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((التربية)) لأولياء الأمور: لا تشتروا ملازم دراسية مع أهمية الإبلاغ عنها

9/13/2024 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تعليمات‭ ‬لجميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬بمنع‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬شراء‭ ‬ملازم‭ ‬دراسية‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬أو‭ ‬مكتبات‭ ‬معينة،‭ ‬ومنع‭ ‬القيام‭ ‬بطباعة‭ ‬ملازم‭ ‬دراسية‭ ‬وبيعها‭ ‬على‭ ‬الطلبة،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إعداد‭ ‬ملازم‭ ‬للمذاكرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعلمين‭ ‬فإنه‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬طباعتها‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وتسليمها‭ ‬للطلبة‭ ‬مجانا،‭ ‬وإما‭ ‬إعطاء‭ ‬الرابط‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬أو‭ ‬الطلبة‭ ‬لطباعتها‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يرونها‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رغبوا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إلزام‭ ‬أو‭ ‬فرض‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬الملازم‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إعدادها‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬المعلمين‭ ‬هي‭ ‬مجهودات‭ ‬شخصية‭ ‬مشكورة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬للمراجعة‭ ‬والمذاكرة‭ ‬اليومية‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬من‭ ‬الطلبة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬إلزامية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ولا‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التقييم‭ ‬للطلبة؛‭ ‬وذلك‭ ‬لكون‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬لتقييم‭ ‬الطلبة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬المدرسي‭ ‬أو‭ ‬الكراسة‭ ‬المصاحبة‭ ‬له،‭ ‬والعناصر‭ ‬المعتمدة‭ ‬ضمن‭ ‬كامل‭ ‬المنهج‭ ‬الدراسي‭.‬

وتبين‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬رصدت‭ ‬قيام‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬ومكتبات‭ ‬بطباعة‭ ‬ملازم‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬داخليا‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وبيعها‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬المدارس‭ ‬أو‭ ‬موافقتها،‭ ‬وهذا‭ ‬مخالف‭ ‬للأنظمة‭ ‬والإجراءات،‭ ‬وستقوم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬باتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تجاه‭ ‬ذلك‭.‬

وأهابت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬عدم‭ ‬الاستجابة‭ ‬لأي‭ ‬طلبات‭ ‬شراء‭ ‬ملازم‭ ‬دراسية،‭ ‬وضرورة‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتحديد‭ ‬اسم‭ ‬المدرسة‭ ‬والموظف‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬ببيع‭ ‬ملازم‭ ‬دراسية‭ ‬أو‭ ‬وجه‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬للشراء‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬محددة‭.‬

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