مقتل مسلحين اثنين في عملية أمنية شرقي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام آباد - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الجمعة مقتل مسلحين اثنين في عملية أمنية بإقليم (البنجاب) شرقي البلاد.
وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في الإقليم في بيان إنها نفذت العملية على طريق (كويتا) بمنطقة (ديرا غازي خان) في (البنجاب) بعد تلقي معلومات تتعلق بوجود مسلحين في المنطقة.
وأوضح البيان أنه خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب قتل مسلحان بنيران شركائهما في حين تمكن مسلحان آخران من الفرار من مكان الحادث "مستغلين الظلام".
وأضاف أن القوات عثرت خلال هذه العملية على متفجرات وبندقيتين وذخيرة وقنبلة يدوية مشيرا إلى أن المسلحين كانوا قد وضعوا خطة لاستهداف منشآت وإجراء أنشطة "إرهابية" على نطاق واسع في الإقليم. (النهاية)
س ب ك / م ع ع
MENAFN13092024000071011013ID1108672025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.