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((التنمية الاجتماعية)) تطلق النسخة الأولى من جائزة التميز والإبداع لذوي الإعاقة

9/13/2024 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬والإبداع‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬ومجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬بهدف‭ ‬تكريم‭ ‬الانجازات‭ ‬المتميزة‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الجهود‭ ‬الداعمة‭ ‬لزيادة‭ ‬تمكينهم،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬تجاه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإدماج‭ ‬للأشخاص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور،‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لرعاية‭ ‬شؤون‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة،‭ ‬بجهود‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬استراتيجيات‭ ‬مؤسسية‭ ‬مستدامة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التنموية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬صون‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وتوفير‭ ‬السبل‭ ‬الداعمة‭ ‬لهم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬ايمان‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بقدرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة‭ ‬وإبداعاتهم،‭ ‬ولتتيح‭ ‬لهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬مساهماتهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولتعزز‭ ‬روح‭ ‬التنافس‭ ‬لتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مواطن‭ ‬انجاز‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تُشكل‭ ‬إحدى‭ ‬وسائل‭ ‬تقدير‭ ‬المبدعين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والجهات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التمكين‭ ‬ولترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭. ‬كما‭ ‬تبُرز‭ ‬الجائزة‭ ‬الجهود‭ ‬الريادية‭ ‬للجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬وتُقدر‭ ‬مساهماتها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الرعاية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الطاقات‭ ‬الكامنة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬بكافة‭ ‬مجالات‭ ‬التمكين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬والاسهامات‭ ‬التنموية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وسيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬الجائزة‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬ويتم‭ ‬منح‭ ‬جوائزها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المهرجان‭ ‬المسرحي‭ ‬الخليجي‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة‭. ‬كما‭ ‬ستختار‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬الشخصية‭ ‬والجهة‭ ‬الفائزة‭ ‬وفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المحددة‭. ‬

ويمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ . bh ‭ ‬وحسابات‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ @mosdbahrain

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