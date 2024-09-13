البورصة تنخفض %0.18 في أسبوع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2410.0 نقطة مقارنة مع 2414.3 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.18 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول
في بورصة عمان حوالي 3.3 مليون دينار مقارنة مع 2.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 16.8 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 13.3 مليون دينار مقارنة مع 14.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة
خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 12.1 مليون سهم، نفذت من خلال 7249 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 6.10 مليون دينار وبنسبة 46.03 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 4.99 مليون دينـار وبنسبـة 37.66 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.16 مليون دينار وبنسبة 16.31 %. وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.36 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.54 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 118 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 44 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 48 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي المتصدرة للأعمال والمشاريع حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.04 %، العبور للشحن والنقل حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.27 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.34 %، الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.49 %، والمتحدة للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 5.88 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي تهامة للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.67 %، الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.77 %، المعاصرون للمشاريع الاسكانية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.63 %، العربية الدولية للتعليم والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.28 %، والبنك التجاري الأردني حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.15 %.
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