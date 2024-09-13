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القيادة المركزية الأمريكية تعلن قتل عنصر في (داعش) في غارة شرقي سوريا

9/13/2024 3:14:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الجمعة قتل عنصر في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة شرقي سوريا.
وقالت (سنتكوم) في بيان مقتضب على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن "قوات القيادة المركزية قتلت في غارة في 11 سبتمبر (الجاري) عضوا في خلية هجوم تابعة لتنظيم (داعش) شرقي سوريا".
وأوضح البيان أن المستهدف "كان يقوم بزرع عبوة ناسفة لشن هجوم مخطط له ضد قوات التحالف والقوات الشريكة" من دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل. (النهاية)

ا م م / م ع ع




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