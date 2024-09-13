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لا ليغا تعلن سقف رواتب الأندية الإسبانية للموسم الجديد

9/13/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، الخميس، عن سقف الرواتب المسموح بإنفاقها لأندية الدرجة الأولى والثانية في الموسم الجديد، والذي شهد العديد من التغيرات في معدلات الإنفاق.


وواصل نادي ريال مدريد تصدره لقائمة سقف رواتب لاعبيه حيث ارتفع إلى 755 مليون يورو (833 مليون دولار) مقارنة بصافي الإنفاق العام الماضي، الذي وصل إلى 727 مليون يورو (803 مليون دولار).


وشهد نادي برشلونة تحسنا ملحوظا بعد أن تضاعف سقف الرواتب من 204 ملايين يورو (225 مليون دولار)، وذلك بعد سوق الانتقالات الشتوية إلى 426 مليون يورو (470 مليون دولار).


وأصبح أتلتيكو مدريد ثالث ناد إسباني في سقف الإنفاق بمبلغ 310 ملايين يورو (342 مليون دولار) مرتفعا من مبلغ 303 ملايين يورو (334 مليون دولار) في العام الماضي.
في حين كان إشبيلية من بين الأندية التي تعاني كثيرا، حيث تقلص سقف الإنفاق لديه من 150 مليون يورو (165 مليون دولار) إلى 5.2 مليون يورو (7.2 مليون دولار).


ولدى كل ناد إسباني سقف رواتب يمكن من خلاله الإنفاق على اللاعبين والمدربين والجهاز الفني، ويتضمن ذلك الإنفاق على الفرق الاحتياطية وفرق الشباب والناشئين ومختلف أوجه الإنفاق الأخرى، وغير مسموح بتجاوز هذا السقف. (الأناضول)

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