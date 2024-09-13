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باريس سان جيرمان يرفض دفع 55 مليون يورو لمبابي

9/13/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفض نادي باريس سان جيرمان الامتثال لطلب رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بدفع 55 مليون يورو لنجمه السابق كيليان مبابي، والتي يقول قائد منتخب فرنسا إنها أجور مستحقة له بعد انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وذكر سان جيرمان في بيان نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الجمعة أنه بما أن اختصاص الرابطة محدود، فيجب أن ينظر القضاء في طلب مبابي.

ووفقا لنادي العاصمة الفرنسية، سيتعين على مبابي اللجوء إلى محكمة العمل لمتابعة هذه "المسألة التي تضر بالسمعة لا محالة".

ويتعلق المبلغ الذي طالب به مبابي برواتب آخر ثلاثة أشهر من عقده مع سان جيرمان، بالإضافة للثلث الأخير من مكافأة تمديد عقده الأخير، و"مكافأة أخلاقية".

وخلال نظر النزاع، استشهد باريس سان جيرمان باتفاق شفوي أكد من خلاله أنه غير مدين للاعب بأي أموال، فيما لم يعتبر مبابي أن الاتفاق الشفهي قد تم الوفاء به لأن وقت لعبه قد تقلص بشكل كبير بعد إعلان انتقاله للريال.

ولعب مبابي في باريس سان جيرمان لمدة سبع سنوات لكنه رحل عنه قبل شهرين للانضمام إلى ريال مدريد.

وتوج اللاعب خلال مشواره مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي ست مرات وكأس فرنسا أربع مرات لكنه فشل في الحصول على دوري أبطال أوروبا وهو أحد أكبر أهداف فريق العاصمة الفرنسية

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