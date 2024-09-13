فرنسا تدين تنظيم روسيا انتخابات في شبه جزيرة القرم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 13 - 9 (كونا) -- دانت فرنسا بشدة اليوم الجمعة تنظيم روسيا انتخابات
في شبه جزيرة القرم واصفة إياها بأنها "خالية من أي شرعية".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنه بينما أعيد انتخاب حاكم في شبه جزيرة القرم "المحتلة بشكل غير قانوني" تدين باريس بشدة تنظيم روسيا الانتخابات في (القرم) ومدينة (سيفاستوبول).
وأضافت الوزارة أن "هذه الانتخابات المزعومة خالية من أي شرعية وتجري في الأراضي التي احتلتها روسيا بشكل غير قانوني مدة عشر سنوات" مؤكدة أنها لن تعترف بنتائجها.
ودعت في الوقت نفسه روسيا إلى "الإيقاف الفوري" لحربها ضد أوكرانيا وسحب قواتها من كامل أراضي أوكرانيا إلى "داخل حدودها المعترف بها دوليا".
يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم ومدينة (سيفاستوبول) إليها في مارس 2014 كما ضمت مقاطعات (دونيتسك) و(لوغانسك) و(زاباروجيا) و(خيرسون) إليها بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر 2022. (النهاية)
م ع / م ع ع
MENAFN13092024000071011013ID1108672021
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