فرنسا تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 13 - 9 (كونا) -- دانت فرنسا بأشد العبارات اليوم الجمعة إطلاق كوريا الشمالية مجموعة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى مؤكدة أن هذا يشكل "انتهاكا جديدا" لقرارات مجلس الأمن.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس تؤكد تضامنها الكامل مع كوريا الجنوبية واليابان داعية بيونغ يانغ إلى "الإنهاء الفوري" لأعمالها "المزعزعة للاستقرار" وإلى "الامتثال دون تأخير" لالتزاماتها الدولية.
كما حثت الوزارة على العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف الانخراط في عملية تؤدي إلى تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والباليستية "بشكل كامل وقابل للتحقق منه ولا رجعة فيه".
وذكرت أن فرنسا تتحرك بشكل "كامل" مع شركائها بهدف ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتشجيع الحوار بين جميع الأطراف.
وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية ذكرت أمس الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) حيث حلقت لمسافة تبلغ حوالي 360 كيلومترا قبل أن تسقط في البحر. (النهاية)
م ع / م ع ع
MENAFN13092024000071011013ID1108672023
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