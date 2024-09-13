((التربية)) لأولياء الأمور: لا تشتروا ملازم دراسية مع أهمية الإبلاغ عنها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس الحكومية بمنع الطلب من أولياء الأمور شراء ملازم دراسية من محلات أو مكتبات معينة، ومنع القيام بطباعة ملازم دراسية وبيعها على الطلبة، وأنه في حال إعداد ملازم للمذاكرة من قبل المعلمين فإنه إما أن يتم طباعتها في المدارس وتسليمها للطلبة مجانا، وإما إعطاء الرابط لأولياء الأمور أو الطلبة لطباعتها بالطريقة التي يرونها مناسبة في حال رغبوا في ذلك فقط من دون أي إلزام أو فرض.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الملازم الدراسية التي يتم إعدادها من قِبل المعلمين هي مجهودات شخصية مشكورة من قِبل الهيئات التعليمية، وقد تكون مفيدة للمراجعة والمذاكرة اليومية لمن يرغب من الطلبة، إلا أنها ليست إلزامية على الإطلاق، ولا يعتمد عليها في عمليات التقييم للطلبة؛ وذلك لكون العناصر الأساسية لتقييم الطلبة تعتمد على ما يتم تقديمه لهم من الكتاب المدرسي أو الكراسة المصاحبة له، والعناصر المعتمدة ضمن كامل المنهج الدراسي.
وتبين الوزارة أنها رصدت قيام محلات تجارية ومكتبات بطباعة ملازم تم إعدادها داخليا في المدارس وبيعها على الطلبة وأولياء الأمور من دون علم المدارس أو موافقتها، وهذا مخالف للأنظمة والإجراءات، وستقوم وزارة التربية والتعليم باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تجاه ذلك.
وأهابت وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور عدم الاستجابة لأي طلبات شراء ملازم دراسية، وضرورة الإبلاغ عن ذلك عبر التواصل على البريد الإلكتروني وتحديد اسم المدرسة والموظف الذي قام ببيع ملازم دراسية أو وجه أولياء الأمور للشراء من محلات تجارية محددة.
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