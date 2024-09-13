أسعار الذهب تسجل مستوى قياسياً جديداً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة، وصعد في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2567.99 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2569.20 دولارا.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.97 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 985.47 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1047.59 دولارا، ويتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني 2023.
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