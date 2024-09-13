التعليم العالي وجامعة واشنطن الأمريكية يبحثان التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقت الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي وفدا زائرا من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، بحضور الأستاذ الدكتور عبدالله يوسف الحواج رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية، الدكتور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية.
وأكدت الأمين العام حرص مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء المجلس على دعم برامج مؤسسات التعليم العالي المستضافة مع الجامعات العالمية المرموقة وفق الأطر التنظيمية المتبعة.
ومن جانبه، استعرض الوفد آخر المستجدات ذات الصلة بمخرجات برنامج الماجستير في الادارة الهندسية التابع لجامعة جورج واشنطن الأمريكية والمستضاف في الجامعة الاهلية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط التطويرية للبرنامج وعدد من البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعة.
حضر اللقاء مديرو الإدارات في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالإضافة إلى عدد من المختصين من الجهتين.
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