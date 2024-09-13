الكويتي عبدالرحمن القحطاني يحل رابعا بنهائي رمي القرص في البطولة العربية للناشئين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 13 - 9 (كونا) -- أنهى لاعب منتخب
الكويت لألعاب القوى عبدالرحمن القحطاني اليوم الجمعة منافسات نهائي رمي القرص باحتلاله المركز الرابع ضمن منافسات البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى المقامة في مدينة الطائف بالسعودية.
وحل القحطاني رابعا بمسافة قدرها 46 مترا فيما شهدت منافسات نهائي الوثب العالي حصول اللاعب خليل القطان على المركز الرابع وتسجيله رقم شخصيا جديدا بلغ 97ر1 متر في حين حل زميله محمد الدعيج سادسا.
وفي نهائي سباق 100 متر حصل اللاعب سيد فاخر على المركز الخامس.
وضمن منافسات نهائي القفز بالزانة حل اللاعب يوسف مشاري خامسا مسجلا رقما شخصيا جديدا بمسافة قدرها 70ر3 متر فيما حل زميله علي الكندري سادسا.
أما في منافسات نهائي سباق 110 متر حواجز فحل اللاعب عبدالله اليالوس سابعا مسجلا رقما شخصيا جديدا بزمن قدره 41ر14 ثانية.
وانطلقت البطولة العربية أمس الخميس وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري وتقام بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
ويوم أمس أحرز لاعب منتخب الكويت لألعاب القوى عبد الرحمن القحطاني في مستهل البطولة الميدالية الذهبية في منافسات نهائي دفع الجلة مسجلا رقما شخصيا جديدا وذلك بمسافة قدرها 24ر18 مترا.
وشارك في البطولة 18 منتخبا هي الكويت السعودية والأردن والإمارات ومصر واليمن والبحرين وقطر وعمان وسوريا ولبنان والجزائر والسودان والعراق والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا ويمثلها 241 لاعبا يتنافسون في 20 مسابقة. (النهاية)
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