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فرنسا تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى

9/13/2024 3:14:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 9 (كونا) -- دانت فرنسا بأشد العبارات اليوم الجمعة إطلاق كوريا الشمالية مجموعة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى مؤكدة أن هذا يشكل "انتهاكا جديدا" لقرارات مجلس الأمن.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس تؤكد تضامنها الكامل مع كوريا الجنوبية واليابان داعية بيونغ يانغ إلى "الإنهاء الفوري" لأعمالها "المزعزعة للاستقرار" وإلى "الامتثال دون تأخير" لالتزاماتها الدولية.
كما حثت الوزارة على العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف الانخراط في عملية تؤدي إلى تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والباليستية "بشكل كامل وقابل للتحقق منه ولا رجعة فيه".
وذكرت أن فرنسا تتحرك بشكل "كامل" مع شركائها بهدف ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتشجيع الحوار بين جميع الأطراف.
وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية ذكرت أمس الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) حيث حلقت لمسافة تبلغ حوالي 360 كيلومترا قبل أن تسقط في البحر. (النهاية)

م ع / م ع ع




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