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البحرين ضمن الأعلى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي ((GCI))

9/13/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاءت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬والأعلى‭ ‬عالميا‭ ‬بتصنيف‭ ‬‮«‬الفئة‭ ‬الأولى‭-‬نموذجا‭ ‬رائدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬العالمي‭ (‬ GCI ‭) ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المتخصصة‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬المتضمن‭ ‬ترتيب‭ (‬194‭) ‬دولة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬العالمي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬المميز‭ ‬يأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوّها‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬جهودٍ‭ ‬لتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬الداعمة‭ ‬للجاهزية‭ ‬السيبرانية‭ ‬بالمملكة‭ ‬وبما‭ ‬يواكب‭ ‬تطورات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬محورية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والدفع‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات‭ ‬المتقدّمة‭ ‬تعكس‭ ‬مستوى‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬والشبكات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تتمتّع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ركائز‭ ‬أساسية‭ ‬تمثل‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬متكاملا‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬فضاء‭ ‬إلكتروني‭ ‬آمن‭ ‬وموثوق‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يرسّخ‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬تقدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الأمنية‭ ‬وحماية‭ ‬البيانات‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتبناه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬وخطط‭ ‬تحفّز‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬عبر‭ ‬تأهيل‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬متخصصة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬للفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬فضاء‭ ‬سيبراني‭ ‬آمن‭ ‬وموثوق،‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنّ‭ ‬مؤشر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬يقيس‭ ‬مستوى‭ ‬التزام‭ ‬الدول‭ ‬بمتطلبات‭ ‬وتدابير‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬ضمن‭ ‬خمسة‭ ‬محاور؛‭ ‬هي‭: ‬القانونية،‭ ‬والفنية‭ ‬والتقنية،‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات،‭ ‬والتعاون،‭ ‬ووفقا‭ ‬لخمس‭ ‬فئات‭ ‬ضمن‭ ‬آلية‭ ‬التصنيف‭.‬

وحلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬دوليا‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬إجمالية‭ ‬بين‭ ‬الـ95‭ ‬والـ100؛‭ ‬ما‭ ‬يصنفها‭ ‬بـ«النموذج‭ ‬الرائد‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬الـ5‭ ‬محاور‭ ‬المذكورة‭ ‬ضمن‭ ‬آلية‭ ‬التصنيف‭. ‬

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