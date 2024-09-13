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فرنسا تدين تنظيم روسيا انتخابات في شبه جزيرة القرم

9/13/2024 3:14:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 13 - 9 (كونا) -- دانت فرنسا بشدة اليوم الجمعة تنظيم روسيا انتخابات في شبه جزيرة القرم واصفة إياها بأنها "خالية من أي شرعية".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنه بينما أعيد انتخاب حاكم في شبه جزيرة القرم "المحتلة بشكل غير قانوني" تدين باريس بشدة تنظيم روسيا الانتخابات في (القرم) ومدينة (سيفاستوبول).
وأضافت الوزارة أن "هذه الانتخابات المزعومة خالية من أي شرعية وتجري في الأراضي التي احتلتها روسيا بشكل غير قانوني مدة عشر سنوات" مؤكدة أنها لن تعترف بنتائجها.
ودعت في الوقت نفسه روسيا إلى "الإيقاف الفوري" لحربها ضد أوكرانيا وسحب قواتها من كامل أراضي أوكرانيا إلى "داخل حدودها المعترف بها دوليا".
يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم ومدينة (سيفاستوبول) إليها في مارس 2014 كما ضمت مقاطعات (دونيتسك) و(لوغانسك) و(زاباروجيا) و(خيرسون) إليها بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر 2022. (النهاية)

م ع / م ع ع




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