((الهجرة الدولية)) تشيد بجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنظمة‭ ‬لتطوير‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬ووضع‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬والحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬الرامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬حماية‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومختلف‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮

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ورحبت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬بالسفير‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬تمنياتها‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة،‭ ‬وأثنت‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وحماية‭ ‬ودعم‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبادرات،‭ ‬وأكدت‭ ‬تطلعها‭ ‬الى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭.‬‮

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