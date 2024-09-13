القيادة المركزية الأمريكية تعلن قتل عنصر في (داعش) في غارة شرقي سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الجمعة قتل عنصر في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة شرقي سوريا.
وقالت (سنتكوم) في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
(إكس) إن "قوات القيادة المركزية قتلت في غارة في 11 سبتمبر (الجاري) عضوا في خلية هجوم تابعة لتنظيم (داعش) شرقي سوريا".
وأوضح البيان أن المستهدف "كان يقوم بزرع عبوة ناسفة لشن هجوم مخطط له ضد قوات التحالف والقوات الشريكة" من دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل. (النهاية)
ا م م / م ع ع
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