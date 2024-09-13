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البورصة تنخفض %0.18 في أسبوع

9/13/2024 3:11:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2410.0 نقطة مقارنة مع 2414.3 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.18 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان حوالي 3.3 مليون دينار مقارنة مع 2.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 16.8 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 13.3 مليون دينار مقارنة مع 14.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 12.1 مليون سهم، نفذت من خلال 7249 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 6.10 مليون دينار وبنسبة 46.03 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 4.99 مليون دينـار وبنسبـة 37.66 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.16 مليون دينار وبنسبة 16.31 %. وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.36 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.54 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 118 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 44 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 48 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي المتصدرة للأعمال والمشاريع حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.04 %، العبور للشحن والنقل حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.27 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.34 %، الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.49 %، والمتحدة للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 5.88 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي تهامة للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.67 %، الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.77 %، المعاصرون للمشاريع الاسكانية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.63 %، العربية الدولية للتعليم والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.28 %، والبنك التجاري الأردني حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.15 %.

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