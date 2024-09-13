تضاعف أعداد المشاركين في البرنامج السياحي أردننا جنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- ارتفع عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة بنسبة 110 % في أول 8 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وأكدت البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد" أن أعداد المشاركين في البرنامج بلغ أكثر من 223.2 ألف مشارك مقارنة مع 106.5 ألف مشارك بزيادة مقدارها نحو 116.7 ألف مشارك.
وخصصت وزارة السياحة والآثار ضمن موازنتها 3.7 مليون دينار لدعم البرنامج الوطني "أردننا جنة" خلال 2024.
وكانت من أولويات وزارة السياحة والآثار المعلنة في موازنتها استمرار تنفيذ وتطوير برنامج أردننا جنة، إذ استهدف جذب 170 ألف مشارك في البرنامج حتى نهاية العام الحالي.
ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.
ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة "كورونا" ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي مثل المكاتب السياحية بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.
ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.
وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي نحو 136.2 ألف مشارك حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.
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