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البحرين للمجتمع الدولي: أوقفوا حرب غزة فورا

9/13/2024 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) «بيان مدريد» يطالب بالشروع في تنفيذ حل الدولتين

حث‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬في‭ ‬التهدئة‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والاستجابة‭ ‬لمبادرة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬واستضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة،‭ ‬وحصولها‭ ‬على‭ ‬العضوية‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬التنسيقي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬مدريد‭ ‬حول‭ ‬أوضاع‭ ‬غزة،‭ ‬وبحث‭ ‬خطوات‭ ‬تنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتحضير‭ ‬للحدث‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬نيل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬كخيار‭ ‬استراتيجي‭ ‬لترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأصدرت‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والأوروبية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مدريد‭ ‬لمناقشة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بيانا‭ ‬طالبت‭ ‬فيه‭ ‬بانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬عموم‭ ‬غزة‭ ‬ومحور‭ ‬فيلادلفيا،‭ ‬والشروع‭ ‬فورا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وتابع‭ ‬البيان‭: ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬عملية‭ ‬السلام،‭ ‬حددت‭ ‬الأطراف‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مرجعيات‭ ‬ومعايير‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وقواعد‭ ‬ومبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭.‬

واستطرد‭: ‬ندين‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب،‭ ‬وندعو‭ ‬إلى‭ ‬التنفيذ‭ ‬الموثوق‭ ‬وغير‭ ‬القابل‭ ‬للتراجع‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والمعايير‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬لتحقيق‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬ودائم‭ ‬يلبي‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ويضمن‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ويحقق‭ ‬علاقات‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬يسودها‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والتعاون‭.‬



البحرين تحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه غزة

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين،‭ ‬ونيل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬كخيار‭ ‬استراتيجي‭ ‬لترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬التنسيقي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬مدريد‭ ‬حول‭ ‬أوضاع‭ ‬غزة،‭ ‬وبحث‭ ‬خطوات‭ ‬تنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتحضير‭ ‬للحدث‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬المشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬غزة،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬أبوالغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوروبيين،‭ ‬السيد‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الممثل‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والسياسة‭ ‬الأمنية‭.‬‮

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بشأن‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام،‭ ‬وتغليب‭ ‬الحوار‭ ‬والتفاوض‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والتوتر‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬‮

وحث‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬في‭ ‬التهدئة‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأهالي‭ ‬القطاع،‭ ‬والاستجابة‭ ‬لمبادرة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬والتي‭ ‬أقرتها‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬واستضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة،‭ ‬وحصولها‭ ‬على‭ ‬العضوية‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إقليمية‭ ‬آمنة‭ ‬ومزدهرة‭.‬‮

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