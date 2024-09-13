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نائب وزير الدفاع الروسي: الولايات المتحدة تحاول بناء تحالفات مماثلة للناتو في آسيا

9/13/2024 3:14:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 13 - 9 (كونا) -- قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة والدول الغربية تحاول بناء تحالفات عسكرية مماثلة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحت لافتة "إنشاء منطقة حرة منفتحة".
وذكرت وكالة أنباء "تشاينا نيوز" الصينية الرسمية أن تصريحات فومين جاءت أثناء حضوره النسخة الحادية عشرة لمنتدى شيانغ شان للأمن التي افتتحت أعمالها اليوم في العاصمة بكين بمشاركة وزراء دفاع وقادة عسكريين وخبراء من أكثر من 100 دولة تحت شعار "معا لبناء السلام نحو مستقبل مشترك".
وقال فومين إن الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا (أوكوس) تهدف إلى تقسيم الدول إلى كتل لإذكاء سباق التسلح واصفا ما قام به الناتو من تعزيز وجوده العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونقل العمليات العسكرية والصراعات إليها بـ"اتجاه خطر".
وفي معرض إشارته إلى الأزمة الأوكرانية الروسية قال فومين إن الناتو يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا من أجل إجبار موسكو على خوض المفاوضات بقوة مسميا ذلك بـ"لعبة خطرة" من شأنها أن تؤدي إلى إشعال صراع عسكري مباشر بين القوى النووية الكبرى.
ولفت إلى أن واشنطن تدرس بحيوية نسخة جديدة من عقيدتها النووية قد تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية إلى حد كبير.
ونوه فومين بأن الصين تعد أحد الشركاء الدوليين الرئيسيين لروسيا والعلاقات بين البلدين "نموذج" للتعاون بين الدول و"ضمان" للسلام والاستقرار مؤكدا دعوة الجانبين إلى إقامة نظام عالمي يتسم بالعدالة والتعددية القطبية بناء على المساواة والاحترام المتبادل. (النهاية)

س ل ق / ه س ص



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