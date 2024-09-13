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لبنان: قتيل و7 جرحى بينهم أطفال بغارة إسرائيلية على البقاع

9/13/2024 3:14:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 9 (كونا) -- قتل شخص وأصيب سبعة آخرون بجروح بينهم أربعة أطفال في غارة شنتها طائرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة البقاع الغربي شرق لبنان.
وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بأن طائرة إسرائيلية قصفت منزلا في بلدة الأحمدية في البقاع الغربي ما أدى لمقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح منهم أربعة أطفال.
وفي جنوب لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طائرات جيش الاحتلال الاسرائيلي شنت غارات على بلدة مجدل زون واستهدفت مدفعيته بالقذائف أطراف بلدات الناقورة وحانين وطيرحرفا والجبين وكفرشوبا.
واشتدت ضراوة القصف الإسرائيلي على لبنان مع ارتفاع وتيرة القصف المتبادل بين الاحتلال والمقاومة عبر الحدود الجنوبية اللبنانية في مواجهات مستمرة منذ نحو عام حينما بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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