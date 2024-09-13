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الكويتي عبدالرحمن القحطاني يحل رابعا بنهائي رمي القرص في البطولة العربية للناشئين

9/13/2024 3:14:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 13 - 9 (كونا) -- أنهى لاعب منتخب الكويت لألعاب القوى عبدالرحمن القحطاني اليوم الجمعة منافسات نهائي رمي القرص باحتلاله المركز الرابع ضمن منافسات البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات لألعاب القوى المقامة في مدينة الطائف بالسعودية.
وحل القحطاني رابعا بمسافة قدرها 46 مترا فيما شهدت منافسات نهائي الوثب العالي حصول اللاعب خليل القطان على المركز الرابع وتسجيله رقم شخصيا جديدا بلغ 97ر1 متر في حين حل زميله محمد الدعيج سادسا.
وفي نهائي سباق 100 متر حصل اللاعب سيد فاخر على المركز الخامس.
وضمن منافسات نهائي القفز بالزانة حل اللاعب يوسف مشاري خامسا مسجلا رقما شخصيا جديدا بمسافة قدرها 70ر3 متر فيما حل زميله علي الكندري سادسا.
أما في منافسات نهائي سباق 110 متر حواجز فحل اللاعب عبدالله اليالوس سابعا مسجلا رقما شخصيا جديدا بزمن قدره 41ر14 ثانية.
وانطلقت البطولة العربية أمس الخميس وتستمر حتى 15 سبتمبر الجاري وتقام بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
ويوم أمس أحرز لاعب منتخب الكويت لألعاب القوى عبد الرحمن القحطاني في مستهل البطولة الميدالية الذهبية في منافسات نهائي دفع الجلة مسجلا رقما شخصيا جديدا وذلك بمسافة قدرها 24ر18 مترا.
وشارك في البطولة 18 منتخبا هي الكويت السعودية والأردن والإمارات ومصر واليمن والبحرين وقطر وعمان وسوريا ولبنان والجزائر والسودان والعراق والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا ويمثلها 241 لاعبا يتنافسون في 20 مسابقة. (النهاية)

ف ن / ه س ص



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