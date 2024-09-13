أسعار الذهب تسجل مستوى قياسياً جديداً



وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2569.20 دولارا.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.97 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 985.47 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1047.59 دولارا، ويتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني 2023.