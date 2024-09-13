البحرين ضمن الأعلى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي ((GCI))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
جاءت مملكة البحرين ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالميا بتصنيف «الفئة الأولى-نموذجا رائدا» في مؤشر الأمن السيبراني العالمي ( GCI ) لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المتضمن ترتيب (194) دولة عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني أن هذا الإنجاز العالمي المميز يأتي نتيجة للدعم الذي تحظى به منظومة الأمن السيبراني في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوّها بما يوليه سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي من جهودٍ لتعزيز البنية التحتية الرقمية الداعمة للجاهزية السيبرانية بالمملكة وبما يواكب تطورات الأمن السيبراني باعتباره ركيزة محورية للنهوض بالأمن الوطني والدفع بالتنمية الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني إن هذه المؤشرات المتقدّمة تعكس مستوى حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية المتطورة التي تتمتّع بها مملكة البحرين، وذلك بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تضم ركائز أساسية تمثل إطار عمل متكاملا يحافظ على فضاء إلكتروني آمن وموثوق في المملكة، بما يرسّخ مكانتها على خارطة تقدم التكنولوجيا الأمنية وحماية البيانات.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى ما تتبناه المملكة من مبادرات وخطط تحفّز على مواصلة الابتكار والإبداع عبر تأهيل كوادر وطنية متخصصة فضلا عن الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة من أجل الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، وبما ينسجم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
الجدير بالذكر أنّ مؤشر الأمن السيبراني يقيس مستوى التزام الدول بمتطلبات وتدابير الأمن السيبراني على مستوى العالم ضمن خمسة محاور؛ هي: القانونية، والفنية والتقنية، والتنظيمية، وتطوير القدرات، والتعاون، ووفقا لخمس فئات ضمن آلية التصنيف.
وحلت مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى دوليا بعد حصولها على درجة إجمالية بين الـ95 والـ100؛ ما يصنفها بـ«النموذج الرائد»، كما حصلت على درجة كاملة في 4 من الـ5 محاور المذكورة ضمن آلية التصنيف.
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