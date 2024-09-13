((التنمية الاجتماعية)) تطلق النسخة الأولى من جائزة التميز والإبداع لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إطلاق النسخة الأولى من جائزة التميز والإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تكريم الانجازات المتميزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الجهود الداعمة لزيادة تمكينهم، مع تعزيز ثقافة الوعي المجتمعي تجاه المزيد من الإدماج للأشخاص من ذوي الإعاقة.
وبهذه المناسبة، أشاد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الاعاقة، بجهود المكتب التنفيذي في تعزيز التعاون الخليجي المشترك في التنمية الاجتماعية، من خلال وضع وتنفيذ استراتيجيات مؤسسية مستدامة، وإطلاق المشاريع والمبادرات التنموية، لا سيما في المجالات التنموية والاجتماعية.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة ترتكز على صون حقوقهم، وتوفير السبل الداعمة لهم، مشيرًا إلى أهمية هذه الجائزة التي تأتي تعبيرًا عن ايمان دول الخليج بقدرات الأشخاص من ذوي الاعاقة وإبداعاتهم، ولتتيح لهم الفرصة لإبراز مساهماتهم في خدمة المجتمع، ولتعزز روح التنافس لتجاوز التحديات وتحويلها إلى مواطن انجاز.
وأضاف أن الجائزة تُشكل إحدى وسائل تقدير المبدعين من ذوي الإعاقة، والجهات المساندة لهم، من أجل المزيد من التمكين ولترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية. كما تبُرز الجائزة الجهود الريادية للجهات الداعمة وتُقدر مساهماتها في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية، وتعمل على إطلاق الطاقات الكامنة في الابتكار بكافة مجالات التمكين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات والاسهامات التنموية والاجتماعية.
وسيتم تنظيم الجائزة كل عامين ويتم منح جوائزها في حفل على هامش المهرجان المسرحي الخليجي للأشخاص ذوي الاعاقة. كما ستختار كل الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي الشخصية والجهة الفائزة وفقاً للشروط والمعايير المحددة.
ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر زيارة الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية . bh وحسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي @mosdbahrain
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