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أهالي المحرق يختارون اليوم نائبهم في دائرة البسيتين

9/13/2024 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬إسلام‭ ‬محفوظ


يستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مقاعده‭ ‬باختيار‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬لمقعد‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬التكميلي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المترشحين‭ ‬إبراهيم‭ ‬الشيخ‭ ‬وعبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتهت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولي‭ ‬بخروج‭ ‬5‭ ‬مترشحين‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬الترشح‭ ‬والإعادة‭ ‬بينهما،‭ ‬ويتوجه‭ ‬11903‭ ‬ناخبين‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشحهم‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الإعادة‭. ‬وتفتح‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬أبوابها‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭ ‬وتغلق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬فيما‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬لجان‭ ‬الاقتراع‭ ‬العامة‭ ‬والفرعية‭ ‬عملية‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬موعد‭ ‬الاقتراع‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الانتخاب‭ ‬نتيجة‭ ‬انتخاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وعدد‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ ‬مرشح‭ ‬من‭ ‬أصوات،‭ ‬وإرسال‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخاب‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المحاضر‭ ‬والأوراق‭ ‬الانتخابية‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للإشراف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬انتخاب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬لتتولى‭ ‬الإعلان‭ ‬النهائي‭. ‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬بدء‭ ‬الصمت‭ ‬الانتخابي،‭ ‬الذي‭ ‬تتوقف‭ ‬خلاله‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬للاقتراع‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬قانون‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬السياسية،‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية؛‭ ‬منها‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والرسائل‭ ‬الهاتفية،‭ ‬وفتح‭ ‬المقار‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تجنب‭ ‬الوقوف‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬للقيام‭ ‬بالدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬أو‭ ‬مخاطبة‭ ‬الناخبين‭ ‬سواء‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬لجان‭ ‬الاقتراع‭ ‬والفرز‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر،‭ ‬وحذرت‭ ‬اللجنة‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مباشرة‭ ‬تلك‭ ‬الدعاية‭ ‬تعد‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للمرشح‭ ‬الوجود‭ ‬بالمقر‭ ‬الانتخابي‭ ‬لأنه‭ ‬يعتبر‭ ‬دعاية‭ ‬انتخابية‭. ‬

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