التعليم العالي وجامعة واشنطن الأمريكية يبحثان التعاون المشترك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬المستضافة‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭ ‬وفق‭ ‬الأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتبعة‭.‬‮

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ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬استعرض‭ ‬الوفد‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمخرجات‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬الهندسية‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمستضاف‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الاهلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬للبرنامج‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجامعة‭.‬‮

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حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬مديرو‭ ‬الإدارات‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬الجهتين‭. ‬