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تحسن الطلب العالمي ودخول أسواق جديدة يرفعان صادرات الألبسة %11

9/13/2024 3:11:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- في الوقت الذي شهدت فيه صادرات قطاع صناعات الألبسة والجلدية والمحكيات نموا بنسبة 11 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، أرجع ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري الزيادة إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها تحسن الطلب التدريجي العالمي، وخاصة من سوق الولايات المتحدة الأميركية، والذي يشكل السوق الرئيس باستحواذه على حوالي 80 % من إجمالي صادرات القطاع.
وبحسب بيانات غرفة صناعة الأردن وصلت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات خلال الأشهر الثمانية الأولى 1.319 مليار دينار مقابل 1.190 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قيمتها 129 مليون دينار.
وشكلت صاردات القطاع ما نسبته 22 % من إجمالي صادرات القطاع الصناعي حتى نهاية آب (اغسطس) الماضي، والتي بلغت قيمتها 6.037 مليار دينار.
وأشار قادري إلى أسباب أخرى وراء نمو الصادرات، تتعلق بتوسع صادرات القطاع في أسواق جديدة وخاصة الاتحاد الأوروبي، إذ استفاد القطاع من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، واتساع رقعة انتشاره، كما وسجلت صادراته نموا ملحوظا لعدد من الأسواق الأوروبية أبرزها هولندا وبلجيكا وألمانيا.
وتوقع قادري استمرار نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع الملحوظ مؤخرا في عملياته الاستثمارية، وفتح العديد من الفروع الإنتاجية الجديدة، بالإضافة إلى مصانع متخصصة في المواد الأولية، ما يعزز تنافسية منتجات القطاع ويزيد من قدرتها على اختراق الأسواق.
وبحسب قادري ارتفعت أعداد المنشآت العاملة في القطاع إلى أكثر 1000 منشأة، مرجعا ذلك إلى الاستثمارات الجديدة التي تدفقت إلى الأردن بفضل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم، والتي أسهمت في نمو وتنمية القطاع بشكل كبير، ليصل إجمالي حجم رأس المال المسجل لها إلى حوالي 167 مليون دينار.
ويوظف القطاع قرابة 89 ألف عامل، 31 % منهم أردنيون، فيما تبلغ مساهمة القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات)، في الناتج المحلي الإجمالي 756 مليون دينار، فيما استطاعت منتجاته التواجد في أسواق 83 دولة حول العالم.
وأكد قادري أن القطاع يمتلك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة في ظل الإمكانات الحالية من الإنتاج، وإذ تقدر تلك الفرص بأكثر من 688 مليون دولار إلى مختلف دول العالم (منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي ودول أميركا الشمالية).
وشدد على ضرورة العمل على عدة محاور للاستفادة من الفرص التصدريرة غير المتسغلة أمام القطاع أبرزها تكثيف عمليات الترويج والتشبيك مع المشترين في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توسعة خطوط الشحن والملاحة، وزيادة تنافسية الصادرات من حيث الكلف.
وأشار إلى أهمية توحيد الجهود بين مختلف الأطراف والعمل بنهج تشاركي خاصة بعد إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الغرفة، إستراتيجية شاملة للقطاع، والتي في حال تنفيذها على الشكل المطلوب ستنقل القطاع للرؤية التي تتماشى مع التوجهات العالمية، إذ تتضمن أهداف متخصصة بتنويع وزيادة الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة للقطاع.
وأوضح قادري أن صناعة الأردن تعمل على عدة مستويات ومحاور، أبرزها محور الترويج والتشبيك من خلال تنظيم وتكثيف جهود الترويج للمنتجات الأردنية من الجلدية والمحيكات، ولعل آخرها المشاركة في معرض الأزياء السعودي خلال الأسبوع الماضي وزيارة العديد من الجهات المعنية للتشبيك والتعريف بالمنتج الأردني وتعزيز العلاقات الثنائية.
كما تعمل الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية على متابعة تنفيذ الإستراتيجيات المرتبطة، بدفع صادرات القطاع منها الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وإستراتيجية القطاع ضمن السياسة الصناعية، وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي إلى جانب توفير البيانات والدراسات عن الأسواق ورفع جاهزية التصدير.
وبحسب قادري يصل حجم الإنتاج القائم للقطاع السنوي بالمتوسط إلى حوالي 1.8 مليار دينار، يتجه معظمه نحو الأسواق التصديرية، في حين يتوجه جزء منه إلى السوق المحلي.
وأشار إلى أن مبيعات القطاع بالسوق المحلية، شهدت تراجعا نتيجة الأحداث الإقليمية وتبعات العداون على غزة الذي أحدث فتورا وركودا واضحا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تنامي حجم الطرود البريدية المستوردة في ظل استمرار قرار تخفيض وتوحيد الرسوم على الطرود البريدية، وتزايد مستوردات بعض الدول التي لا نملك معها اتفاقيات وخاصة من منتجات السجاد والموكيت في ظل قرار خفض التعرفة الجمركية، وهذا أثر بشكل واضح على حصة القطاع داخل السوق المحلي التي لا تتجاوز 45 % من إجمالي حجم السوق في أفضل أحوالها.
وشدد قادري بهذا الخصوص على ضرورة تفعيل آليات حماية الإنتاج الوطني وإعادة النظر في عدد من القرارات التي سهلت بشكل غير مباشر دخول المنتجات الأجنبية للسوق المحلي، وأدت إلى منافسة غير عادلة للمنتجات الوطنية، علما بأن القطاع يملك إمكانات كبيرة لمضاعفة أدائه شريطة إزالة التحديات التي تعتبر عائقا يقف في طريق توسعه.

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