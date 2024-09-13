كيف يسهم الاستثمار بمواجهة الكوارث الطبيعية؟ (2 - 2)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واشنطن - يتسم هذا التحليل بالشمول، حيث يغطي عناصر التأهب المشتركة بين القطاعات لمواجهة أي صدمة (مثل القدرة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً من خلال الحماية الاجتماعية التكيفية) والعناصر الخاصة بالصدمات، مثل القدرة على مراقبة الأمراض أو أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالكوارث. ويضمن هذا النهج الشامل عدم إغفال أي جانب من جوانب الاستعداد لمواجهة الأزمات.
عناصر الاستعداد
لمواجهة الأزمات
يعرض تحليل الفجوات في التأهب لمواجهة الأزمات أوضاع المخاطر في البلد المعني، ويحدد الثغرات والفجوات، ويقدم توصيات عملية لواضعي السياسات. كما يحدد خريطة طريق لتنفيذ التأهب في مختلف القطاعات المعنية، فضلاً عن تمكين واضعي السياسات من اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التأهب لمواجهة الأزمات.
وسنعرف هنا تبني استثمارات المؤسسة القدرة على الصمود وتحد من المخاطر في البلدان منخفضة الدخل والمجتمعات المحلية بها.
ووفقا لقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث (CRED)، زاد عدد الكوارث من 124 في عام 1980 إلى 410 في عام 2023.
وفقا لقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث (CRED)، زاد عدد الكوارث من 124 في عام 1980 إلى 410 في عام 2023. ومع أثر تغير المناخ، سيشهد العالم ظواهر مناخية شديدة أكثر تواترا وحدة، مثل الأعاصير المدارية الشديدة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع مستويات الفيضانات في المناطق المنخفضة. (تجدر الإشارة إلى أن سبب الزيادة في عدد الكوارث المعلنة قد يكون تحسن مستويات الإفصاح عن البيانات منذ سبعينيات القرن الماضي).
انخفاض عدد الوفيات
ومع التقدم في التنبؤ بأحوال الطقس وإدارة الكوارث، انخفض عدد الوفيات السنوية 3 أضعاف تقريبا. ومن شأن تنفيذ نظام للإنذار المبكر بالفيضانات وموجات الجفاف وموجات الحر والعواصف أن ينذر الناس بالأحوال المناخية الخطرة، ويوفر معلومات عن الحد من الآثار الوشيكة، وينقذ الأرواح في نهاية المطاف. ومع ذلك، ما يزال واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل والبلدان الجزرية الصغيرة النامية لا يحصل على التغطية اللازمة في إطار أنظمة الإنذار المبكر.
على سبيل المثال، تشتهر بنغلاديش بإدارتها الفعالة للكوارث الطبيعية، ومنذ عام 1970، خفضت معدل الوفيات المرتبطة بالأعاصير بمقدار 100 ضعف. ولديها شبكة قوية من أنظمة الإنذار المبكر المجتمعية وتكنولوجيات الأرصاد الجوية المائية المتطورة للتنبؤ بالطقس. وبمساندة من المؤسسة، قامت بنغلاديش ببناء ملاجئ للأعاصير، وتقوية أنظمة الأراضي المنخفضة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير السدود الواقية من الفيضانات.
وما تزال بنغلاديش تواجه تهديدات كبيرة من الأخطار المرتبطة بالمناخ بسبب موقعها، فضلاً عن تكبد خسائر سنوية تبلغ نحو مليار دولار بسبب الأعاصير المدارية وحدها. ومع ذلك، قطعت بنغلاديش شوطاً طويلاً، وستواصل المؤسسة دعمها (بنغلاديش) لتحسين قدرتها على الصمود من خلال حلول مبتكرة.
وعلى الرغم من هذا التقدم والتطور، ما يزال العديد من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بحاجة إلى سد الفجوات في التنبؤات، والأهم من ذلك، تعزيز جهود التواصل والتوعية للتغلب على أسوأ العواقب. ويمكن للتطورات الحديثة في نماذج الطقس القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تتنبأ على نحو فعال من حيث التكلفة بالتوقعات المناخية طويلة الأجل والظواهر المناخية الشديدة. ولا يكفي مجرد تعزيز أنشطة التنبؤات، لكن الأهم هو إيصال المعلومات على نحو فعال لتمكين الناس من اتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب.
كيف تعمل في موزمبيق؟
يصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية (INAM) تحذيرات الطقس بناء على صور الأقمار الصناعية والرادار وبيانات شبكة المراقبة. وبعد ذلك ينشر معهد الاتصالات الاجتماعية (ICS) هذه التنبيهات من خلال شبكته المكونة من 70 إذاعة مجتمعية وأعضاء المجتمع المدربين. والغرض من ذلك هو تحذير المجتمعات المعرضة للمخاطر وإرشادها إلى سبل السلامة قبل وقوع الظواهر المناخية الشديدة. وتشجع المؤسسة بنشاط إنشاء لجان محلية لإدارة مخاطر الكوارث ودعم دور هذه اللجان في جميع المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر في موزامبيق.
ووجدت دراسة أجرتها اللجنة العالمية المعنية بالتكيف مع تغير المناخ أن أنظمة الإنذار المبكر تحقق عائداً على الاستثمار يزيد على عشرة أضعاف. فمجرد التحذير قبل 24 ساعة من حدوث عاصفة أو موجة حر قادمة يمكن أن يخفض الأضرار بنسبة 30 %، واستثمار 800 مليون دولار في مثل هذه الأنظمة في البلدان النامية يمكن أن يحول دون وقوع خسائر سنوية تتراوح بين 3 و16 مليار دولار.
إعادة البناء على نحو أقوى وأسرع وأكثر صموداً
في 25 نيسان 2015، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر وسط نيبال. وبعد أقل من شهر، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة، مما تسبب في وفاة أكثر من 8700 شخص وإصابة نحو 25 ألفاً آخرين.
وفي تجربة رائدة، ساعدت المؤسسة في إعادة بناء 330 ألف منزل بالتعاون مع أصحاب هذه المنازل. واتخذ أصحاب المنازل قرارات بشأن إعادة البناء ولكن كان عليهم التأكد من مراعاة المواصفات الفنية في أعمال البناء. قامت المؤسسة بتحسين ممارسات البناء القادر على الصمود من خلال تدريب المهندسين والبنائين على مهارات البناء المقاوم للزلازل في نيبال، كما فعلت بعد زلزالي باكستان وهايتي في عامي 2005 و 2010 على التوالي.
تغير المناخ لا مفر منه، ولا يوجد بلد محصن ضد آثاره. وتظهر الشواهد العلمية الدامغة أنه يتسبب في أضرار بيئية، وكوارث طبيعية أكثر تواتراً، وظواهر مناخية شديدة، مثل موجات الجفاف الشديد، والعواصف، وموجات الحر، ونقص الغذاء والمياه، والاضطرابات الاقتصادية، واحتمال تصاعد الصراعات. والأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي لتغير المناخ في الآونة الأخيرة، وتخلق استجابة الطبيعة حلقة مفرغة من تلقاء نفسها.
وعلى الرغم من مساهمة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بنحو 4 % فقط من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، فإنها الأكثر تضرراً. وتحذر دراسة للبنك الدولي من أن تغير المناخ قد يدفع 132 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030.
تغير المناخ لا مفر منه، ولا يوجد بلد محصن ضد آثاره. وتظهر الشواهد العلمية الدامغة أنه يتسبب في أضرار بيئية، وكوارث طبيعية أكثر تواتراً، وظواهر مناخية شديدة، مثل موجات الجفاف الشديد، والعواصف، وموجات الحر، ونقص الغذاء والمياه، والاضطرابات الاقتصادية، واحتمال تصاعد الصراعات.
وفي غضون 24 ساعة من تلقي طلب الحكومة للحصول على المساعدة، قدمت المؤسسة تمويلاً بقيمة 8 ملايين دولار من خلال خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث لتلبية الاحتياجات الفورية لتونغا.
ويقول ألوين صاحب الشركة موضحاً الموقف: "عندما دُمر رصيف الميناء بالكامل... لم تكن السفينة الكبيرة قادرة على الوصول إلى رصيف الميناء، واعتمدنا على القوارب الصغيرة للحصول على أغراضنا من السفينة الكبيرة، ولم يكن الأمر صعبا للغاية فحسب، بل كان شديد الخطورة".
وقد تم إعادة رصيف الميناء ومعظم المرافق في عام 2022 إلى ما كانت عليه بمساعدة من المؤسسة وحكومة تونغا.
وتولي المؤسسة الأولوية لمعالجة تغير المناخ وتحقيق التنمية معاً، مع التركيز على بناء القدرة على الصمود وخلق فرص العمل في اقتصاد عالمي أخضر. وتشكل آثار تغير المناخ تحدياً كبيراً، لكن دعم المؤسسة يحقق الكثير من المنافع.
فعلى سبيل المثال، تواجه البلدان الجزرية الصغيرة في جزر المحيط الهادئ، التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة عبر العديد من الجزر، تحديات تتمثل في ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف العاتية، مما يهدد بالنزوح، وتآكل السواحل، وتدمير الحواجز الحمائية الطبيعية. وهذا يؤكد على ضرورة وجود بنية تحتية قادرة على الصمود، مثل الطرق والجسور والموانئ، التي تعد حيوية للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والفرص الاقتصادية.
عمل برنامج النقل القادر على الصمود أمام آثار تغير المناخ في منطقة المحيط الهادئ، بدعم من المؤسسة، على تحديث البنية التحتية الحيوية لقطاع النقل في 6 بلدان. وساعد هذا البرنامج المجتمعات المحلية لتكون أكثر قدرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية الشديدة وتغير المناخ. ويستفيد نحو 380 ألف شخص في هذه البلدان من زيادة خدمات النقل والمواصلات.
تستخدم المؤسسة أدوات مختلفة، منها خيار السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث، الذي يمكنها من تعبئة أموال فورية في حالة وقوع كارثة. وبين عامي 2018 و2022، تم تقديم خيارات السحب المؤجل لمواجهة مخاطر الكوارث بإجمالي 274 مليون دولار لصالح فيجي وساموا وتونغا وتوفالو وفانواتو. - (البنك الدولي)
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