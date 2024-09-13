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التعليم العالي وجامعة واشنطن الأمريكية يبحثان التعاون المشترك

9/13/2024 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي‭ ‬وفدا‭ ‬زائرا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بحضور‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬الحواج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬الدكتور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭.‬‮

وأكدت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬المستضافة‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭ ‬وفق‭ ‬الأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتبعة‭.‬‮

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬استعرض‭ ‬الوفد‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمخرجات‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬الهندسية‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمستضاف‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الاهلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬للبرنامج‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجامعة‭.‬‮

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬مديرو‭ ‬الإدارات‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬الجهتين‭. ‬

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