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مقتل مسلحين اثنين في عملية أمنية شرقي باكستان

9/13/2024 3:14:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الجمعة مقتل مسلحين اثنين في عملية أمنية بإقليم (البنجاب) شرقي البلاد.
وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في الإقليم في بيان إنها نفذت العملية على طريق (كويتا) بمنطقة (ديرا غازي خان) في (البنجاب) بعد تلقي معلومات تتعلق بوجود مسلحين في المنطقة.
وأوضح البيان أنه خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب قتل مسلحان بنيران شركائهما في حين تمكن مسلحان آخران من الفرار من مكان الحادث "مستغلين الظلام".
وأضاف أن القوات عثرت خلال هذه العملية على متفجرات وبندقيتين وذخيرة وقنبلة يدوية مشيرا إلى أن المسلحين كانوا قد وضعوا خطة لاستهداف منشآت وإجراء أنشطة "إرهابية" على نطاق واسع في الإقليم. (النهاية)

س ب ك / م ع ع




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