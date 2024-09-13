لبنان: قتيل و7 جرحى بينهم أطفال بغارة إسرائيلية على البقاع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 13 - 9 (كونا) -- قتل شخص وأصيب سبعة آخرون بجروح بينهم أربعة أطفال في غارة شنتها طائرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة البقاع الغربي شرق لبنان.
وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بأن طائرة إسرائيلية قصفت منزلا في بلدة الأحمدية في البقاع الغربي ما أدى لمقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح منهم أربعة أطفال.
وفي جنوب لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات على بلدة مجدل زون واستهدفت مدفعيته بالقذائف أطراف بلدات الناقورة وحانين وطيرحرفا والجبين وكفرشوبا.
واشتدت ضراوة القصف الإسرائيلي على لبنان مع ارتفاع وتيرة القصف المتبادل بين الاحتلال والمقاومة عبر الحدود الجنوبية اللبنانية في مواجهات مستمرة منذ نحو عام حينما بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي. (النهاية)
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