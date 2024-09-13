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مفوض حقوق الطفل لــ((أخبار الخليج)): 49 شكوى حول انتهاكات لحقوق الطفل

9/13/2024 7:20:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬

تختلف‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬مضمونها‭ ‬وطبيعتها،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الطفل‭ ‬هو‭ ‬النواة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نشأة‭ ‬هذه‭ ‬النواة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬سليمة‭ ‬خالية‭ ‬يعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬صحي‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬تعتبر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬الحريصة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال،‭ ‬حيث‭ ‬فعّلت‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم‭ ‬وإنشاء‭ ‬المراكز‭ ‬المساندة‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭.‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬التقت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬الديري،‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬رقابي‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بممارسة‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬ومنع‭ ‬أية‭ ‬انتهاكات‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬لها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التثقيفي‭ ‬والتوعوي‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬نفسه‭ ‬وأهله،‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وبينت‭ ‬الديري‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بوقوع‭ ‬الانتهاك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬موقعًا‭ ‬لانتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬المؤسسات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬أو‭ ‬الدور‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬وغيرها‭)‬،‭ ‬ومراعاةً‭ ‬لمصالح‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى،‭ ‬فإن‭ ‬شكاوى‭ ‬الأطفال‭ ‬يتم‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل،‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬رفع‭ ‬الانتهاك‭ ‬عن‭ ‬الطفل‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الأولى‭ ‬بالرعاية‭.‬

كما‭ ‬رصدت‭ ‬المفوضية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬2024م‭ ‬5‭ ‬شكاوى‭ ‬لأطفال‭ ‬سجل‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬لهم‭ ‬لأطفال‭ ‬مقيدة‭ ‬حرياتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬4‭ ‬طلبات‭ ‬لمنح‭ ‬4‭ ‬أطفال‭ ‬الجنسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تلقيها‭ ‬10‭ ‬طلبات‭ ‬في‭ ‬التمتع‭ ‬بمختلف‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬و3‭ ‬طلبات‭ ‬لأطفال‭ ‬طالبوا‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬ضمانات‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬السلامة‭ ‬الجسدية‭ ‬والمعنوية‭ ‬فسجل‭ ‬11‭ ‬طفلا‭ ‬معنفا‭ ‬بذات‭ ‬الفترة،‭ ‬أما‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬فطالب‭ ‬طفل‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬الرصد‭ ‬طلبات‭ ‬لـ4‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬الحق‭ ‬بمستوى‭ ‬معيشي‭ ‬لائق،‭ ‬و16‭ ‬طلبا‭ ‬لأطفال‭ ‬منعُوا‭ ‬من‭ ‬التعليم‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؟‭ ‬وأبرز‭ ‬اهتماماته؟

يستمد‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬دوره‭ ‬والمهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المنوطة‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والواردة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬إنشائها‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬المعدل‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬وكذلك‭ ‬له‭ ‬ولاية‭ ‬عامة‭ ‬لتمثيل‭ ‬آراء‭ ‬الأطفال‭ ‬والناشئة‭ ‬والشباب،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دراسة‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬مواءمتها‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬مع‭ ‬متابعة‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الأطفال،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مصالحهم‭ ‬الفضلى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات‭ ‬الجديدة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وإجراء‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬وآراء‭ ‬ومصالح‭ ‬الأطفال‭ ‬الفضلى،‭ ‬مع‭ ‬سلطة‭ ‬تلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حلها‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬اللازمة‭ ‬عند‭ ‬الحاجة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬المفوض‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬اهتمامات‭ ‬المفوض‭ ‬حاليًا‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬شراكات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الانخراط‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬وإذكاء‭ ‬الوعي‭ ‬التام‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعظيم‭ ‬مشاركة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بمصالحهم‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬يتم‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬كافة‭ ‬المشكلات‭ ‬والشكاوى‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطفال‭ ‬أو‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬للأطفال‭ ‬الاستقرار‭ ‬التام‭.‬

‭- ‬كيف‭ ‬يتعامل‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأطفال؟‭ ‬

تطرقت‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬قضايا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬مشاركة‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وهو‭ ‬جانب‭ ‬حيوي‭ ‬لتحقيق‭ ‬التمكين‭ ‬والمواطنة‭ ‬الفاعلة،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬واللقاءات‭ ‬الدورية،‭ ‬حرصت‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬التعريف‭ ‬بدور‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬واختصاصاته،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬إشراك‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تمسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بآلية‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تحفيزية‭ ‬موجهة‭ ‬للأطفال‭ ‬دون‭ ‬18‭ ‬عامًا،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬إشراكهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وهذه‭ ‬الورش‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬لتعريف‭ ‬الأطفال‭ ‬بحقوقهم،‭ ‬بل‭ ‬تهدف‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالأدوات‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬ليكونوا‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬عندما‭ ‬يكونون‭ ‬راشدين‭ ‬ومكلفين‭ ‬قانونا‭. ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الشامل‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الأطفال‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬آرائهم‭ ‬بحرية‭ ‬ويمنحهم‭ ‬الثقة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعهم‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬كما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬وعيهم‭ ‬وإدراكهم‭ ‬بحقوقهم‭ ‬المكفولة‭ ‬وفق‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متابعة‭ ‬القضايا،‭ ‬تقوم‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عنها‭. ‬هذه‭ ‬المتابعة‭ ‬الدؤوبة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬أية‭ ‬انتهاكات‭ ‬أو‭ ‬تحديات‭ ‬قد‭ ‬تواجه‭ ‬الأطفال،‭ ‬وضمان‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬تحمي‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬وتكفل‭ ‬لهم‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬وآمنة‭.‬

‭- ‬وكيف‭ ‬يسهم‭ ‬وجود‭ ‬مفوض‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل؟‭ ‬وماذا‭ ‬عن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الخارجية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة؟

مع‭ ‬تعاظم‭ ‬الاهتمام‭ ‬العالمي‭ ‬بالطفل‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمصالح‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى،‭ ‬اتجهت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬نحو‭ ‬تخصيص‭ ‬مفوض‭ ‬خاص‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬جميع‭ ‬الشكاوى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬والتي‭ ‬تكون‭ ‬الدولة‭ ‬طرفا‭ ‬فيها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يتمحور‭ ‬دور‭ ‬مفوض‭ ‬حق‭ ‬الطفل‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بممارسة‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬ومنع‭ ‬أية‭ ‬انتهاكات‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬لها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التثقيفي‭ ‬والتوعوي‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬نفسه‭ ‬وأهله،‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

ويلقى‭ ‬المفوض‭ ‬قبولاً‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنظمات‭ ‬الأممية،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطفل‭ ‬كالمفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ومجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ولجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬المعنية‭ ‬بمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدول‭ ‬لاتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬والهيئات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التعريف‭ ‬بمفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬الـ54‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المخولة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬الإنشاء،‭ ‬ومتابعتها‭ ‬لجميع‭ ‬مواضيع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬السياسية‭ ‬والمدنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭) ‬والتي‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬أو‭ ‬عربية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬إفريقية‭ ‬بتعيين‭ ‬مفوض‭ ‬خاص‭ ‬بالطفل‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومات‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لديها‭.‬

وسيعود‭ ‬إنشاء‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بالفائدة‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مفاهيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬لكونه‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الأولى‭ ‬بالرعاية،‭ ‬ناهيكم‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬كأول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تعيين‭ ‬مفوض‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭. ‬

‭- ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬المنصة‭ ‬المتوافرة‭ ‬لتلقي‭ ‬ورصد‭ ‬جميع‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأطفال؟‭ ‬وكيف‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬تفاعل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المنصة؟

تتلقى‭ ‬المؤسسة‭ ‬الشكاوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬أساليب‭ ‬يتخذها‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬وتلقي‭ ‬الشكاوى‮»‬،‭ ‬وتتم‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬عبر‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬80001144،‭ ‬أو‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي،‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬الشاكي‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬المتولين‭ ‬أمره‭ ‬تزويد‭ ‬المفوض‭ ‬والمختصين‭ ‬بالمعلومات‭ ‬والوثائق‭ ‬المطلوبة،‭ ‬كما‭ ‬تتم‭ ‬مقابلة‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المفوض‭ ‬استعدادًا‭ ‬لدراسة‭ ‬الحالة‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬الانتهاك‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬لأي‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬حقوقه،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬بالزيارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للتباحث‭ ‬حول‭ ‬الأمر،‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحل‭ ‬الملائم‭ ‬للشكوى،‭ ‬ولمفوض‭ ‬الطفل‭ ‬إجراء‭ ‬زيارة‭ ‬عاجلة،‭ ‬أو‭ ‬الانتقال‭ ‬الفوري‭ ‬لمكان‭ ‬وقوع‭ ‬الانتهاك‭ -‬حسب‭ ‬الأحوال‭- ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بوقوع‭ ‬الانتهاك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬موقعًا‭ ‬لانتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬المؤسسات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬أو‭ ‬الدور‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬وغيرها‭)‬،‭ ‬ومراعاةً‭ ‬لمصالح‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى،‭ ‬فإن‭ ‬شكاوى‭ ‬الأطفال‭ ‬يتم‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل،‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬رفع‭ ‬الانتهاك‭ ‬عن‭ ‬الطفل‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الأولى‭ ‬بالرعاية‭.‬

وحول‭ ‬آليات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطفل،‭ ‬نظمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬للمختصين‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الشكاوى‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬وعي‭ ‬الأفراد‭ ‬بدور‭ ‬المفوض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفاعل‭ ‬والزيادة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الشكاوى‭ ‬الخاصة،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬مستوى‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬لدور‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬التابع‭ ‬للمؤسسة‭. ‬

‭- ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تلقيها‭ ‬في‭ ‬المنصة؟

منذ‭ ‬تدشين‭ ‬منصب‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬2024،‭ ‬تلقت‭ ‬المؤسسة‭ ‬عدد‭ (‬49‭) ‬شكوى‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬متعلقة‭ ‬بالهوية‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم،‭ ‬توزعت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬الى‭ ‬25‭ ‬شكوى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬مدنية‭ ‬وسياسية‭ ‬و21‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وثقافية،‭ ‬اما‭ ‬بخصوص‭ ‬2024م‭ ‬فوصل‭ ‬عدد‭ ‬الشكاوى‭ ‬الى‭ ‬24‭ ‬توزعت‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مدنية‭ ‬وسياسية‭ ‬و10‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وثقافية،‭ ‬كما‭ ‬ترصد‭ ‬المؤسسة‭ ‬الحالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصحف‭ ‬الرسمية‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وغيرها،‭ ‬وتقوم‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬حسب‭ ‬النظام‭ ‬والاختصاص‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬بذات‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬2024،‭ ‬رصد‭ ‬5‭ ‬أطفال‭ ‬سجل‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬لهم‭ ‬لأطفال‭ ‬مقيدة‭ ‬حريتهم‭ ‬تقدموا‭ ‬بشكوى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬44‭ ‬طفلا‭ ‬عاديا‭ ‬غير‭ ‬مقيدة‭ ‬حريته،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬شكاوى‭ ‬الأطفال‭ ‬فتم‭ ‬رصد‭ ‬33‭ ‬مساعدة‭ ‬و10‭ ‬شكاوى‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطفال‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬تصنيف‭ ‬مواضيع‭ ‬الطفل‭ ‬بحسب‭ ‬الحقوق‭ ‬فتلقت‭ ‬المفوض‭ ‬طلبات‭ ‬لمنح‭ ‬4‭ ‬أطفال‭ ‬الجنسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تلقيها‭ ‬10‭ ‬طلبات‭ ‬للتمتع‭ ‬بمختلف‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬و3‭ ‬طلبات‭ ‬لأطفال‭ ‬طالبوا‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬ضمانات‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬السلامة‭ ‬الجسدية‭ ‬والمعنوية‭ ‬فسجل‭ ‬11‭ ‬طفلا‭ ‬معنفا‭ ‬بذات‭ ‬الفترة،‭ ‬أما‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬فطلب‭ ‬طفل‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬الرصد‭ ‬طلبات‭ ‬لـ4‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬الحق‭ ‬بمستوى‭ ‬معيشي‭ ‬لائق،‭ ‬و16‭ ‬طلبا‭ ‬لأطفال‭ ‬منعُوا‭ ‬من‭ ‬التعليم‭.‬

‭- ‬ما‭ ‬هو‭ ‬دوركم‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬حماية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬بالمملكة؟

بالطبع‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬حماية‮»‬‭ ‬انطلقت‭ ‬بجهود‭ ‬وطنية‭ ‬كبيرة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ووزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وجهات‭ ‬عدة،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حيث‭ ‬تركز‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬رسائلها‭ ‬وبرامجها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬الحماية‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬الابتزاز‭ ‬والاستغلال‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وقد‭ ‬أطلقت‭ ‬المؤسسة‭ ‬أولى‭ ‬برامجها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحملة‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬ومازالت‭ ‬بصدد‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والتي‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭. ‬

‭- ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل؟

مع‭ ‬تعاظم‭ ‬الاهتمام‭ ‬العالمي‭ ‬بالطفل،‭ ‬جاء‭ ‬دور‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬لتعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬والناشئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وذلك‭ ‬بطرح‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬المعرفة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬مهارات‭ ‬عملية‭ ‬وسلوك‭ ‬يومي‭ ‬يمارسه‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وفي‭ ‬أعمالهم‭ ‬وفي‭ ‬حياتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬وخاصة‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال،‭ ‬لما‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى،‭ ‬ومنع‭ ‬أية‭ ‬انتهاكات‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬ونشأته‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬شاركت‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أو‭ ‬جهات‭ ‬رسمية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقابلات‭ ‬الإذاعية‭ ‬والتلفزيونية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الزيارات‭ ‬لمختلف‭ ‬الجهات‭.. ‬منها‭ ‬مشاركة‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بتقديم‭ ‬محور‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬التشاورية‭ ‬للأطفال‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬صوتي‭ ‬مسموع‮»‬‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بفعاليات‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬السفراء‭ ‬الشباب‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬الفكر‭ ‬القانوني‭ ‬والحقوقي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬المناقشات‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬شاركت‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بفعاليات‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬القائد‭ ‬الحقوقي‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬نموذج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬ MUN ‭) ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬مدرسة‭ ‬الشويفات‭ ‬الدولية،‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬والتعريف‭ ‬بدور‭ ‬المفوض‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.. ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬لقاء‭ ‬تشاوري‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المعنية‭ ‬بالطفولة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬المختلفة،‭ ‬واستعراض‭ ‬التحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المشاركة‭ ‬والمعنية‭ ‬بالطفولة،‭ ‬والتباحث‭ ‬حول‭ ‬الحلول‭ ‬المقترحة‭.‬

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