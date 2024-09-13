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تضاعف أعداد المشاركين في البرنامج السياحي أردننا جنة

9/13/2024 3:11:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- ارتفع عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة بنسبة 110 % في أول 8 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وأكدت البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد" أن أعداد المشاركين في البرنامج بلغ أكثر من 223.2 ألف مشارك مقارنة مع 106.5 ألف مشارك بزيادة مقدارها نحو 116.7 ألف مشارك.
وخصصت وزارة السياحة والآثار ضمن موازنتها 3.7 مليون دينار لدعم البرنامج الوطني "أردننا جنة" خلال 2024.
وكانت من أولويات وزارة السياحة والآثار المعلنة في موازنتها استمرار تنفيذ وتطوير برنامج أردننا جنة، إذ استهدف جذب 170 ألف مشارك في البرنامج حتى نهاية العام الحالي.
ويذكر أن الهدف من البرنامج المدعومة كلفة رحلاته من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 %، هو تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال توفير رحلات للعديد من الوجهات السياحية المتنوعة التي تمتاز بها المملكة، بأسعار تناسب جميع المواطنين.
ويشار إلى أن البرنامج جاء بدعم الوزارة والهيئة للتخفيف من الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي جراء جائحة "كورونا" ومساعدته على التعافي، من خلال إشراك القطاع السياحي مثل المكاتب السياحية بتنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وأدلاء السياح والطيران الداخلي، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، ومقدمي الخدمة كالرواحل في منطقة البترا وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.
ويؤمن برنامج "أردننا جنة" الذي تنفذه المكاتب السياحية، نقلا مجانيا من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، إضافة إلى توفير وجبات الطعام.
وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام الماضي نحو 136.2 ألف مشارك حسب إحصائية وزارة السياحة والآثار.

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