬بحضور‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتصدر‭ ‬توصياتها‭ ‬بأغلبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬التساوي‭ ‬يرجح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬منه‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭. ‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬ترفع‭ ‬تقريرًا‭ ‬سنويًا‭ ‬يتضمن‭ ‬نتائج‭ ‬أعمالها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬ومقترحاتها‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬لاعتمادها‭ ‬وإصدار‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬بذلك،‭ ‬ويشكل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬السكرتارية‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬واللوجستي‭ ‬لأعمال‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭.‬

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