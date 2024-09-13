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إصابة رئيس جزر القمر بجروح في هجوم بسلاح أبيض

9/13/2024 3:14:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت سلطات اتحاد جزر القمر اليوم الجمعة عن إصابة الرئيس غزالي عثماني بجروح طفيفة إثر تعرضه لعملية طعن بسلاح أبيض أثناء حضوره مراسم جنازة.
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة القمرية فاطمة أحمد في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام أن "حالة الرئيس ليست في خطر وأن إصابته طفيفة وعاد إلى المنزل" وأضافت أنه قد ألقي القبض على المهاجم.
كانت تقارير صحفية قد أفادت بأن الرئيس غزالي عثماني وهو رئيس الاتحاد الإفريقي خلال عامي 2023 و2024 تعرض للطعن أثناء حضوره جنازة في العاصمة موروني.
وأوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن السلطات لم تعلن حتى اللحظة عن هوية المهاجم فيما أشارت تقارير إلى أنه قد يكون "عسكريا" (النهاية)

ا س م / ه س ص



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