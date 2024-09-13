نائب وزير الدفاع الروسي: الولايات المتحدة تحاول بناء تحالفات مماثلة للناتو في آسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 13 - 9 (كونا) -- قال نائب وزير
الدفاع الروسي ألكسندر فومين اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة والدول الغربية تحاول بناء تحالفات عسكرية مماثلة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحت لافتة "إنشاء منطقة حرة منفتحة".
وذكرت وكالة أنباء "تشاينا نيوز" الصينية الرسمية أن تصريحات فومين جاءت أثناء حضوره النسخة الحادية عشرة لمنتدى شيانغ شان للأمن التي افتتحت أعمالها اليوم في العاصمة بكين بمشاركة وزراء دفاع وقادة عسكريين وخبراء من أكثر من 100 دولة تحت شعار "معا لبناء السلام نحو مستقبل مشترك".
وقال فومين إن الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا (أوكوس) تهدف إلى تقسيم الدول إلى كتل لإذكاء سباق التسلح واصفا ما قام به الناتو من تعزيز وجوده العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونقل العمليات العسكرية والصراعات إليها بـ"اتجاه خطر".
وفي معرض إشارته إلى الأزمة الأوكرانية الروسية قال فومين إن الناتو يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا من أجل إجبار موسكو على خوض المفاوضات بقوة مسميا ذلك بـ"لعبة خطرة" من شأنها أن تؤدي إلى إشعال صراع عسكري مباشر بين القوى النووية الكبرى.
ولفت إلى أن واشنطن تدرس بحيوية نسخة جديدة من عقيدتها النووية قد تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية إلى حد كبير.
ونوه فومين بأن الصين تعد أحد الشركاء الدوليين الرئيسيين لروسيا والعلاقات بين البلدين "نموذج" للتعاون بين الدول و"ضمان" للسلام والاستقرار مؤكدا دعوة الجانبين إلى إقامة نظام عالمي يتسم بالعدالة والتعددية القطبية بناء على المساواة والاحترام المتبادل. (النهاية)
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