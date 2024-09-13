أهالي المحرق يختارون اليوم نائبهم في دائرة البسيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: إسلام محفوظ
يستكمل اليوم مجلس النواب مقاعده باختيار أهالي محافظة المحرق لمقعد الدائرة الأولى التكميلي ما بين المترشحين إبراهيم الشيخ وعبدالواحد قراطة بعد أن انتهت الجولة الأولي بخروج 5 مترشحين من سباق الترشح والإعادة بينهما، ويتوجه 11903 ناخبين لاختيار مرشحهم في جولة الإعادة. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة صباحا وتغلق عند الساعة الثامنة مساء، فيما من المقرر أن تبدأ لجان الاقتراع العامة والفرعية عملية فرز الأصوات مع نهاية موعد الاقتراع المقرر في الثامنة مساء، على أن يعلن رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب نتيجة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، وإرسال نسخة من نتيجة الانتخاب مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة لتتولى الإعلان النهائي.
وكانت اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية التكميلية قد أعلنت بدء الصمت الانتخابي، الذي تتوقف خلاله جميع أعمال الدعاية الانتخابية وذلك قبل 24 ساعة من الموعد المحدد للاقتراع في ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يشمل كافة أشكال الدعاية الانتخابية؛ منها وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل الهاتفية، وفتح المقار الانتخابية، وكذلك تجنب الوقوف في أي منطقة للقيام بالدعاية الانتخابية أو مخاطبة الناخبين سواء بالقرب من لجان الاقتراع والفرز أو في أي مكان آخر، وحذرت اللجنة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي من أن مباشرة تلك الدعاية تعد مخالفة للقانون، كما لا يجوز للمرشح الوجود بالمقر الانتخابي لأنه يعتبر دعاية انتخابية.
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