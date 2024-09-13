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مصر والأمم المتحدة تؤكدان أهمية سرعة وقف اطلاق النار في غزة

9/13/2024 3:14:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 13 - 9 (كونا) -- أكدت مصر والأمم المتحدة اليوم الجمعة أهمية سرعة وقف اطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الانسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية السفير تميم خلاف في بيان إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
وأضاف المتحدث أن عبد العاطي أكد خلال الاتصال على محددات الموقف المصري والذي يرتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
وشدد عبد العاطي على أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بدون الاعتماد على المرجعيات المتفق عليها واقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر المتحدث ان غوتيريش أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة الهادفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مؤكدا تطلعه للتوصل لهذا الاتفاق في اقرب وقت ممكن.(النهاية)

ا س م



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