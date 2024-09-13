((الهجرة الدولية)) تشيد بجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت إيمي بوب الأمين العام للمنظمة الدولية للهجرة، بمقر المنظمة في جنيف، السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وخلال اللقاء، أكد المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة أهمية التعاون القائم بين مملكة البحرين والمنظمة لتطوير الاستراتيجيات ووضع البرامج والمبادرات في مجال التدريب وبناء القدرات والحملات التوعوية الرامية لتعزيز حماية العمالة الوافدة ودعم الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية القائم بين حكومة مملكة البحرين ومختلف وكالات الأمم المتحدة.
ورحبت الأمين العام للمنظمة الدولية للهجرة بالسفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، معربةً عن تمنياتها له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأثنت على جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ودعم العمالة الوافدة من خلال مختلف الخدمات والبرامج والمبادرات، وأكدت تطلعها الى المزيد من التعاون مع مملكة البحرين في هذه المجالات.
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