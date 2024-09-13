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كيف يسهم الاستثمار بمواجهة الكوارث الطبيعية؟ (2 - 2)

9/13/2024 3:11:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واشنطن - يتسم هذا التحليل بالشمول، حيث يغطي عناصر التأهب المشتركة بين القطاعات لمواجهة أي صدمة (مثل القدرة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً من خلال الحماية الاجتماعية التكيفية) والعناصر الخاصة بالصدمات، مثل القدرة على مراقبة الأمراض أو أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالكوارث. ويضمن هذا النهج الشامل عدم إغفال أي جانب من جوانب الاستعداد لمواجهة الأزمات.
عناصر الاستعداد
لمواجهة الأزمات
يعرض تحليل الفجوات في التأهب لمواجهة الأزمات أوضاع المخاطر في البلد المعني، ويحدد الثغرات والفجوات، ويقدم توصيات عملية لواضعي السياسات. كما يحدد خريطة طريق لتنفيذ التأهب في مختلف القطاعات المعنية، فضلاً عن تمكين واضعي السياسات من اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التأهب لمواجهة الأزمات.
وسنعرف هنا تبني استثمارات المؤسسة القدرة على الصمود وتحد من المخاطر في البلدان منخفضة الدخل والمجتمعات المحلية بها.
ووفقا لقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث (CRED)، زاد عدد الكوارث من 124 في عام 1980 إلى 410 في عام 2023.
وفقا لقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث (CRED)، زاد عدد الكوارث من 124 في عام 1980 إلى 410 في عام 2023. ومع أثر تغير المناخ، سيشهد العالم ظواهر مناخية شديدة أكثر تواترا وحدة، مثل الأعاصير المدارية الشديدة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع مستويات الفيضانات في المناطق المنخفضة. (تجدر الإشارة إلى أن سبب الزيادة في عدد الكوارث المعلنة قد يكون تحسن مستويات الإفصاح عن البيانات منذ سبعينيات القرن الماضي).
انخفاض عدد الوفيات
ومع التقدم في التنبؤ بأحوال الطقس وإدارة الكوارث، انخفض عدد الوفيات السنوية 3 أضعاف تقريبا. ومن شأن تنفيذ نظام للإنذار المبكر بالفيضانات وموجات الجفاف وموجات الحر والعواصف أن ينذر الناس بالأحوال المناخية الخطرة، ويوفر معلومات عن الحد من الآثار الوشيكة، وينقذ الأرواح في نهاية المطاف. ومع ذلك، ما يزال واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل والبلدان الجزرية الصغيرة النامية لا يحصل على التغطية اللازمة في إطار أنظمة الإنذار المبكر.
على سبيل المثال، تشتهر بنغلاديش بإدارتها الفعالة للكوارث الطبيعية، ومنذ عام 1970، خفضت معدل الوفيات المرتبطة بالأعاصير بمقدار 100 ضعف. ولديها شبكة قوية من أنظمة الإنذار المبكر المجتمعية وتكنولوجيات الأرصاد الجوية المائية المتطورة للتنبؤ بالطقس. وبمساندة من المؤسسة، قامت بنغلاديش ببناء ملاجئ للأعاصير، وتقوية أنظمة الأراضي المنخفضة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير السدود الواقية من الفيضانات.
وما تزال بنغلاديش تواجه تهديدات كبيرة من الأخطار المرتبطة بالمناخ بسبب موقعها، فضلاً عن تكبد خسائر سنوية تبلغ نحو مليار دولار بسبب الأعاصير المدارية وحدها. ومع ذلك، قطعت بنغلاديش شوطاً طويلاً، وستواصل المؤسسة دعمها (بنغلاديش) لتحسين قدرتها على الصمود من خلال حلول مبتكرة.
وعلى الرغم من هذا التقدم والتطور، ما يزال العديد من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بحاجة إلى سد الفجوات في التنبؤات، والأهم من ذلك، تعزيز جهود التواصل والتوعية للتغلب على أسوأ العواقب. ويمكن للتطورات الحديثة في نماذج الطقس القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تتنبأ على نحو فعال من حيث التكلفة بالتوقعات المناخية طويلة الأجل والظواهر المناخية الشديدة. ولا يكفي مجرد تعزيز أنشطة التنبؤات، لكن الأهم هو إيصال المعلومات على نحو فعال لتمكين الناس من اتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب.
كيف تعمل في موزمبيق؟
يصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية (INAM) تحذيرات الطقس بناء على صور الأقمار الصناعية والرادار وبيانات شبكة المراقبة. وبعد ذلك ينشر معهد الاتصالات الاجتماعية (ICS) هذه التنبيهات من خلال شبكته المكونة من 70 إذاعة مجتمعية وأعضاء المجتمع المدربين. والغرض من ذلك هو تحذير المجتمعات المعرضة للمخاطر وإرشادها إلى سبل السلامة قبل وقوع الظواهر المناخية الشديدة. وتشجع المؤسسة بنشاط إنشاء لجان محلية لإدارة مخاطر الكوارث ودعم دور هذه اللجان في جميع المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر في موزامبيق.
ووجدت دراسة أجرتها اللجنة العالمية المعنية بالتكيف مع تغير المناخ أن أنظمة الإنذار المبكر تحقق عائداً على الاستثمار يزيد على عشرة أضعاف. فمجرد التحذير قبل 24 ساعة من حدوث عاصفة أو موجة حر قادمة يمكن أن يخفض الأضرار بنسبة 30 %، واستثمار 800 مليون دولار في مثل هذه الأنظمة في البلدان النامية يمكن أن يحول دون وقوع خسائر سنوية تتراوح بين 3 و16 مليار دولار.
إعادة البناء على نحو أقوى وأسرع وأكثر صموداً
في 25 نيسان 2015، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر وسط نيبال. وبعد أقل من شهر، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة، مما تسبب في وفاة أكثر من 8700 شخص وإصابة نحو 25 ألفاً آخرين.
وفي تجربة رائدة، ساعدت المؤسسة في إعادة بناء 330 ألف منزل بالتعاون مع أصحاب هذه المنازل. واتخذ أصحاب المنازل قرارات بشأن إعادة البناء ولكن كان عليهم التأكد من مراعاة المواصفات الفنية في أعمال البناء. قامت المؤسسة بتحسين ممارسات البناء القادر على الصمود من خلال تدريب المهندسين والبنائين على مهارات البناء المقاوم للزلازل في نيبال، كما فعلت بعد زلزالي باكستان وهايتي في عامي 2005 و 2010 على التوالي.
تغير المناخ لا مفر منه، ولا يوجد بلد محصن ضد آثاره. وتظهر الشواهد العلمية الدامغة أنه يتسبب في أضرار بيئية، وكوارث طبيعية أكثر تواتراً، وظواهر مناخية شديدة، مثل موجات الجفاف الشديد، والعواصف، وموجات الحر، ونقص الغذاء والمياه، والاضطرابات الاقتصادية، واحتمال تصاعد الصراعات. والأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي لتغير المناخ في الآونة الأخيرة، وتخلق استجابة الطبيعة حلقة مفرغة من تلقاء نفسها.
وعلى الرغم من مساهمة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بنحو 4 % فقط من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، فإنها الأكثر تضرراً. وتحذر دراسة للبنك الدولي من أن تغير المناخ قد يدفع 132 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030.
تغير المناخ لا مفر منه، ولا يوجد بلد محصن ضد آثاره. وتظهر الشواهد العلمية الدامغة أنه يتسبب في أضرار بيئية، وكوارث طبيعية أكثر تواتراً، وظواهر مناخية شديدة، مثل موجات الجفاف الشديد، والعواصف، وموجات الحر، ونقص الغذاء والمياه، والاضطرابات الاقتصادية، واحتمال تصاعد الصراعات.
وفي غضون 24 ساعة من تلقي طلب الحكومة للحصول على المساعدة، قدمت المؤسسة تمويلاً بقيمة 8 ملايين دولار من خلال خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث لتلبية الاحتياجات الفورية لتونغا.
ويقول ألوين صاحب الشركة موضحاً الموقف: "عندما دُمر رصيف الميناء بالكامل... لم تكن السفينة الكبيرة قادرة على الوصول إلى رصيف الميناء، واعتمدنا على القوارب الصغيرة للحصول على أغراضنا من السفينة الكبيرة، ولم يكن الأمر صعبا للغاية فحسب، بل كان شديد الخطورة".
وقد تم إعادة رصيف الميناء ومعظم المرافق في عام 2022 إلى ما كانت عليه بمساعدة من المؤسسة وحكومة تونغا.
وتولي المؤسسة الأولوية لمعالجة تغير المناخ وتحقيق التنمية معاً، مع التركيز على بناء القدرة على الصمود وخلق فرص العمل في اقتصاد عالمي أخضر. وتشكل آثار تغير المناخ تحدياً كبيراً، لكن دعم المؤسسة يحقق الكثير من المنافع.
فعلى سبيل المثال، تواجه البلدان الجزرية الصغيرة في جزر المحيط الهادئ، التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة عبر العديد من الجزر، تحديات تتمثل في ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف العاتية، مما يهدد بالنزوح، وتآكل السواحل، وتدمير الحواجز الحمائية الطبيعية. وهذا يؤكد على ضرورة وجود بنية تحتية قادرة على الصمود، مثل الطرق والجسور والموانئ، التي تعد حيوية للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والفرص الاقتصادية.
عمل برنامج النقل القادر على الصمود أمام آثار تغير المناخ في منطقة المحيط الهادئ، بدعم من المؤسسة، على تحديث البنية التحتية الحيوية لقطاع النقل في 6 بلدان. وساعد هذا البرنامج المجتمعات المحلية لتكون أكثر قدرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية الشديدة وتغير المناخ. ويستفيد نحو 380 ألف شخص في هذه البلدان من زيادة خدمات النقل والمواصلات.
تستخدم المؤسسة أدوات مختلفة، منها خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث، الذي يمكنها من تعبئة أموال فورية في حالة وقوع كارثة. وبين عامي 2018 و2022، تم تقديم خيارات السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث بإجمالي 274 مليون دولار لصالح فيجي وساموا وتونغا وتوفالو وفانواتو. - (البنك الدولي)

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