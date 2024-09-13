مصر والأمم المتحدة تؤكدان أهمية سرعة وقف اطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة 13 - 9 (كونا) -- أكدت مصر والأمم المتحدة اليوم الجمعة أهمية سرعة وقف اطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الانسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية السفير تميم خلاف في بيان إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه وزير
الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وأضاف المتحدث أن عبد العاطي أكد خلال الاتصال على محددات الموقف المصري والذي يرتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
وشدد عبد العاطي على أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بدون الاعتماد على المرجعيات المتفق عليها واقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر المتحدث ان غوتيريش أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهادفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مؤكدا تطلعه للتوصل لهذا الاتفاق في اقرب وقت ممكن.(النهاية)
ا س م
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