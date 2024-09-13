إصابة رئيس جزر القمر بجروح في هجوم بسلاح أبيض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت سلطات اتحاد جزر القمر اليوم الجمعة عن إصابة الرئيس غزالي عثماني بجروح طفيفة إثر تعرضه لعملية طعن بسلاح أبيض أثناء حضوره مراسم جنازة.
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة القمرية فاطمة أحمد في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام أن "حالة الرئيس ليست في خطر وأن إصابته طفيفة وعاد إلى المنزل" وأضافت أنه قد ألقي القبض على المهاجم.
كانت تقارير صحفية قد أفادت بأن الرئيس غزالي عثماني وهو رئيس الاتحاد الإفريقي خلال عامي 2023 و2024 تعرض للطعن أثناء حضوره جنازة في العاصمة موروني.
وأوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن السلطات لم تعلن حتى اللحظة عن هوية المهاجم فيما أشارت تقارير إلى أنه قد يكون "عسكريا" (النهاية)
ا س م / ه س ص
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