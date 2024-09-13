البحرين للمجتمع الدولي: أوقفوا حرب غزة فورا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
«بيان مدريد» يطالب بالشروع في تنفيذ حل الدولتين
حث الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته في التهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، والاستجابة لمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، التي أقرتها القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين «قمة البحرين» بالدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، بما يدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التنسيقي بالعاصمة الإسبانية مدريد حول أوضاع غزة، وبحث خطوات تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الصراع في المنطقة، والتحضير للحدث رفيع المستوى بهذا الشأن على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أكد دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية إلى نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، كخيار استراتيجي لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
وأصدرت الدول العربية والأوروبية المشاركة في اجتماع مدريد لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة بيانا طالبت فيه بانسحاب القوات الإسرائيلية من عموم غزة ومحور فيلادلفيا، والشروع فورا في تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. وتابع البيان: خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية.
واستطرد: ندين جميع أشكال العنف والإرهاب، وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقًا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
البحرين تحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه غزة
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، ونيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، كخيار استراتيجي لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري التنسيقي بالعاصمة الإسبانية مدريد حول أوضاع غزة، وبحث خطوات تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الصراع في المنطقة، والتحضير للحدث رفيع المستوى بهذا الشأن على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية موقف مملكة البحرين الثابت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام، وتغليب الحوار والتفاوض لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وخفض التصعيد والتوتر العسكري في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية من خلال جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة الوطنية البحرينية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وحث الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته في التهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، والاستجابة لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، والتي أقرتها القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين «قمة البحرين» بالدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، بما يدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويسهم في تكريس التعايش السلمي في منطقة إقليمية آمنة ومزدهرة.
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